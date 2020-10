Por primera vez en la Historia se cerraron las fronteras de todo el mundo. Con una caída del 70% del sector aseguran que el esfuerzo tendrá que ser de todos para retomar esta industria.

Natalia Bayona, experta Senior en Innovación, Transformación Digital e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) explica: “Se trata del sector económicamente más activo y desarrollador transversalmente hablando. Por eso se necesitará un esfuerzo multilateral de todos los estados para su reactivación luego de la caída del 70% del turismo internacional”.

“Podemos acercar el turismo a través de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada desarrollando promociones y atractivos turísticos antes del viaje para que la gente efectivamente pueda ver museos o eventos. Así tener mucho más segmentado el tipo de turista que está llegando”.

Una encuesta realizada en España por Travel Advisors Guild a mediados de mayo muestra que casi un 60% de los encuestados estaba dispuesto a viajar en el corto plazo (de inmediato, a partir de agosto o de octubre) a nivel nacional. En el caso de los viajes internacionales, hay mucha más reticencia. El sondeo también muestra que prevalece el deseo de visitar destinos de playa o de naturaleza por sobre la estancia en ciudades o el recorrido de circuitos culturales.

¿Avión, tren o auto?

Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, en Madrid, señala que sí hay gente dispuesta a viajar, pero considera que los viajes largos se reducirán y primará un turismo de proximidad. “También cambiará la forma de alojarse: menos en hoteles y campings y más en apartamentos o segundas residencias. Y se usará más el vehículo propio que medios de transporte como el tren, autobús o avión”.

Hoteles

De acuerdo con información recogida por el Foro Económico Mundial, los hoteles en diferentes partes del mundo se preparan para cumplir con las normas de bioseguridad. En algunos casos han planeado la ampliación de los espacios comunes y el reemplazo de materiales por otros de fácil limpieza. Otros han reducido el número de mesas en el restaurante para que haya más espacio entre los comensales.

La cadena hotelera Marriott Internacional, por ejemplo, conformó un Consejo de Higiene, para recibir asesoría sobre buenas prácticas en limpieza y desinfección. Entre las medidas a implementar se encuentra el uso de pulverizadores electrostáticos con desinfectante de grado hospitalario para superficies.

Una política de cancelación más flexible

Según Ricard Santomà, decano de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Ramón Llull, en Barcelona, uno de los grandes retos del sector es modificar la política de cancelaciones, “porque el cliente cuando viaje se quiere sentir seguro de que si hay un rebrote, alguna dificultad, le devuelvan su dinero”. De acuerdo con la encuesta de Travel Advisors Guild, este es el segundo factor más importante a la hora de escoger un hotel, después de la política sanitaria y de protección contra el Covid-19.

¿Más caro?

Desde la OMT señalan que estos cambios no necesariamente redundan en aumentos de precios. En Europa los vuelos más cortos que ya se han reanudado han bajado considerablemente de precio. En Argentina los vuelos domésticos nunca fueron económicos y esta situación no se replica porque cada vez hay menos ofertas de aerolíneas que tomen esas rutas Por eso, no es esperable que suceda lo mismo en nuestra región. Bayona señala que el incremento se ve mucho más cuando se trata de viajes de 10 horas o más. Ahora bien, es esperable que una actividad económica que cierra y luego regresa, tenga costos menos accesibles. Por eso y porque tomará un buen tiempo la estandarización de todos los protocolos es que desde la OMT recomiendan “fortalecer los destinos locales y nacionales“.

La sostenibilidad como piedra fundamental

“La sostenibilidad no debe ser ya un nicho del turismo, sino que debe ser la nueva norma en todos y cada uno de los segmentos del sector (…) Está en nuestras manos transformar el turismo y que la superación de la pandemia se convierta en un punto de inflexión para la sostenibilidad”, señaló Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT.

“Uno de los cambios positivos que esta pandemia nos deja es que podremos desarrollar nuevos territorios y atractivos turísticos y llevar un sector económico tan importante e influyente como el turístico a ciudades o lugares que hasta hoy son desconocidos hasta por los mismos nacionales”.

Según Ricard Santomà, actualmente hay un gran llamado a reflexionar sobre cómo se ha hecho el turismo hasta ahora: “qué cosas deberíamos dejar de hacer porque perjudicaban al medio ambiente, a los destinos turísticos, a las personas, y qué cosas queremos potenciar”. Queda por verse si el propósito del turismo responsable se convierte en acción, o si los operadores turísticos se lanzan a la caza del turista para recuperar los meses perdidos.

