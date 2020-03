Ya no es solo Madrid, sino toda España la que queda en cuarentena para frenar al coronavirus. El Gobierno limitará al máximo el movimiento de los ciudadanos. Todo el país queda formalmente cerrado con la aprobación del decreto del estado de alarma, que entra en vigor hoy mismo. Un gigantesco aislamiento en sus casas de más de 47 millones de personas, que solo podrán salir a la calle en soledad, según el presidente, Pedro Sánchez, para trabajar y comprar comida, medicamentos o artículos básicos. Según El País de España.

“Todos los cuerpos de policía quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior. Dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas, el Ejército ya está preparado para ello”, aseguró.

Apple cierra a todas sus tiendas fuera de China. El fabricante de móviles ha anunciado esta medida excepcional para contribuir a la lucha global para frenar la pandemia de coronavirus. En algunas zonas el cierre era obligado por las decisiones de las autoridades, como ocurre desde hoy en Madrid, pero Apple ha decidido contribuir a reducir el contacto social en todo el mundo con esta medida.

En una carta, Tim Cook, consejero delegado de Apple, asegura que la experiencia en China nos ha enseñado lecciones que debemos seguir. “La manera más efectiva de minimizar el riesgo de transmisión del virus es reducir la densidad y maximizar la distancia social. A medida que las tasas de infección crecen en otros países, estamos dando nuevos pasos para proteger a nuestros empleados y clientes”, asegura. La compañía mantiene abiertas sus tiendas online y el servicio de soporte online en support.apple.com.

Apple tuvo que cerrar sus tiendas en China a comienzos de febrero debido a la expansión del virus. A día de hoy, todos estos establecimientos han reabierto. La multinacional estadounidense advirtió el mes pasado que no conseguirá los ingresos previstos para el primer trimestre del año debido al impacto del coronavirus en su cadena de producción y al cierre de sus establecimientos en China.

La compañía anunció ayer que la próxima edición de su evento anual de desarrolladores en junio se celebrará online.

Coronavirus hoy (10:22 pm Argentina):

Casos totales: 156.112

Fallecidos totales: 5.829

Recuperados totales: 73.955

# Argentina: El Gobierno anunciaría mañana la suspensión de las clases en escuelas primarias y secundarias de todo el país

# El Gobierno amplió las licencias para el sector público para hacer frente al coronavirus. En una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial, se otorgan licencias con goce de sueldo para “casos sospechosos” y padres de niños con escuelas en cuarentena y dispensa del deber de asistencia a quienes puedan efectuar el trabajo en forma remota

# Argentina: El Nacional y el Pellegrini, sin clases: en la UBA, cada facultad decidirá qué hacer

# Coronavirus en Argentina: el Gobierno anunció medidas para universidades e instituciones superiores. Es una resolución firmada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Piden disminuir la cantidad de alumnos en las clases e implementar la enseñanza virtual

# La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, positivo por coronavirus

# El presidente Trump da negativo para el coronavirus

# España avanza hacia un bloqueo nacional

# Nueva York, Louisiana y Virginia han reportado sus primeras muertes por el virus

# La Ciudad Autónoma de Ceuta, hasta ahora la única autonomía que no había contabilizado ningún caso por coronavirus, acaba de confirmar el primer caso en la ciudad, tratándose de un estudiante que llegó desde Madrid

# El Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, perdió en 24 horas el optimismo mostrado este viernes en relación al primer caso de coronavirus detectado en el país. Giammattei ha pasado de pedir a la población que se vaya “a la playa” a decretar hoy la suspensión a partir de mañana de “todas las actividades religiosas de celebración de Semana Santa”

# Estados Unidos y Alemania estarían compitiendo por tener la exclusividad de una vacuna contra el coronavirus, que está siendo desarrollada por un laboratorio alemán, afirmó este sábado el diario Die Welt.

Según el diario alemán, el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría intentando captar a científicos alemanes implicados en la búsqueda de una potencial vacuna contra el coronavirus con incentivos financieros, y así lograr que su país tenga la exclusividad sobre el medicamento.

