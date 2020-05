La frase que alude al presidente de Chile, Sebastián Piñera, se leía en uno de los carteles con los que unas 200 personas volvieron a las calles de la ciudad de Santiago a protestar este lunes 27 de abril.

Carros lanza agua, bombas lacrimógenas y duros enfrentamientos entre manifestantes y la policía tomaron nuevamente la Plaza Italia –o “Plaza Dignidad”, como algunos la rebautizaron–, el epicentro del estallido social que irrumpió en este país sudamericano el 18 de octubre del año pasado.

A pesar de la emergencia sanitaria, la imagen se repitió en otras capitales regionales, como Antofagasta, Concepción y Valparaíso, donde también hubo barricadas.

Era una jornada simbólica, pues no solo se celebraba el aniversario 93 de Carabineros, la institución policial chilena, sino también porque se recordaba que un día antes –el 26 de abril– era la fecha original programada para la realización del plebiscito que busca cambiar la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet.

Desde la llegada del coronavirus a este país, a mediados de marzo, la agenda que buscaba descomprimir la tensión social pasó a segundo plano y, con ello, el referendo fue postergado para el 25 de octubre.

Las intensas protestas, en tanto, parecían haber cesado. O, al menos, eso se pensaba.

Sin embargo, lentamente han vuelto a cobrar relevancia, aunque en grupos bastante más reducidos.

La razón detrás –explican sus protagonistas– no es distinta a la que motivó el “despertar” de Chile en octubre: el descontento social ante las desigualdades del sistema político y económico que impera en esta nación sudamericana.

“El coronavirus visibilizó las desigualdades”

“Protestamos porque el sistema chileno es mucho más cruel que el coronavirus”, dice Paloma Grunert, quien ha asistido a todas las manifestaciones desde octubre y está detrás de la organización de algunas de las protestas que han ocurrido en medio de la pandemia.

“Hay desigualdad, injusticia y un constante apoyo a los empresarios y grupos económicos”, señala.

“No hay credibilidad en el gobierno ni en la clase política. Las demandas sociales están a flor de piel”, dice el fotógrafo Cristóbal Venegas .

Venegas afirma que con el coronavirus quedaron “aún más en evidencia los problemas de la gente”.

“En el tema de la educación, por ejemplo, en este país no todos tienen computador, ¿quién puede hacer clases online? El tema de la salud también; en algunos lugares no hay abastos, no hay insumos”, indica.

“Si en Chile antes se protestaba por la desigualdad en la salud, eso ahora ha quedado en evidencia. Lo mismo ha pasado con la precariedad laboral, donde se ha visto lo frágil que era el sistema. Se demostró que el mercado no solucionaba los problemas porque ahora el propio mercado le está pidiendo ayuda al Estado”, comenta Jorge Saavedra, académico de la Universidad de Cambridge.

Ante la emergencia, no obstante, el gobierno de Chile ha diseñado una serie de medidas para enfrentar las consecuencias de esta crisis.

Es así como se creó un Plan de Emergencia Económico que, con la inyección de US$11.750, se busca proteger el empleo y apoyar a los trabajadores entregándole liquidez a empresas de todos los tamaños.

También se decidió reforzar el presupuesto del sistema de salud -será suplementado con el 2% constitucional- para asegurar que cuente con los recursos necesarios frente a la pandemia.

Por otro lado, se estableció una Ley de Protección del Empleo -que busca resguardar los puestos de trabajo-, y se creó un fondo de US$2.000 millones para la protección de los ingresos de los trabajadores más vulnerables (informales sin contrato), entre otras cosas.

“El coronavirus ha exacerbado las diferencias sociales”, explica Saavedra.

Plebiscito: ¿se realizará el 25 de octubre?

Entre esas demandas quizás la más relevante y simbólica es el cambio a la Constitución que rige en Chile desde 1980.

Es una petición que se escuchó con fuerza en la mayoría de las protestas que tuvieron lugar en los últimos meses en este país.

La demanda encontró una salida el 15 de noviembre de 2019, cuando el parlamento chileno alcanzó un acuerdo histórico donde se estableció un plebiscito que se realizaría en abril de este año.

En él, los ciudadanos chilenos iban a poder elegir si apoyaban o no un cambio constitucional y el mecanismo para la elaboración de una nueva carta magna.

Sin embargo, el coronavirus cambió los planes y el referéndum debió postergarse para el 25 de octubre.

Pero en los últimos días algunos líderes políticos han vuelto a poner en duda su realización debido a la pandemia.

El propio presidente Piñera dijo en una entrevista con CNN que “quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema que quizás se va a volver a discutir”. Mientras que diversos ministros de Estado han indicado que todo dependerá de la realidad sanitaria del país.

Diego Schalper, diputado del partido oficialista Renovación Nacional, explica que es importante tener en cuenta la legitimidad del proceso constitucional en medio de la pandemia.

“Chile está en crisis. Y habrá que ver la dimensión de la crisis en junio o julio para resolver si es que están las condiciones adecuadas para realizar un plebiscito que tenga la participación y la legitimidad necesarias”, afirma.

“En democracia no se cancelan elecciones por crisis económicas”

Estos planteamientos no han sido bien recibidos por miembros de la oposición, quienes señalaron que es “incoherente” que el gobierno proponga un plan de “nueva normalidad” –que contempla, entre otras cosas, la reapertura de centros comerciales y el retorno a clases escolares– y, paralelamente, ponga en duda el plebiscito.

“Es preocupante; en democracia no se cancelan ni se suspenden elecciones por crisis económicas”, dice el diputado Gabriel Boric, perteneciente a la coalición opositora Frente Amplio.

