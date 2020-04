El coronavirus ha creado su propia forma de terror. Ha cambiado la vida cotidiana, paralizó la economía y ha dividido a las personas unas de otras. Ha engendrado miedo al extraño, a lo desconocido y lo invisible. Ha vaciado calles, restaurantes y cafeterías. Ha inculcado una agorafobia casi universal. Ha detenido el transporte aéreo y cerrado las fronteras.

Sembró la muerte por miles y llenó los hospitales de oleadas de guerra, convirtiéndolos en salas de triaje. La gente se ciñe a la tienda de comestibles con máscara y guantes, como si fueran a la batalla.

Particularmente para Europa, que ha experimentado oleadas de terrorismo que lograron algunos de los mismos resultados, la plaga actual tiene ecos inquietantes. Pero este virus ha creado un terror diferente, porque es invisible, penetrante y no tiene una conclusión clara. Es infligido por la naturaleza, no por la agencia humana o en nombre de la ideología. Y ha exigido una respuesta marcadamente diferente: estar solo.

“La gente tiene más miedo al terrorismo que a conducir su automóvil”, dijo Peter R. Neumann, profesor de estudios de seguridad en el King’s College de Londres y fundador del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización. Muchas más personas mueren por accidentes automovilísticos o caídas en la bañera que por el terrorismo, pero las personas temen más al terrorismo, porque no pueden controlarlo.

Si bien el terrorismo se trata de matar gente, dijo Neumann, “se trata principalmente de manipular nuestras ideas y cálculos de interés”. Como dijo Trotsky, “el propósito del terror es aterrorizar”.

Pero el terrorismo del coronavirus es aún más aterrador no solo porque está tan extendido, sino también porque es impermeable a cualquiera de las respuestas habituales: vigilancia, equipos de swat, agentes dobles o persuasión.

“No es un enemigo humano o ideológico, por lo que no es probable que quede impresionado por la retórica o las bravuconadas”, dijo Neumann. “El virus es algo que no sabemos, no podemos controlar, y por eso le tenemos miedo”. Y por una buena razón: ya ha matado a más estadounidenses que los casi 3,000 que murieron el 11 de septiembre de 2001, y matará muchas veces más.

“Hay una diferencia entre los desastres naturales y los provocados por el hombre”, dijo Thomas Hegghammer, experto en terrorismo e investigador principal del Establecimiento de Investigación de Defensa de Noruega en Oslo. “La gente suele tener más miedo a las amenazas provocadas por el hombre, incluso si son menos dañinas”.

Sin embargo, hay una sensación similar de impotencia, dijo Julianne Smith, ex asesora de seguridad del ex vicepresidente Joe Biden y ahora en el Fondo Marshall alemán. “No sabes cuándo atacará el terrorismo o la pandemia, por lo que invade tu vida personal. Con terror, te preocupa estar en multitudes, manifestaciones y eventos deportivos. Es lo mismo con el virus: las multitudes significan peligro”.

Parte de lo que hace que el terrorismo sea aterrador es su aleatoriedad, dijo Joshua A. Geltzer, ex director senior de lucha contra el terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional y ahora profesor de derecho en Georgetown. “Los terroristas cuentan con esa aleatoriedad, y en cierto sentido este virus se comporta de la misma manera”, dijo. “Tiene la capacidad de hacer que la gente piense: ‘Podría ser yo'”.

Y requiere un tipo diferente de solidaridad.

El Sr. Hegghammer vivió en Noruega durante los ataques terroristas en julio de 2011 por Anders Behring Breivik, quien mató a 77 personas para dar a conocer su miedo a los musulmanes y al feminismo. La respuesta en Noruega fue solidaridad colectiva y resolución y un sentido generalizado de “dugnad“, la palabra noruega para trabajo comunitario, ya que las personas donan su trabajo para un proyecto común.

“Dugnad” está siendo invocado nuevamente ante el virus, dijo Hegghammer, con los jóvenes ayudando a los ancianos, y el gobierno y la oposición trabajando “casi demasiado juntos”.

El virus puede ser políticamente divisivo, pero “también es un recordatorio”, dijo, “de que las sociedades libres prosperan según las normas de responsabilidad cívica”.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 1.498.833

Fallecidos totales: 89.435

Recuperados totales: 336.780

# Coronavirus en la Argentina: murieron otras dos personas y son 67 las víctimas fatales

# 16 millones de estadounidenses solicitaron un subsidio de desempleo en las últimas tres semanas

# Secretaría de Salud de México: cifra de contagios es ocho veces mayor “de lo que se ve”.

México estima que podría tener 26.000 casos de coronavirus

# Irán supera oficialmente los 4.000 muertos por coronavirus

# Rusia supera los 10.000 casos, más 1.400 nuevos en la última jornada

# Balance diario de muertos en España se reduce, pero total de decesos supera los 15.000

# Bangladés confina los campamentos de refugiados rohinyás

# Federación Alemana de Fútbol alerta sobre posibles quiebras de equipos de la Bundesliga

# Corea del Sur congelará exenciones de visados para contener casos importados

# Taiwán protesta por las acusaciones de racismo del director general de la OMS.

“Protesto enérgicamente por las acusaciones de que Taiwán está instigando ataques racistas en la comunidad internacional”, dijo la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen este jueves.