De ese modo, la vacuna sería “únicamente para Estados Unidos”, afirmó al diario una fuente próxima al gobierno alemán.

Por su parte, Berlín le estaría proponiendo condiciones financieras interesantes a la empresa para que la investigación se quede en Alemania

# El Ayuntamiento de Madrid actuará “con total contundencia” para evitar que los madrileños salgan a la calle sin justificación y “deambulen libremente” tras la aprobación del Real Decreto para declarar el estado de alarma que solo permite movimientos limitados restringidos de forma individual en todo el país.

Así lo ha manifestado el regidor madrileño durante una entrevista con laSexta en la que ha manifestado que la capital ya contaba con esta situación, y ha manifestado su “colaboración absoluta” con el Gobierno de la Nación

# Panamá suspende los vuelos procedentes de Europa y Asia. El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo anuncia la medida que durará 30 días y que busca frenar la expansión de la pandemia.”La salud de los panameños está por encima de cualquier situación económica o política”, ha referido el mandatario

# El sur de Italia denuncia fugas de personas del norte, foco del coronavirus. El Ministerio de Transporte canceló este sábado los trenes nocturnos de larga distancia (los más utilizados para los traslados norte-sur). Por otro lado, recalcó que el transporte de mercancías por todos los medios, tanto de día como de noche, está garantizado

# México adelanta y alarga las vacaciones de Semana Santa para contener la epidemia. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienza a tomar medidas a nivel nacional para enfrentar la inminente fase dos de la epidemia del coronavirus en México, cuando comenzarán a presentarse contagios locales y las autoridades sanitarias no podrán rastrear a centenares de infectados. Hasta ahora solo hay 26 casos confirmados de coronavirus en el país norteamericano

# El Gobierno de España no descarta sancionar a quienes incumplan el estado de alarma

# Coronavirus en la Argentina: confirmaron otros 11 casos y ya son 45 los infectados

#El Ministerio del Interior anunció este sábado diferentes medidas para verificar el cumplimiento de las cuarentenas, según lo dispuesto por el decreto presidencial de Alberto Fernández para prevenir la expansión del coronavirus.

“Los argentinos que regresaron desde Europa, EE.UU, Corea del Sur, China e Irán y también los extranjeros que ingresaron al país desde esos destinos deben cumplir con el decreto presidencial de cuarentena por 14 días”, explicó

# La Ciudad de Buenos Aires clausuró este sábado dos locales nocturnos, luego de realizar más de 100 inspecciones para verificar el cumplimiento del Decreto 140/2020, relacionado a la pandemia del coronavirus (COVID-19), que prohíbe la actividad de boliches o las aglomeraciones de más de 200 personas

En tanto, agregó que Migraciones realizará de oficio inspecciones para constatar también que los extranjeros procedentes de los destinos mencionados estén cumpliendo con la cuarentena

# ‘Crash’ consolidado: la banca ya pierde más de 100.000 millones desde el cierre de 2017

# 966 muertos sólo en Lombardía. Italia prepara a contrarreloj ayudas millonarias

# Austria renuncia al déficit cero para compensar el impacto del coronavirus

# España suma ya 5.753 contagios por coronavirus, 1.500 más que ayer

# Un crucero se dirige a Francia después de que dos ex pasajeros dieron positivo en Puerto Rico

# El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado que se emplearían medios digitales y tecnológicos para rastrear a los ciudadanos que se sabe que han contraído el virus, una medida extraordinaria que, según dijo, se extrajo de la guerra de Israel contra el terrorismo.

