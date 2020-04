Cataclismo en el mercado petrolero en Estados Unidos. El sector nunca había vivido una jornada igual. Los tanques de reserva se han quedado sin espacio para almacenar más crudo tras la caída de la demanda por la pandemia. E incluso se han llegado a utilizar barcos. El precio de barril de referencia al otro lado del Atlántico, el West Texas Intermediate (WTI), cayó a terreno negativo por primera vez en su historia tras llegar a desplomarse un 305%. Los inversores llegaron a cobrar -37,63 dólares por comprar un barril en EE UU. La decisión del mercado de Chicago, principal plaza de negociación de futuros de WTI, de autorizar las ventas en negativo desató el pánico.

Esto significa que muchos pagan para deshacerse de este crudo en barriles de 159 litros, muy caro de almacenar. El petróleo nunca había caído por debajo de 10 dólares desde la creación de estos contratos a futuro en 1983.

El mercado del petróleo está cumpliendo las funestas profecías de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que la semana pasada advirtió de que este sería el peor año de la historia para el sector petrolero. El estallido de la crisis de salud pública por la pandemia del covid-19 ha recluido a medio planeta en sus hogares. Así que no hay demanda suficiente: el consumo se desploma y los tanques de reserva se han quedado sin espacio para almacenar más crudo. Los productores no tienen a quién colocar la materia prima y los precios del petróleo se hunden. Sin coches en las carreteras ni aviones en los cielos, las economías afectadas por la pandemia ya no necesitan consumir tanto crudo.

“Las refinerías están rechazando barriles a un ritmo histórico y con los niveles de almacenamiento de los EE. UU. llegando a su límite, las fuerzas del mercado infligirán más dolor hasta que toquen fondo o se despeje la crisis de la covid-19. Lo que ocurra primero, aunque parece ser que lo primero tiene más posibilidades”, indicó a Bloombeg Michael Tran, director gerente de estrategia energética global de RBC Capital Markets.

“Si el consumo de energía ha bajado un 30% y la OPEP reduce el suministro en un 10%, todavía hay una gran brecha”, resume a Reuters Elwin de Groot, jefe de estrategia macro de Rabobank. Pero recortar aún más la producción parece difícil, a la vista de las desavenencias entre Rusia y Arabia Saudí, que ya estuvieron a punto de conducir al fracaso a la última cumbre.

Con los precios actuales, el umbral de rentabilidad se ve amenazado en muchos países y las empresas ya están comenzando a sufrir. Diego Morín, analista de IG, considera que el endeudamiento del sector podría llevar a la bancarrota a algunas petroleras norteamericanas dedicadas al fracking. “Tener un barril por debajo de la barrera de los 50 dólares es perjudicial para la industria de esquisto”, asegura. A la vista de la tendencia, el mercado va a tardar mucho tiempo en volver a pagar esa cantidad.

Previsiones poco optimistas

La situación podría mejorar en los próximos días, según algunos analistas. “Es un poco engañoso focalizarse en el contrato de mayo”, explicó Matt Smith, experto de ClipperData. “Hay mucho más movimiento sobre los barriles para entrega en junio”, señaló sobre el contrato que, aún en caída, mantiene los precios por encima de los 20 dólares.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia europea y cotizado en Londres se veía menos afectado, con pérdidas de 6%, llegando a 26 dólares antes del cierre.

Las restricciones de movilidad para combatir el coronavirus en buena parte del mundo y la parálisis económica hundieron el consumo de carburante. Y los inversionistas esperan que la situación empeore.

