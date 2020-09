La enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) es generada por “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Su primer caso fue el 8 de diciembre de 2019 en Whuan – China.

SARS-CoV-2, es un virus ácido ribonucleico (ARN), se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina humana (ACE2), la cual se expresa a nivel alveolares, corazón, epitelio intestinal, endotelio vascular, riñones, lo cual explicaría el mecanismo de disfunción multiorgánica que genera.

COVID-19 se ha asociado con múltiples complicaciones cardiovasculares directas e indirectas, genera mayor morbi-mortalidad. Aquellos pacientes que poseen antecedes de enfermedad cardiovascular (ECV) y contraen COVID-19, tienen peor evolución.

Tanto en la edad avanzada, diabetes, dislipemia, hay un descenso de la capacidad inmunitaria, ésto convierte a los pacientes en grupos más vulnerables a desarrollar infecciones severas.

Un estudio de resonancia magnética cardíaca de COVID-19 publicado en Alemania es lo que me impulsó a escribir “Ahora es el momento de preocuparse por las consecuencias cardíacas de COVID-19” hace unas semanas.

Un estudio en no deportistas con COVID-19 encontró que de cada 100 personas recuperadas de COVID-19, 78 mostraban alguna forma de inflamación del miocardio u otra anormalidad cardíaca. Eso hizo pensar que, por algún motivo que se desconocía, incluso una infección leve del coronavirus en personas relativamente sanas podría dejar una marca en el corazón.

Eike Nagel, del Hospital Universitario de Frankfurt, sugirió que, para un subgrupo de pacientes infectados por el SARS-CoV-2, realmente habrá consecuencias clínicas de largo plazo para el corazón. En el 22% de los sobrevivientes de COVID-19 que estudió, una resonancia magnética reveló un edema anormal y en el 20%, la cicatrización de una lesión no isquémica. En el grupo de control, en cambio, ambas cifras se limitaban al 7 por ciento.

“Sabemos que la presencia de tejido cicatrizado, que luego realza la resonancia magnética, es relevante desde el punto de vista del pronóstico en casi cualquier enfermedad que se haya examinado”, dijo. “Lo mismo sucede con la inflamación”. No obstante, aunque los hallazgos tienen importancia estadística, no necesariamente eso se traduce al plano individual: “La persona que lo presente no necesita preocuparse, pensar que ahora va a morir antes. Pero a nivel poblacional, si tenemos un millón de personas con COVID-19 y el 22% de ellas desarrollan más cicatrices, existe un riesgo relevante de que en 10 años tengamos una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca y los resultados consecuentes”.

Los sobrevivientes de COVID-19, subrayó, deben ser estudiados en busca de cambios funcionales “a los seis meses y después”, dijo. Las nuevas directrices de la Sociedad Europea de Cardiología sugieren que las personas con miocarditis deben dejar de hacer ejercicio vigoroso entre tres y seis meses, pero el experto alemán cree que la particularidad de la pandemia y su gran escala requiere cuidados más allá de esos plazos.

Pero también en jóvenes

El New York Times publicó: “Curt Daniels, el director de cardiología deportiva de Ohio State, dijo que las resonancias magnéticas cardíacas, una herramienta cara y poco utilizada, revelaron una tasa alarmantemente alta de miocarditis (inflamación del corazón que puede provocar un paro cardíaco con el esfuerzo) entre los atletas universitarios que se habían recuperado del coronavirus.

“La encuesta encontró miocarditis en cerca del 15 por ciento de los atletas que tenían el virus, casi todos los cuales experimentaron síntomas leves o ningún síntoma, agregó Daniels, tal vez arrojando más luz sobre las incertidumbres sobre los efectos a corto y largo plazo que puede tener el virus. en los atletas “.

MedPage Today encontró que el 15% de los deportistas en edad universitaria que dieron positivo en una prueba de SARS-CoV-2, en su mayoría sin haber tenido síntomas, o luego de haber superado síntomas leves, presentaban miocarditis. Un estudio más reducido, en la Universidad de Pensilvania, habló del 30% y hasta el 35 por ciento. El segmento de población elegido se debe a que, aun entre las personas más saludables, la miocarditis presenta riesgo de arritmia y muerte súbita.

Coronavirus hoy (10:30 am Argentina)

Casos totales: 32.880.857

Fallecidos totales: 994.810

Recuperados totales: 22.756.603

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 4.717.991/141.406

Perú: 794.584/32.037

Chile: 455.979/12.591

México: 726.431/76.243

Colombia: 806.038/25.296

Argentina: 702.484/15.543