En un discurso televisado el sábado por la noche, dijo que Israel estaba “en guerra” contra un “enemigo invisible”

# El Gobierno español restringe la libertad de movimientos para mantener a los ciudadanos en casa y frenar el contagio del coronavirus, que ha causado hasta este sábado casi 200 muertos

# El transporte público español de viajeros en el interior del país por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo se reducirá al menos un 50%, a excepción del servicio de Cercanías y del resto de transportes de titularidad autonómica y municipal, es decir, Metro y autobuses urbanos e interurbanos

# Colombia: Otros dos españoles han sido expulsados en las últimas horas y se suman al otro español que fue expulsado el viernes, todos ellos por saltarse la norma de aislamiento impuesta por las autoridades colombianas para atajar el coronavirus

# El gobierno español crea el mayor “ejército civil” de la democracia por el coronavirus

# Los Mossos d’Esquadra y el Sistema de Emergencies Médicas de Cataluña han iniciado un dispositivo conjunto para controlar la movilidad de los pasajeros que llegan a la estación del AVE de Barcelona y detectar personas con síntomas de coronavirus

# Cierran parte de la playa pública en South Beach y dispersan multitudes por coronavirus

# El gobierno de Florida promete seguir alimentando a niños tras cierre de escuelas

# El aplauso de los ciudadanos a la sanidad pública se ha escuchado en toda España

# Francia ordenó este sábado el cierre de todos los establecimientos públicos no esenciales ante el avance del coronavirus, que el Gobierno atribuye a la falta de disciplina de los franceses en el cumplimiento de las consignas, materializada en las nuevas manifestaciones hoy de los “chalecos amarillos”

# Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que se han registrado 142.539 casos confirmados de coronavirus en el mundo en las últimas 24 horas, lo que representa 9.769 casos nuevos. De todos ellos, casi 7.000 se han registrado en una docena de países de Europa, que ha desplazado a China como centro de la epidemia. En China apenas hubo 18 casos, según el reporte diario de la OMS. Los fallecidos por la Covid-19 en el mundo son 5.393 y de estos decesos 438 han ocurrido en el último día

# Israel ha ordenado este sábado el cierre de centros comerciales, cines, teatros, bares, restaurantes y hoteles para combatir la propagación de la enfermedad Covid-19. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que se van a utilizar sistemas electrónicos de seguimiento de móviles, como los utilizados en la lucha antiterrorista, para localizar a las personas que hayan estado en contacto con enfermos infectados por coronavirus a fin de que puedan permanecer aislados en cuarentena. Está previsto que la medida sea aprobada el domingo por el Gobierno israelí

# El Eurogrupo del próximo lunes, que reunirá a los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, se celebrará finalmente por videollamada

# Los italianos hacen frente a la cuarentena cantando en sus balcones

# España: Durante la vigencia del estado de alarma (quince días prorrogables) los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público “de forma individual” para la realización de las siguientes actividades:

-Adquisición de alimentos

-Productos farmacéuticos y de primera necesidad

-Asistencia a centros sanitarios o entidades financieras

-Ir a trabajar

-Volver a la residencia habitual

-Cuidar de personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables

# El ministro de Salud de la Nación argentina, Ginés González García justificó la decisión de restringir por las fronteras el ingreso de extranjeros que hayan estado en los últimos 12 días en áreas de circulación del virus: “Es una medida fuerte pero necesaria”, explicó el funcionario en rueda de prensa, mientras advirtió que hay ingreso de ese tipo de visitante especialmente por Mendoza y Puerto Iguazú.

Por otro lado, aseguró que es “inminente” la descentralización de la capacidad para confirmar los casos de coronavirus, que por el momento sólo se lleva a cabo en el Malbrán, a un total de cinco centros en otras partes del país, aunque el objetivo es llegar a 35

# Tras 1.500 nuevos casos de coronavirus, el gobierno español prohíbe viajes que no sean de fuerza mayor

# Drones con altavoces en Madrid para instar a la gente a irse a casa

# Letonia cierra fronteras a partir del 17 de marzo

# Guinea Ecuatorial confirma el primer caso de coronavirus en una mujer procedente de Móstoles, España

# Ecuador prohíbe el ingreso de extranjeros desde el domingo

# Francia cierra todos los lugares abiertos al público “no indispensables”

# Rumanía aplicará a partir de la semana que viene el estado de emergencia para intentar contener la expansión del Covid-19, uniéndose así a países de la región como Bulgaria, que ya lo hizo el viernes y que ha aprobado penas de cárcel a quienes se salten la cuarentena

