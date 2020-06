Twitter anunció el viernes el cierre de decenas de miles de cuentas chinas, rusas y turcas “vinculadas al estado” y utilizadas para propaganda y desinformación.

La red social señaló que había desactivado un “núcleo” de 23.750 cuentas vinculadas a China y retransmitido por otras 150.000 cuentas que sirven como “amplificadores”. Twitter también cerró 7.340 cuentas vinculadas a Turquía y 1.152 vinculadas a Rusia.

Todas estas cuentas se han cerrado pero su contenido se ha guardado en una base de datos para investigación científica, apuntó la empresa.

El gigante estadounidense explicó que la red de cuentas chinas se descubrió utilizando herramientas instaladas en agosto pasado para borrar las cuentas vinculadas a Pekín durante las protestas en Hong Kong.

Esa red publicó tuits, principalmente en chino y probablemente destinados a la diáspora, “difundiendo teorías geopolíticas favorables al Partido Comunista Chino, al tiempo que apoya teorías engañosas sobre la dinámica política en Hong Kong”, explicó Twitter en una nota de análisis.

La red social explicó que ha hallado vínculos entre esta operación y otra llevada a cabo también por el Gobierno chino a mediados de 2019 que se extendió, además de Twitter, a Facebook y Youtube.

En esa ocasión, el objetivo principal de la campaña era influir sobre la percepción de la crisis desatada entre Pekín y la autonomía de Hong Kong, y contó con 210 canales de Youtube, 200.000 cuentas en Twitter, y siete páginas, tres grupos y cinco cuentas de usuarios en Facebook.

“Tenemos pruebas certeras de que esto es una operación con apoyo estatal. Específicamente, hemos identificado grandes grupos de cuentas que se comportan de forma coordinada para amplificar los mensajes relacionados con las protestas en Hong Kong“, indicaron en esa ocasión los responsables de Twitter.

La red social del pájaro azul está prohibida en China por el Gobierno, de manera que las cuentas se conectaban a la plataforma mediante redes privadas virtuales, aunque algunas de ellas usaban direcciones IP no bloqueadas.

Esas miles de cuentas también han servido para promover las opiniones de Pekín sobre la lucha contra el coronavirus y las protestas antirracistas en los Estados Unidos, apuntó el grupo de expertos australiano ASPI, que analizó el flujo de tuits.

“Si bien el Partido Comunista Chino no permite que el pueblo chino use Twitter, nuestro análisis muestra que no duda en usarlo para difundir propaganda y desinformación internacionalmente“, dijo un funcionarios de ASPI, Fergus Hanson, en su nota de análisis.

En cuanto a la red de cuentas turcas, detectada a principios de 2020, se dedicó principalmente a la promoción del presidente Recep Tayyip Erdogan y el partido gobernante, según Twitter.

Zoom

La empresa Zoom reconoció que se plegó a las exigencias del régimen chino y cerró las cuentas de militantes pro democracia radicados en los Estados Unidos y Hong Kong que querían utilizar su aplicación de videoconferencia para conmemorar la brutal represión en Tiananmen.

“El gobierno chino nos informó que esta actividad es ilegal en China y exigió que Zoom cancele las reuniones y las cuentas de los anfitriones. No proporcionamos ninguna información del usuario ni contenido de la reunión al gobierno chino. No tenemos una puerta trasera que permita que alguien ingrese a una reunión sin ser visible”, decía la nota de prensa luego de que estallara el escándalo.

Zoom dijo que no tenía la capacidad de bloquear a los participantes de países particulares, por lo que finalizó tres de las reuniones y suspendió las cuentas que crearon esos encuentros virtuales. Además, reconoció dos de las otras reuniones tenían un “número significativo de participantes de China continental” y que por eso la censuraron.

El miércoles y jueves, militantes de derechos humanos en los Estados Unidos y Hong Kong anunciaron que tres de sus cuentas habían fueron suspendidas sin explicación antes de realizar reencuentros virtuales previstos para honrar la memoria de las víctimas de Tiananmen, un episodio tabú en China.

En la noche del 3 al 4 de junio de 1989, una intervención militar en la plaza de Tiananmen, en Beijing, puso un fin sangriento a siete semanas de manifestaciones a favor de la democracia en China. Zoom reconoció entonces que había cerrado temporalmente estas cuentas y lo justificó por el hecho de que “como toda sociedad planetaria, debemos respetar las leyes en vigor en las jurisdicciones en las que operamos”, sin otra precisión.

En el último comunicado, Zoom explica que fue alertado por el gobierno chino de la celebración de cuatro reuniones públicas en línea para conmemorar Tiananmen. ¿Cómo supo el régimen sobre esos encuentros? ¿Quién lo informó?

“El gobierno chino nos ha informado que esta actividad era ilegal en China y solicitó a Zoom que cancelara las reuniones y las cuentas que las iban a realizar”, explica la empresa radicada en Silicon Valley, California, que señala que actuó porque en los encuentros iban a participar usuarios de China continental.

Yaqiu Wang, investigador chino de Human Rights Watch se mostró indignado por la decisión de la compañía tecnológica: “Las leyes en China a menudo son abusivas y no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Las empresas tecnológicas deberían unirse para resistir las demandas de censura de Beijing y defender el derecho a la libertad de expresión. De lo contrario, el arrastre nunca terminará“.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 7.543.070

Fallecidos totales: 422.012

Recuperados totales: 3.562.392

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 802.828/40.919

Perú: 214.788/6.088

Chile: 154.092/2.648

México: 133.974/15.944

Colombia: 43.810/1.505

Argentina: 27.313/765

# Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street rebotan tras el desplome del jueves

# La ONU advierte que la pandemia podría producir un aumento del trabajo infantil

# Oregon detiene su reapertura durante una semana, citando nuevas infecciones

# Puerto Rico anuncia planes para reabrir su economía, incluido el turismo

# La OMS dice que los casos de África se han duplicado en los últimos 18 días, a más de 200,000

# El aumento de casos y hospitalizaciones en EEUU hace temer una segunda ola de coronavirus

# Efecto coronavirus: la economía del Reino Unido se desplomó 20,4% en abril

# El coronavirus podría aumentar la pobreza extrema en el mundo a 1.100 millones de personas

# América Latina sumó más de 1.500.000 casos de coronavirus y los expertos temen que esta sea “una década perdida”

# Argentina: La Ciudad admite que la tasa de contagios de coronavirus “empezó a subir”, pero lo adjudicó al aumento de tests