“Taiwán siempre se ha opuesto a toda forma de discriminación. Durante años, hemos estado excluidos de organizaciones internacionales y sabemos mejor que nadie qué se siente al estar discriminados y aislados”, apuntó Tsai, cuyo país no forma parte de la OMS al chocar frontalmente con el principio de “una sola China” propugnado por Pekín

# Japón llega a 5.000 casos, Tokio alcanza nuevo récord diario

# Alemania supera las 2.000 muertes por COVID-19

# París y Berlín buscan un pacto de mínimos tras el fiasco del Eurogrupo

# El director de la OMS: “Pongan la política en cuarentena, hay miles de vidas en juego”

# Sánchez: “Estoy convencido de que dentro de 15 días tendré que volver a pedir otra prórroga del estado alarma”

# Pacientes de EPOC y fumadores tienen niveles más altos de una enzima que usa el coronavirus para entrar al pulmón

# EE UU supera a España como el segundo país con más fallecidos por Covid-19.

El país norteamericano alcanzó los 14.817 tras sumar casi 2.000 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Más de la mitad de fallecidos -unos 8.100- se concentran en el área de Nueva York

# España todavía no ha encontrado la manera de contar de forma fiable los muertos causados por el coronavirus

# El Gobierno de Honduras anunció este miércoles la extensión del toque de queda hasta el 19 de abril, a causa del coronavirus, Covid-19, que hasta ahora ha causado la muerte de 23 personas y 343 contagiados

# Bolivia registra su nivel más alto de contagios desde el inicio de la pandemia.

La cifra total de casos se elevó a 264, 54 más que el día anterior, y el número de fallecidos a 18

# Una mujer holandesa de 107 años se ha recuperado de una infección por coronavirus y puede ser la sobreviviente más antigua de la pandemia en todo el mundo

# Alianza militar saudita anuncia alto el fuego en Yemen

# Alemania debería independizarse de los proveedores extranjeros de equipos de protección: por lo tanto, el gobierno está creando un personal de producción y atrayendo a empresas con contratos lucrativos

# El primer ministro español Sánchez advierte que la UE se está desmoronando

# La Fórmula 1 tiene como objetivo comenzar la temporada en julio en Europa

# La mayoría de los casos de coronavirus en Nueva York provienen de Europa, muestran genomas

Los viajeros sembraron múltiples casos a partir de mediados de febrero, según muestran los genomas

# Los bloqueos retrasan la propagación del virus pero profundizan el dolor económico

# El coronavirus alimenta un aumento de medicamentos falsos

# Johnson ‘continúa mejorando’ en cuidados intensivos

# El número de muertos en Escocia aumenta en 81

# Florida se acerca a los 16,000 casos de Coronavirus. Se harán muchas más pruebas según DeSantis

# Miami ordena el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y negocios por el coronavirus

# Piden a tiendas de Florida limitar ventas de productos esenciales para evitar alza de precios

# El empleo de mascarillas quirúrgicas para el público general podría ayudar a retrasar el avance del coronavirus

# El FMI pronostica las “peores consecuencias económicas” desde la Gran Depresión de los 30

# La OMS pide a Europa aprender de la “terrible experiencia” de España con el Covid-19

# Google prohíbe a sus empleados el uso de Zoom por problemas de ciberseguridad

# Argentina: Los gobernadores ya diseñan un plan de cuarentena “light”

En todos los casos se mantiene el aislamiento de los grupos de riesgo, la suspensión de clases y de eventos masivos. Pero buscan flexibilizar movimiento de transporte, actividad en comercios y en otros sectores clave de las economías locales

# Argentina: Alberto afirmó que el lunes la cuarentena va a seguir: “No me corran con la economía”

El presidente confirmó que el aislamiento social y obligatorio seguirá después de Pascuas. “Caminamos un trecho, pero todavía no llegamos a la meta”, dijo y felicitó a la sociedad argentina por el cumplimiento

# Argentina: El S&P Merval rebotó 5%, pero el riesgo país se disparó casi 200 puntos

El índice S&P Merval avanzó empujado por las alzas en Estados Unidos tras cortar el martes una racha de cinco subas al hilo. En tanto, el índice que mide el JP Morgan creció un 5,2% y cerró en 3.842 unidades

# Coronavirus en Argentina: confirman 80 nuevos contagios y ya son 65 los fallecidos, hay 1795 casos totales

# Coronavirus en Argentina: los gobernadores quieren que continúe la cuarentena y hablan de seguir hasta mayo

# Coronavirus en Estados Unidos: tuvo casi 2.000 muertos en un día y ya suman 14.695