Si tuviéramos que ponernos a elegir quién gana la pelea del más ineficiente y necio frente a esta pandemia tendríamos dos oponentes:

En este rincón, López Obrador.

Es difícil superar a Donald Trump como el peor líder manejando la crisis del coronavirus, pero —hombre— Andrés Manuel López Obrador sí que hace el esfuerzo.

“Mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir”. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, instó este domingo en un video a su pueblo a salir a las calles, a las fondas, a comer… a pesar de la pandemia de coronavirus que se duplica en casos en el país azteca.

En las redes sociales, la crítica le cayó encima como una piedra, mientras otros mexicanos buscan protección en amuletos religiosos para protegerse de la infección.

López Obrador, AMLO como le dicen, se negó a cerrar la frontera con Estados Unidos. “No se cierra”, sentenció su canciller Marcelo Ebrard. También se negó a declarar el toque de queda y presumió tener un trébol para la suerte.

Con 120 millones de habitantes, la mitad de ellos pobres, México cuenta solo con 4.372 camas para terapia intensiva.

Tampoco quiso abandonar los abrazos. Por el contrario reivindicó la cercanía en tiempos de coronavirus. Y aconsejó a sus detractores que lean “El amor en tiempos de cólera”.

Según los últimos números, en México en 7 días, los contagios crecieron 496%.

Días atrás, López Obrador mostró a la prensa amuletos religiosos cuando se le preguntó cómo se protegía, a sus 66 años, de la pandemia.

Del otro lado del ring: Jair Bolsonaro

Eurasia Group, una consultora de riesgo político internacional, considera que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, es el dirigente “más ineficiente” del mundo para lidiar con el coronavirus​.

“Si bien tiene muchos competidores en el mundo, el líder más ineficiente para dar respuesta al coronavirus es el presidente brasileño Bolsonaro”, aseguró Ian Bremmer, titular de la consultora.

“Este fin de semana, él (Bolsonaro) ha atacado a gobernadores que están ordenando bloqueos de actividades”, observó Bremmer. Bolsonaro enfrentará consecuencias políticas por su postura frente a la pandemia de Covid-19, de eso no hay dudas.

Este fin de semana, el presidente brasileño la volvió a tildar como una “gripecita” cuya gravedad está magnificada.

Jair Bolsonaro, calificó de “lunático” al gobernador de San Pablo, Joao Doria, por haber decretado una cuarentena de quince días en el estado más poblado de Brasil para hacer frente a la crisis generada por la expansión de la COVID-19.

En otra entrevista sostuvo: “La gente va a morir, lo lamento, pero no podemos crear ese clima, perjudica a la economía”.

Dijo igualmente que no cree que el sistema de salud de Brasil pueda sufrir un “colapso” en abril, para cuando se prevé que las camas en los hospitales sean insuficientes para atender a los pacientes con COVID-19. El ministro estima que la epidemia alcanzará en Brasil su auge entre abril y junio, y que solo a partir de septiembre se registrará una caída acentuada de los casos.

Habrá que ver cuantos rounds tiene esta contienda y cuántos muertos son el resultado final, para proclamar al más ignorante mandatario en esta pandemia.

Hagan sus apuestas.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 392.331

Fallecidos totales: 17.156

Recuperados totales: 102.972

#Coronavirus en Argentina: la Ciudad de Buenos Aires cerrará 59 accesos vehiculares

Lo anunció el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. Quedarán 25 abiertos, de los cuales 12 serán exclusivos para el transporte público # Coronavirus en Italia: en el país hay 600.000 contagiados, reconoció el director de Protección Civil Lo admitió en una entrevista a La Repubblica. “Los números son otros de los que damos oficialmente. La epidemia va más rápido que nuestra burocracia”, reconoció Angelo Borrelli # Coronavirus en Francia: los parisinos abandonan la ciudad y se largan a los pueblos El problema es que este aluvión aterroriza a los habitantes de los pequeños poblados de la campiña, que tienen escasos recursos para defenderse

# Afirman que hay una “abstinencia generalizada” de sexo por la cuarentena obligada y el temor al contagio del coronavirus