# El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció formalmente que Chile aumentaba su fase de alerta por el coronavirus, que ya contabiliza 61 casos en el país. “El pasaporte sanitario tiene la potestad de impedir el ingreso al país de las personas que representen el mínimo riesgo para la población chilena”

# Los casos podrían alcanzar ya los 6.252 en España

# El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, ha alertado de que tomar ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios puede empeorar la infección por coronavirus, por lo que recomienda a quienes tengan fiebre que tomen paracetamol

# Francia cierra la mayoría de las empresas

# El Gobierno israelí ha anunciado el cierre de “todos los centros de la cultura del ocio” como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, cines y teatros. En Israel hay 193 afectados y 40.000 en aislamiento. No hay muertos. Como tampoco los hay en Cisjordania y Gaza donde el número de casos de Covid-19 registrado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) alcanza los 38.

# Trabajadores de hotelería en Miami empiezan a sentir la crisis económica del coronavirus

# Controles en la frontera entre España y Portugal. Son “puntuales”, según el gabinete del primer ministro portugués, Antonio Costa

# Ecuador anuncia una segunda muerte. Ecuador reportó este sábado la segunda muerte por el nuevo coronavirus, que deja 28 contagiados tras registrarse cinco casos más

# EE UU confirma 50 muertes y 2.430 casos de coronavirus

# Los fallecidos por coronavirus suben a 1.445 en Italia, 175 más en un día. El número de contagios supera los 21.000 y en el país ya se han hecho más de 100.000 pruebas de detección

# Jordania suspende todos sus vuelos y cierra mezquitas. Jordania dijo el sábado que detendría los vuelos, cerraría sus fronteras terrestres y cerraría escuelas, lugares de culto y reuniones públicas para detener la propagación del nuevo coronavirus

# Portugal, con 169 contagiados. La ministra portuguesa de Salud ha anunciado este sábado: “Entramos en una fase de crecimiento exponencial del contagio”. En un día han aumentado los contagios un 50,9%, casi todos en Lisboa y Oporto. En total, 169, 10 de ellos graves

# Todos los pasajeros que lleguen a las Azores deben ponerse en cuarentena. El Gobierno local pide al Gobierno central portugués que prohíba todos los vuelos a las islas, también los interiores

# Noruega cerrará sus aeropuertos el lunes. La primera ministra noruega, Erna Solberg, ha anunciado este sábado que cerrará temporalmente todos sus aeropuertos para tratar de frenar la expansión del virus. Solberg ha anunciado además que se importarán equipos médicos de china

# En Reino Unido, las muertes por el coronavirus se han duplicado en las últimas 24 horas hasta llegar a 21, mientras que 1.440 personas se encuentran infectadas, según cifras oficiales de este sábado. Además, en Irlanda, hay 90 infectados, de acuerdo a los datos del viernes del Ejecutivo irlandés

# Coronavirus: el primer vuelo para repatriar argentinos irá el miércoles a Miami

# Rusia cancela la Feria Internacional de Turismo MITT

# El número de positivos en Italia alcanza los 21.157. Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron hoy los 1.441, lo que supone un incremento de 175 en las últimas veinticuatro horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa

# La región italiana de Lombardía (norte), la más afectada por el coronavirus, ha solicitado personal médico a países como Cuba, Venezuela y China para afrontar la crisis, explicó hoy el consejero regional de Sanidad, Giulio Gallera. “Puesto que el gran tema crítico es el del personal, en el decreto ley se incluirá la posibilidad de reclutar médicos extranjeros, basta que estén colegiados en sus países de origen sin pasar la valoración de equivalencia”, dijo en rueda de prensa

# El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló que el viernes por la noche se hizo una prueba para determinar si tiene el coronavirus y explicó que está a la espera de los resultados, que podrían llegar en unos días

# España: La afluencia masiva obliga a cerrar Parques Nacionales, zonas ajardinadas y playas para frenar el contagio

# El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este sábado que restringirá los viajes a Reino Unido e Irlanda por temor a la propagación del coronavirus y aseguró que también está considerando limitaciones a vuelos a nivel interno

