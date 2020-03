“El cierre total de Lombardía durante al menos 15 días puede servir para reducir o bloquear la propagación del virus, dicen los expertos. Debido a que pasamos 15 o 20 días más con un crecimiento tan frenético de personas en las salas de emergencias y las unidades de cuidados intensivos no los retienen, Lombardía no los retiene e Italia no los retiene ». Las palabras del concejal de Bienestar Giulio Gallera, en conexión con Agorà, en Rai1, aumentan aún más el nivel de alarma que proviene del epicentro de la epidemia de coronavirus, que ahora exige un bloqueo total.

«Ya habíamos pedido cerrar todas las actividades comerciales , explica Gallera, porque si salgo a trabajar no puedo dejar de comprar. Pero quizás ha llegado el momento de endurecer aún más las medidas ». Luego, Gallera especificó que las necesidades básicas, como los supermercados y las farmacias “siempre permanecerán abiertas, incluso si el resto de las actividades de producción están cerradas”, por lo tanto, “no hay necesidad” de hacer cola.

El presidente de la región, Attilio Fontana, también reitera la necesidad de medidas aún más drásticas, aunque traumáticas: “Es un momento de firmeza”, escribe en su página de Facebook. Conocí a los alcaldes de las capitales lombardas y al presidente de Anci Lombardia, todos piden lo mismo: cerrar todo ahora (excepto los servicios esenciales) para comenzar de nuevo lo antes posible. Las medias medidas, que hemos visto en las últimas semanas, no sirven para contener esta emergencia ». Y de nuevo: «Por el momento estamos logrando mantenernos al día con todas las necesidades y requisitos, pero no podemos resistirnos por mucho más tiempo. Necesitamos un cambio, que la gente detenga la propagación de este contagio, necesitamos que los números comiencen a disminuir, una mayor conciencia por parte de todos ».

Pero dado que las conciencias deben ser ayudadas, el gobierno lombardo plantea la hipótesis de detener todas las actividades durante dos semanas, dice el concejal de bienestar, una “posible medida muy difícil”.

# El Gobierno de Panamá confirma la primera muerte por coronavirus

# Panamá: 8 casos positivos de coronavirus. Suspenden las clases en Panamá Norte, centro y San Miguelito hasta el 7 de abril

# Las autoridades sanitarias de Bolivia han informado este martes de dos casos confirmados de coronavirus en el país

# El Banco Interamericano de Desarrollo cancela su reunión anual en Colombia por miedo al coronavirus

# La ministra de Sanidad del Reino Unido da positivo por coronavirus

# El coronavirus se enfrenta a Trump y a un frágil sistema sanitario en EE UU. La actitud negadora del presidente y la ausencia de una sanidad pública universal, combinadas con errores iniciales, arrojan incógnitas sobre el alcance real de la crisis en el país

# Dinamarca desaconseja viajes no necesarios a Madrid, La Rioja y País Vasco

# Joe Biden suspende también un acto de campaña previsto para esta noche

# En EE UU se han registrado 696 casos de coronavirus, que ha causado la muerte a 25 personas

# Madrid retrasa 15 días el calendario en todas las universidades públicas por la crisis del coronavirus

# Honduras suspende las deportaciones de migrantes en aviones procedentes de México por miedo al coronavirus

# La Organización Mundial de la Salud concede 20 millones de dólares a China para combatir el coronavirus

# Nueve turistas aislados en un hotel de Torremolinos

# Argelia suspende los encuentros deportivos, culturales, políticos y económicos

# Chile ordena cuarentena para quien llegue de España e Italia

# La UE activará un fondo que alcanzará 25.000 millones para hacer frente al brote de coronavirus

# La Opera de Viena suspende sus funciones tres semanas

# El presidente francés ha anunciado que los líderes de la UE han acordado una “mejor coordinación” a todos los niveles, sanitario, político y económico

# “Todos los países están afectados. Cerrar las fronteras no es una respuesta eficaz”, señaló Macron. El presidente francés defendió la actuación de su consistorio, y señaló que “sólo estamos en el inicio de la epidemia”, lo que justifica que todavía no se tomen medidas aún más drásticas