Los expertos creen que se está experimentando una situación de angustia que hace decaer el apetito sexual # Un grupo de clínicos, asesorados por matemáticos y biomédicos, crean el ‘Registro Covid-19’ # Madrid supera los 1.500 fallecidos por coronavirus, con 272 fallecidos más, y llega a los 12.352 positivos # España supera los 500 muertos en un día y roza ya los 40.000 contagios El Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 39.637 casos de coronavirus, 6.584 más que hace 24 horas y se han registrado 2.696 fallecidos 514 más # La lucha contre el COVID-19 reduce la contaminación del aire en un 64% # Seis millones de mascarillas destinadas a Alemania cuya compra había sido gestionada por el ejército alemán han desaparecido “misteriosamente” en un aeropuerto de Kenia, informó hoy en su edición digital el semanario “Spiegel”, que habla de un “fallo grave” # Alemania reporta 4.764 casos en un día hasta un total de 27.436 positivos # La actividad económica de la zona euro se colapsa en marzo por la epidemia # La actividad de Francia sufre un desplome histórico en marzo # La Policía Municipal de Madrid multará a quien circule sin acreditar una justificación del trabajo # El director de los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades, John Nkengasong, ha señalado este lunes de que el continente ha pasado de hacer frente a una “amenaza inminente” a un “desastre inminente” a causa de la pandemia de coronavirus # Cuba cifra en 40 los casos de coronavirus y el Gobierno decreta cuarentena y cancela las clases # Países Bajos prohíbe todas las reuniones de más de tres personas hasta el 1 de junio # “Dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el Covid-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”, han solicitado los expertos de la ONU # La pandemia supera los 380.000 contagiados con más de 16.500 muertos en todo el mundo # Wuhan levantará su cuarentena el 8 de abril # Toyota cierra temporalmente cinco fábricas en Japón # Corea del Sur registra 76 nuevos contagios, 20 de ellos importados # El repunte de casos importados en China endurece los controles en Pekín # La provincia de Hubei en China levantará todas las restricciones de movimiento el 25 de marzo # Una estación de esquí de Austria se convierte en uno de los principales focos de coronavirus del norte de Europa Islandia advirtió el 5 de marzo de que el lugar era un foco de infección, pero Ischgl estuvo abierta hasta el 14 de marzo # Las víctimas mortales por coronavirus en Irán ascienden a 1.934, según han informado este martes las autoridades sanitarias del país. Solo en las últimas 24 horas, 122 personas fallecieron. Los contagios ya superan rozan los 25.000 # Las Bolsas abren al alza impulsadas por la Fed y el fin de la cuarentena en Wuhan # La Protección Civil ve “creíble” que en Italia la cifra de contagios reales sea diez veces superior # El regreso de refugiados afganos de Irán dispara la alarma contra la Covid-19 # Las entregas a domicilio colapsan con el confinamiento # Temor en la comunidad asiática en Estados Unidos ante los ataques racistas por el coronavirus Mientras el presidente Trump insiste en hablar del “virus chino”, las denuncias por agresiones xenófobas se suceden # Texas incluye los abortos en las cirugías prohibidas con motivo del coronavirus # La economía de Japón se desploma en marzo por la Covid-19 # África pasa la barrera de los 1.500 positivos # El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cierra con una subida de más del 7% # La epidemia se extiende por España de forma más rápida y amplia que en Italia # La fragilidad de los Estados dificulta la lucha de América Latina contra el coronavirus # El Salvador suma cinco casos de coronavirus # La crisis sanitaria lleva al límite a la economía de Ecuador # La zona cero de un ‘nuevo 11-S’: Nueva York se prepara para lo peor # Brasil registra 34 muertes por el coronavirus y un total de 1.891 personas infectadas # Partidos polìticos recomiendan Cortizo implementar la cuarentena nacional # Los Juegos Olímpicos se retrasarán por un año, dice el primer ministro de Japón # Los demócratas y el Tesoro dicen que están cerca de un compromiso sobre el paquete económico de $ 2 billones # Argentina: El Gobierno evalúa extender la suspensión de las clases y ya profundiza el programa de educación a distancia La interrupción del ciclo lectivo podría prolongarse incluso más de lo que dure la cuarentena obligatoria. Habrá catorce horas por día de contenidos educativos en la televisión y buscan fortalecer el vínculo entre docentes y alumnos