# India declara el “estado de catástrofe”

# Ryanair suspende todos sus vuelos en Polonia hasta el 31 de marzo

# Nueva York registra 524 casos

# España: Las tiendas de Movistar permanecerán abiertas para “garantizar la seguridad” de los usuarios. Únicamente se realizarán operaciones de necesidad básica y servicio público: reparaciones del móvil, de la tarjeta SIM y del servicio de comunicaciones a quien no lo tenga

# El presidente de la federación inglesa teme que la Premier League no se pueda terminar

# Dos nuevas muertes elevan a 12 la cifra de fallecidos en Países Bajos. En total, hay 959 personas contagiadas, de las cuales 136 han estado hospitalizadas en algún momento. El avance de la infección ha llevado a la Federación de Médicos Especialistas a pedir al Gobierno que ordene el cierre de las escuelas de primaria y secundaria. El Ejecutivo prefiere no hacerlo para que los padres puedan seguir trabajando, pero la Federación afirma que no hay pruebas fiables de que los niños no sean transmisores del virus

# Siria pospone las elecciones parlamentarias

#Dinamarca anuncia su primer muerto. Un hombre de 81 años ha fallecido este sábado en un hospital de Copenhague

# Donald Trump considera que sería bueno que las empresas siguieran los pasos de Apple y cerrasen todas sus tiendas físicas

# Donald Trump, presidente EE UU: “En estos momentos tenemos 50 muertes”. El presidente ha dicho en una breve rueda de prensa que espera que la Reserva Federal sea mucho “más proactiva” a partir de ahora y que se sume a la respuesta contra el coronavirus

# Messi: “La salud siempre debe ser lo primero”

El capitán del Barcelona, desde su casa en Castelldefels, envía un mensaje de responsabilidad, como ya lo habían hecho Cristiano Ronaldo y Simeone

# El ferri entre Bilbao y Rosslare irá sin pasajeros hasta el 9 de abril.El ferri de Brittany Ferries que cubre la ruta entre el puerto de Bilbao y el irlandés de Rosslare, al sur de Dublin, hará mañana, domingo, su última travesía con pasajeros hasta “al menos” el próximo 9 de abril, y el servicio de transporte de carga que conecta el puerto vizcaíno con el británico de Poole solo aceptará remolques sin conductor

# Namibia, Ruanda y Mauritania confirman sus primeros casos

# El Gobierno limitará la circulación de los ciudadanos en toda España a partir del lunes. El Ejecutivo ha decidido prohibir todos los desplazamientos que no sean de fuerza mayor, pero permite acudir a trabajar y a comprar comida, según el borrador del real decreto que está discutiendo este sábado el Consejo de Ministros extraordinario

# El Gobierno Vasco ordena el cierre de la hostelería y descarta, por ahora, el confinamiento

# El Ayuntamiento de Madrid cierra todos los parques “ante la aglomeración de personas”

# El Gobierno podrá movilizar a las Fuerzas Armadas y cuerpos seguridad para garantizar el suministro alimentario en España

# La empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) suspende desde esta noche el servicio nocturno de Metro que presta habitualmente en fin de semana y víspera de festivos, al tiempo que anuncia que intensificará la limpieza de los espacios públicos con el uso de desinfectantes, entre ellos lejía

# La compañía estadounidense Carnival anunció que suspenderá sus cruceros a partir de este sábado y hasta el próximo 10 de abril, debido a la pandemia como lo han hecho la mayoría de las grandes navieras, entre ellas Royal Caribbean Cruises y Norwegian. Carnival, con sede en Florida, señaló en un comunicado que la suspensión es “inmediata” y que los barcos que están en medio de viajes iniciarán el regreso

# El Gobierno de Marruecos decretó prohibir todas las aglomeraciones públicas en las que participan más de 50 personas en prevención de la propagación del coronavirus en el país magrebí, donde se han registrado hasta ahora 17 casos

# Una cuarta persona con coronavirus ha fallecido en Bélgica, mientras que los contagios siguen aumentando con 133 nuevos casos positivos, lo que eleva el total de enfermos en el país a 689, informaron este sábado las autoridades sanitarias del país