“Hay un sector de la derecha que nunca ha querido cambiar la Constitución y que está buscando cualquier excusa para tratar de instalar un debate en torno al tema. Yo quiero ser enfático: nosotros vamos a defender el itinerario constituyente, aunque no les guste”, agrega.

Así lo afirma Cristóbal Venegas.

“La pandemia original no es el coronavirus. Es la Constitución”.

Coronavirus hoy (10:30 am Argentina):

Casos totales: 3.256.570

Fallecidos totales: 233.363

Recuperados totales: 1.014.524

# El mundo celebra confinado un Primero de Mayo inédito

# Sindicatos alemanes alertan contra los recortes de derechos

# Estado alemán dispuesto a ayudar con 10.000 millones a Lufthansa

# Queen graba “You are the champions” para ayudar contra el coronavirus

# España mantiene la tendencia a la baja pese a repunte de muertes

# OMS pide a China que “le invite” para investigar orígenes del nuevo coronavirus

# La Policía turca detiene a 26 sindicalistas en Estambul

# Miedo en Rusia a un aumento del alcoholismo

# Ryanair planea suprimir hasta 3.000 puestos de trabajo

# El mercado francés del automóvil cae un 88,8 % en abril

# EE. UU. registra más de 2.000 muertes en 24 horas

# Honduras cierra abril con 75 muertos y 804 contagios

# El Gobierno español prevé que el PIB se hunda un histórico 9,2%, el paro se dispare al 19%, el déficit al 10,34% y la deuda al 115,5% este año

# Iberia y Vueling solicitan 1.010 millones de financiación para amortiguar el coronavirus

# Trump contradice a su espionaje y dice tener pruebas de que el virus nació en un laboratorio

# Portugal rebasa el listón del millar de muertes

# 98 nuevas muertes en los Países Bajos

# Lesoto, único país de África sin covid-19

# Macron dice que el levantamiento del confinamiento no indica el regreso a la vida normal

# China reabre la Ciudad Prohibida de Pekín y la Muralla

# Israel reabre las aulas de forma gradual

# Un grupo de hombres armados entra en el Capitolio de Michigan cuando se iba a votar prorrogar el confinamiento. Al final, los legisladores votaron ‘no’ a extender la emergencia, tal y como quería la gobernadora

# Panamá: Educación postpandemia: ‘Un 10% de los estudiantes del sector particular migraría al público

El reto será absorber al estudiantado que comprende entre 8,000 y 10,000 personas. La ministra de Educación, Maruja Gorday, indicó que 150 escuelas han cerrado sus puertas por falta de ingresos. Escuelas de la ciudad y San Miguelito están copadas

# Coronavirus en la Argentina: Alberto Fernández diseña una cuarentena optativa con respaldo de la oposición

El nuevo formato de confinamiento sólo se pondría en marcha si la progresión de contagios no se acelera en los próximos días y el comité de expertos avala la decisión presidencial

# Argentina: según una encuesta, el 82% de la ciudadanía se opone a la liberación de presos

# Coronavirus en Argentina: confirmaron dos nuevas muertes y ya son 220 las víctimas fatales

# En Wall Street dan como un hecho que Argentina se encamina a un nuevo default

# Coronavirus en Argentina: masivo cacerolazo nacional contra las salidas de delincuentes

La convocatoria fue por redes sociales. Una petición ya juntó más de 500 mil firmas que se oponen a la liberación de presos # Coronavirus en Argentina: confirman otras 4 muertes y 143 nuevos casos en las últimas 24 horas. Hay 218 fallecidos # La Justicia exige que Bolsonaro haga públicos sus exámenes de coronavirus # Apple resiste al COVID-19 con los servicios, pero caen las ventas del iPhone # Trump amenaza a China con aranceles y dice que el virus se creó en Wuhan # Acusan a Maduro de impedir ingreso de chárters con venezolanos varados en EEUU # Científicos uruguayos elaboran 10.000 kits de testeo en “récord” de un mes # Industriales piden reactivar economía de Panamá: “Hay que convivir con virus” # El déficit de Costa Rica subirá 2,4 puntos del PIB debido al coronavirus # El primer ministro ruso da positivo por coronavirus # Más de 1.000 fallecidos por covid-19 en Perú, tras sumar su peor registro diario de muertes # Portugal inicia el lunes el desconfinamiento con la apertura del pequeño comercio # Perú se plantea la excarcelación de 10.000 presos # Corea del Sur registra cero contagios locales por primera vez desde febrero # El buque hospital US Comfort deja Nueva York al declinar los casos de coronavirus # Carnival repatriará en barcos a 10.000 marinos varados por la covid-19 # Airbnb prescinde en Barcelona de casi 800 trabajadores subcontratados # El metro de Nueva York dejará de funcionar las 24 horas para desinfectarlo # La liga francesa 2020-2021 comenzaría el 22 y 23 de agosto “como tarde” # Boris Johnson: “El Reino Unido supera el pico de la pandemia”, con más de 26.700 muertos # Portugal permitirá el deporte individual pero no reabre de momento las playas # Italia continúa su tendencia descendente. El país ha registrado 285 fallecidos en las últimas horas (323 este miércoles) y 1.872 se han contagiado en el último día (2.086 ayer). # Panamá suma 6,532 personas positivas por COVID-19 y 576 recuperados En aislamiento domiciliario se encuentran 5,306. Han fallecido 188 personas

# Florida registra 1,268 muertos por COVID-19. El sur del estado tiene más de 20,000 casos

# La Ciudad de Miami Beach extiende el estado de emergencia

# Estados Unidos registra más de 2,000 muertes por COVID-19 por tercer día consecutivo

# Brasileños desafían aislamiento alentados por Bolsonaro

# Organizaciones humanitarias alertan sobre profundización de crisis por COVID-19 en Venezuela

# Jueza federal ordena liberar a mayoría de detenidos del ICE en el sur de la Florida