# Confirmaron 36 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de contagiados asciende a 301

# Argentina: El Gobierno anunció el pago de 10 mil pesos en abril para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas

# Alberto Fernández ampliará la cuarentena obligatoria para evitar que el coronavirus avance sobre el Conurbano y la Capital Federal

# Coronavirus en Argentina: no se podrá regresar de la Costa y otros destinos turísticos durante la cuarentena

# Argentina: El Gobierno blinda sus fronteras y aísla a los que llegan del exterior aunque no tengan síntomas

# Coronavirus: el Comité Olímpico de Estados Unidos apoya la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

# Santander cancela el dividendo a cuenta y Botín se baja un 50% el salario

# España: Los empresarios turísticos prevén pérdidas por 40.000 millones

# Trump: “El cierre de la economía de EEUU puede causar más muertes que el coronavirus”

# Más de 100 muertes en EEUU en un solo día. En Miami pruebas a domicilio a mayores de 65 años

# Johnson intensifica las medidas contra el coronavirus y ordena a los británicos que se queden en casa durante tres semanas

# Paolo Maldini, tras dar positivo de coronavirus el pasado viernes: “Estamos bien”

# Belice, último país en América en registrar un caso de coronavirus

# África pasa la barrera de los 1.500 positivos. Tras una tardía aparición en el continente, el coronavirus se expande rápidamente y ya hay contagios en 43 países, donde empiezan los toques de queda y los aislamientos

# Colombia declara la emergencia carcelaria por los motines a causa del coronavirus

# Nueva York se convierte en uno de los epicentros de la pandemia El número de afectados por el Covid-19 se mantiene en un alza acelerada, en parte por el incremento de las pruebas, y ya supera este lunes los 20.000, lo que supone más del 63% de los casos en Estados Unidos (31.573) y el 6% del total mundial (332.935)

# Donald Trump ha sugerido que las medidas de confinamiento en Estados Unidos podrían no extenderse más allá de la semana que viene. “Nuestro país no se construyó para estar cerrado”, ha dicho. “EE UU volverá a estar pronto abierto para los negocios”. “Esto era un problema médico, no vamos a permitir que se convierta en un problema financiero”, ha añadido

# México registra una cuarta muerte por el coronavirus y alcanza los 367 casos positivos

# Panamá reporta 345 casos positivos por Covid-19 y seis defunciones

# Los demócratas del Senado nuevamente bloquearon la acción sobre un paquete de estabilización económica de $ 1.8 billones el lunes mientras las conversaciones continuaron con la administración Trump para resolver las diferencias

# Los estados ordenan que más de 100 millones de estadounidenses se queden en casa, mientras Trump cuestiona las restricciones

# Las autoridades colombianas han confirmado 42 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento en un día hasta ahora en el país, con lo cual sube a 277 el total de personas infectadas. Colombia también ha confirmado el tercer fallecimiento por el virus

# La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ha pronosticado que el impacto del coronavirus generará una recesión “tan mala o peor” que la que tuvo lugar como consecuencia de la crisis de 2008

# El sindicato Free Riders ha denunciado a Glovo ante la Inspección de Trabajo de la Generalitat. Free Riders acusa a la empresa de no garantizar las medidas de protección necesarias contra el coronavirus para que los riders desempeñen su trabajo sin riesgo de ser infectados

# Rusia ha enviado a Italia diez aviones con equipos y expertos militares para luchar contra el coronavirus, según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa ruso

# Vueling ha presentado un ERTE por “causas de fuerza mayor” al ver cómo su actividad ha caído en picado por la crisis causada por el coronavirus

# Las muertes en Portugal suben de 14 a 23 en 24 horas

# Países Bajos suspende todas las reuniones públicas y eventos hasta el 1 de junio y multará a los que no respeten la distancia social de 1,5 metros

# La cifra de muertos en Italia baja por segundo día consecutivo.

# Argentina: Alberto Fernández le pidió al presidente de China el envío de 1.500 respiradores a la Argentina

# Radiografía del coronavirus en Argentina: seis de cada 10 infectados son varones y por ahora el promedio de edad es de 43 años