# El Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del ayuntamiento de Madrid bonificará el pago a los autónomos, ‘startups’ y pymes que dispongan de un despacho u oficina dentro de los edificios públicos o Red de Viveros de Empresas, a los que eximirá del abono del alquiler correspondiente al próximo mes

# Estados Unidos: El coronavirus se propaga a 49 estados, y la Cámara pasa un amplio paquete de ayuda

# En los aeropuertos estadounidenses, la evaluación laxa genera preocupación

# Todos los que entren a Nueva Zelanda deben aislarse a sí mismos, ya que las naciones endurecen las restricciones

# El Pentágono se está cerrando a los visitantes

# Ucrania prohíbe las multitudes por el virus, pero las protestas continúan

# Nueva York informó su primera muerte por el virus, una mujer de 82 años en Manhattan

# Se duplican en las últimas horas los muertos en Madrid y el Gobierno ordena el confinamiento en casa

# Los sindicatos y los empresarios de Italia firmaron un protocolo para evitar contagios de coronavirus en los puestos de trabajo. El protocolo establece la “obligación” de quedarse en casa para aquellos trabajadores que tengan fiebre superior a los 37,5 grados centígrados o síntomas gripales y de contactar a las autoridades. De hecho, el personal “podrá ser sometido al control de la temperatura corporal” antes de entrar a su puesto de trabajo

# La OMS cuestiona la estrategia de Boris Johnson ante el coronavirus. La OMS ha lanzado severas advertencias la Gobierno británico por bajar la guardia en la contención del virus y no tomar medidas drásticas como las adoptadas por la mayoría de los países europeos. Pasan de 10 a 21 los muertos en Reino Unido en un día. El Gobierno británico ha confirmado este sábado 10 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que son ya 21 los fallecidos por esta nueva enfermedad en Reino Unido

# El Secretario de Salud de Puerto Rico renunció mientras que el gobierno de la la isla decidió cerrar las escuelas y suspender el tráfico de cruceros después de que tres personas dieron positivo al nuevo coronavirus el viernes

# La Ciudad de North Miami declaró estado de emergencia tras el creciente número de casos del nuevo coronavirus en el estado de Florida, sumándose así a otras urbes del sur de Florida que han implementado esa medida

# Países Bajos se acerca al millar de contagiados. Países Bajos ha confirmado 155 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas hasta un total de 959 contagios desde la aparición de lo que ahora es considerada como una pandemia

# Los chalecos amarillos regresan a las calles de París pese a las restricciones. Cientos de integrantes del movimiento de protesta de los ‘chalecos amarillos’ han salido este sábado a las calles de París a pesar de que el Gobierno ha prohibido terminantemente las aglomeraciones de más de 100 personas como parte de sus medidas contra la propagación del coronavirus. Según fuentes policiales a Le Figaro, se trata de unos 400 manifestantes que se han aglutinado en la estación de Montparnasse

# El ministerio de salud de iraní ha anunciado este sábado 97 nuevos muertos en el país, en total la cifra es de 611 víctimas mortales hasta el momento. En las últimas horas se han detectado además 1.365 positivos, en total 12.729. Unas 4.300 personas se han curado ya

# El Arzobispado de Madrid ha anunciado hoy sábado que se han suspendido todos los actos relacionados con la Semana Santa, entre ellos las procesiones, para evitar la expansión del coronavirus en Madrid y en España

# Tras los primeros 4 casos de coronavirus, Uruguay decretó el cierre parcial de sus fronteras

# España suma ya 5.753 contagios por coronavirus, 1.500 más que ayer

# KLM despedirá a un máximo de 2.000 trabajadores

# Costa Cruceros y Norwegian Cruise Line suspende voluntariamente su actividad

# Apple cierra todas sus tiendas fuera de China por el coronavirus

# Cómo intenta el BCE recuperar la confianza tras el desliz del jueves

# Italia prepara a contrarreloj ayudas millonarias para mitigar el impacto

# Panamá: Se elevan a 36 los casos de Covid-19 y suspenderán vuelos desde Europa

# Coronavirus en Argentina: hay 3 nuevos contagiados y la lista llega a 34