# Coronavirus: EEUU suma 29 muertes tras la primera en Nueva Jersey

# American Airlines suspende varios vuelos a Latinoamérica, Asia y Europa por coronavirus

# Los 372 casos detectados en las últimas 24 horas en Francia suponen el mayor aumento del número de infecciones en un solo día. Según las cifras oficiales, ya son 1.734 las personas afectadas por el coronavirus. 33 de ellas han muerto; 23 de ellas tenían más de 75 años. Además, 83 pacientes se encuentran en estado grave

# Coronavirus en la Argentina: confirman dos nuevos casos y ascienden a 19 los contagios

# Aerolíneas canceló vuelos a Roma, Miami y Orlando por el coronavirus

# Coronavirus en Argentina: El Gobierno anunció una partida especial de $ 1.700 millones

# El Senado español suspende su actividad parlamentaria

# UNESCO: 363 millones de estudiantes sin clases

# España ya registra 1.622 casos

# Cuatro personas que viajaron a España dan positivo en Chile

# El Museo del Prado establece un máximo de visitas simultáneas al museo

# Jordania prohíbe la entrada de viajeros de España, Alemania y Francia

# En Francia ya hay 1.784 casos confirmados y 33 muertes por el coronavirus

# Los chinos cierran los comercios en Madrid: “Si no hay salud, no hay dinero

# Seguimiento de casos de coronavirus registrados en el Reino Unido. En total se han contabilizado 373 personas infectadas y 6 muertos. En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias han detectado 52 nuevos positivos

# Eslovenia cierra su frontera con Italia

# Suspenden los musicales El Rey León y Anastasia en España

# El Bayern confirma que jugará a puerta cerrada contra el Chelsea

# Macron llama a la calma tras las compras masivas en los supermercados

# Las autoridades italianas han informado de que la cifra de fallecidos ha alcanzado los 631, frente a los 463 contabilizados hasta el lunes. En las últimas 24 horas han fallecido 168 personas, un incremento del 36%, según ha informado la Agencia de Protección Civil. El total de positivos desde que se detectaron los primeros casos en el país, el 21 de febrero, ha aumentado a 10.149, un 10,7% más que los 9.172 contabilizados hasta el lunes.

# El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha ordenado establecer un “área de contención” en New Rochelle

# La UE encarga a España el desarrollo urgente de un detector de coronavirus casi inmediato

# Grecia cierra los centros educativos durante dos semanas para frenar el coronavirus

# En Costa Rica hay 13 casos confirmados de coronavirus.

# El miedo al impacto económico del coronavirus sigue sin disiparse pese a las medidas de apoyo que ha anunciado Estados Unidos.

A pesar de la caída de las bolsas, los inversores no se han lanzado al valor refugio como el oro o la deuda de Estados Unidos y Alemania.

# En Berlín se ha decidido suspender todos los espectáculos previstos en teatros, óperas y salas de conciertos de título pública hasta el próximo 19 de abril

# Las aerolíneas British Airways y Ryanair anunciaron este martes que cancelan sus vuelos hacia y desde Italia, la primera hasta el 4 de abril y la segunda hasta el día 8 de ese mes

# Las restricciones del gobierno italiano han provocado que se cierre la Plaza y la Basílica de San Pedro. La Santa Sede ya clausuró los Museos Vaticanos, que permanecerán cerrados, como todos los museos italianos, hasta el 3 de abril

# La intención del gobierno italiano es frenar la propagación del brote, que amenaza con colapsar el sistema sanitario, con casi 8.000 contagiados actualmente.