# Coronavirus: por la cuarentena, cuatro municipios del GBA decidieron “cerrar sus fronteras”

# Coronavirus en Argentina: el Gobierno analiza extender hasta el final de Semana Santa la duración de la cuarentena total La medida podría prolongarse hasta el lunes 12 de abril, según fuentes oficiales # Argentina le ofreció al Reino Unido enviar alimentos, medicamentos y test a los habitantes de Malvinas # Argentina: Lanzan un autotest para detectar síntomas compatibles con el coronavirus en Argentina

# La Fed dice que comprará tanta deuda como sea necesaria para amortiguar el golpe para las empresas

# El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la pandemia de coronavirus se está “acelerando”.

En una conferencia de prensa en Ginebra, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo: “Tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a 100,000 casos, 11 días para los segundos 100,000 casos y solo cuatro días para los terceros 100,000 casos”

# Coronavirus en la Argentina: confirman el primer caso de transmisión local.

# Taiwán , uno de los países que ha logrado contener con éxito la propagación del coronavirus en su territorio, acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no comunicar a tiempo sobre la transmisión del virus entre humanos , lo que, según la isla, ralentiza la respuesta global a la pandemia

# Coronavirus: las fiestas religiosas de abril deben realizarse sin una reunión, advierte Macron

# Panamá: Dos fallecidos más por coronavirus; suman cinco en total.

# La diarrea podría ser un síntoma de coronavirus antes que los problemas respiratorios

# El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido “un alto el fuego inmediato, en cualquier parte del mundo” para hacer frente a la pandemia de coronavirus y proteger a los civiles más vulnerables en países en conflicto

# La canciller alemana, Angela Merkel, ha dado negativo en el test de coronavirus, según informa la agencia alemana de noticias, DPA

# Tedros Adhanom Ghebreyesus. El máximo responsable de la OMS aplaude el trabajo conjunto con la FIFA, organismo con el que la OMS va a emprender una campaña de concienciación contra la extensión de la pandemia de Covid-19 bajo el lema Echad al virus

# El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradece la donación de Arabia Saudí para luchar contra la pandemia

# El crucero Fantasía, atracado en Lisboa da su primer positivo. En el barco aguardan más de 1.300 pasajeros de 38 países los resultados de los test

# Los hospitales españoles sufren un intento de bloquear sus ordenadores con un virus informático

# Guaidó denuncia un aumento de las violaciones de los derechos humanos Venezuela desde el estallido de la pandemia.

# H&M cierra dos tercios de sus tiendas mundiales.

# Londres estudia nacionalizar British Airways y romper IAG

# Madrid utilizará el Palacio de Hielo como morgue ante el colapso de las funerarias

# Los analistas vislumbran una mejora en Bolsa: “Lo peor podría haber pasado ya”

# Banco Santander se compromete a no hacer despidos ni ERTEs en España durante el brote de coronavirus

# Dinamarca prolonga dos semanas más las medidas restrictivas por coronavirus

# Renault España presenta un ERTE para sus 11.649 empleados por la pandemia

# El COVID-19 provocó que las ventas del súper se dispararan un 71 %, récord histórico en España

# Un bufete de abogados de Estados Unidos presentó una demanda colectiva contra el régimen chino por causar la pandemia del COVID-19

# Argentina: Mendoza anunció una fuerte rebaja de sueldos de sus funcionarios políticos, con excepción de las áreas de Salud y Seguridad

# Otra rueda negativa para los ADR en Wall Street: Despegar se hundió hasta 35%

# En el último vuelo programado de Cuba, CFK regresó al país junto a su hija Florencia

# Coronavirus en México: “Salgan a comer, sigan con su vida normal”, dice el presidente López Obrador

# Donald Trump: “No podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí”, escribió en Twitter . “¡Al final del período de 15 días, tomaremos una decisión en qué dirección queremos ir!”.

# La región de la ciudad de Nueva York es ahora el epicentro del brote en Estados Unidos.

# Los funcionarios chinos parecen estar en desacuerdo sobre si impulsar una teoría de conspiración sobre los EE. UU.

# Los conflictos entre EE. UU. Y China complica los esfuerzos para llevar el equipo médico a donde se necesita

# Campaña ‘Máscara-19’ para víctimas de abuso

En las Islas Canarias de España, las autoridades lanzaron una campaña para ayudar a las víctimas de abuso doméstico. Las mujeres en peligro pueden ir a una farmacia y decir las palabras Mascarilla-19, o Mask-19 en inglés, para alertar al personal de que necesitan ayuda # Brasil y Ecuador son los más afectados en la región hasta el momento, con 25 y 14 muertes respectivamente # El presidente de Brasil, Bolsonaro, ha estado en desacuerdo con las autoridades regionales de su país, y le dijo a CNN Brasil que no está de acuerdo con su decisión de cerrar negocios. Llamó al gobernador de São Paulo, João Doria, un “lunático” por imponer un cierre de 15 días # El Salvador ha introducido un nuevo toque de queda estricto y está deteniendo a quienes no cumplan # El presidente de México , Andrés Manuel López Obrador, ha descartado cualquier toque de queda o despliegue de tropas, diciendo que serían demasiado autoritarios. # El mundo tardará años en recuperarse de la pandemia de coronavirus, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). # Las cadenas de comida rápida y café se cierran en el Reino Unido # Desde Australia hasta Florida, los rebeldes desprecian la cuarentena y siguen haciendo la suya # Coronavirus Argentina: el Gobierno se reúne hoy con los intendentes para endurecer los controles en el Conurbano # El gobierno francés se prepara para extender la contención # Panamá: Cuarentena general inminente planea el gobierno para enfrentar la pandemia en el país

# Panamá: Presidente Cortizo extiende amnistía tributaria hasta junio

# La Comisión de Seguimiento prevista en el vigente Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga ha acordado la suspensión de las competiciones profesionales de fútbol hasta que no haya riesgo para la salud

# Corea del Sur registró hoy lunes su menor número de nuevos casos de coronavirus, y la prolongada tendencia a la baja de contagios diarios desde el máximo alcanzado el 29 de febrero alimenta la esperanza de que el mayor brote de coronavirus de Asia fuera de China pueda estar remitiendo

# El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido podría verse “desbordado” por el coronavirus como el sistema de salud italiano en sólo dos semanas, advirtió el primer ministro británico Boris Johnson ante el aumento de los casos de muertes

# El sombrío pronóstico de un médico brasileño sobre el coronavirus: “Los pobres morirán en las puertas de los hospitales”

# China probó una vacuna contra el coronavirus con un centenar de voluntarios

# La vicepresidenta de España fue hospitalizada por un problema respiratorio: se espera el test de coronavirus

# Coronavirus Argentina: la feria de Madrid es “el hospital más grande de España” y lo mismo harían en la Rural de Palermo # Coronavirus en Inglaterra: la enfermedad entró en el palacio de Buckingham y temen por la reina

# Argentina autoriza a Copa Airlines realizar tres vuelos humanitarios # Cuba suma este domingo 35 casos de Covid-19, diez más que ayer, y mantiene a casi 1.000 personas en aislamiento preventivo, de acuerdo al último parte del Ministerio de Salud Pública # Canadá ha anunciado este domingo que no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para finales de julio, por el riesgo de contagio # El presidente de EE UU, Donald Trump, ha asegurado este domingo haber tenido una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, y se ha declarado “un poco enojado” por la crisis desatada por el coronavirus, que tuvo su origen en el país asiático # El estadio de los Marlins en La Pequeña Habana será un centro de pruebas gratis de COVID-19 # Guaidó denunció que Maduro oculta la verdadera cifra de casos de coronavirus: “Venezuela está al borde de una catástrofe”

# Coronavirus en Estados Unidos: Donald Trump moviliza a la Guardia Nacional a Nueva York, California y Washington

# Alemania: Angela Merkel, “Los grupos de más de dos personas deberían ser prohibidos. Las restricciones son reglas, no recomendaciones”

# Primer caso confirmado en Siria, anuncia ministro de salud