China se dispone a enviar a Italia en las próximas horas 2 millones de mascarillas, adelantó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio

# Florida declara estado de emergencia mientras siguen aumentando casos alrededor del mundo

# OTAN: 2 altos comandantes infectados con coronavirus

# Bruselas pide a los países “contener agresivamente” el virus para ganar tiempo

# Room Mate cerrará la mitad de sus hoteles en Madrid por el coronavirus

# Dow Jones cae un 7,8% y cierra su peor jornada desde 2008

# British Airways, Air France y Qatar cancelan vuelos de forma masiva

# Uno de los dos casos de coronavirus importados hoy en China procedía de España

# El coronavirus COVID-19 puede sobrevivir en el aire durante 30 minutos y dispersarse hasta 4,5 metros

# El Gobierno italiano estudia cómo poder ayudar a las familias y a las empresas durante la crisis del coronavirus. Una de las opciones que hay sobre la mesa es la de suspender temporalmente los pagos de hipotecas, luz, gas y electricidad mientras dure el aislamiento por el coronavirus

# España tiene 1.578 casos positivos en coronavirus, con 35 fallecidos

# Deliveroo asegura que proporcionará “soporte económico” a los repartidores afectados por la epidemia

# La incertidumbre ante la crisis sanitaria del coronavirus llena de colas los supermercados de Madrid

# Vox anuncia que su secretario general, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus

# La Comunidad de Madrid informa de que se han registrado hasta ahora 782 positivos por coronavirus, de los que 21 personas han fallecido

# La ONU alerta de que el “terremoto” del coronavirus provocará recesión y desaceleración económica

# British Airways anuncia que anula todos sus vuelos a Italia, según informa AFP. Dinamarca ha suspendido todo el tráfico aéreo a su territorio desde los lugares más afectados por el coronavirus, como el norte de Italia, Irán y Corea del Sur, según ha informado el primer ministro danés, Mette Frederiksen, según informa Reuters

# El Gobierno adoptará medidas para facilitar el teletrabajo y evitar la expansión del coronavirus

# Las fallecidos en Francia con coronavirus ascienden a 30

# El presidente del Parlamento Europeo, aislado 14 días

# El Barcelona-Nápoles se jugará a puerta cerrada

# Santander celebrará su junta sin asistencia física por el coronavirus y recomienda el teletrabajo en Madrid

# Las principales bolsas europeas abrieron con alzas superiores al 1% este martes, después de las fuertes pérdidas del lunes negro, debidas al miedo al impacto económico negativo causado por el nuevo coronavirus y a la fuerte caída del precio del petróleo

# Rusia pide que no se use el transporte público en hora pico

# Corea del Sur cifra en 131 los nuevos contagios del coronavirus, el nivel más bajo en dos semanas

# Japón prepara medidas de “estado de emergencia” contra el coronavirus

# Los líderes de la UE celebran hoy un Consejo Europeo monográfico para coordinar actuaciones

# Xi Jinping visita Wuhan, en una importante señal de confianza en la victoria contra el virus

# Las autoridades de EE UU han comenzado a evacuar el crucero con más de 3.500 personas a bordo y 21 casos de coronavirus, que este lunes atracó en un puerto de California después de cinco días varado en la costa

# La Comisión Nacional de Sanidad de China ha anunciado este martes 19 nuevos contagios en todo el país, la cifra más baja desde que se declaró la epidemia. De ellos, 17 se detectaron en Wuhan. Los dos restantes son casos importados

# La epidemia desata, en un mes y medio, la mayor fuga de capitales de los países emergentes desde que hay registros

# Panamá confirma su primer caso de coronavirus

# Trump promete un alivio fiscal para amortiguar el impacto del coronavirus

# Italia extiende las medidas de aislamiento a todo el país para frenar el coronavirus

# Argentina, suman 17 los contagiados

# El partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Nápoles se jugará a puerta cerrada

# Burkina Faso ha confirmado sus dos primeros casos de coronavirus, lo que convierte a este país en el sexto de África Subsahariana afectado por la enfermedad del Covid-19

# En Florida, USA, se han confirmado 19 casos de coronavirus

# La NASA ha restringido al máximo el acceso a su Centro de Investigación Ames, en Silicon Valley (California), tras registrarse el primer positivo entre los trabajadores de la agencia espacial de EEUU

# Madrid mantiene abierto el transporte público pero lo desinfectará a diario por el coronavirus

# La “inconsciencia” de los jóvenes frente al coronavirus: “La gente no entiende lo que está arriesgando”

# El número de muertos por el colapso de un hotel utilizado como instalación de cuarentena en el este de China ascendió a 20, y otros 10 personas aún podrían estar atrapadas bajo los escombros, informaron el martes autoridades locales