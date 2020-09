España comparte color rojo con países como Bolivia, Estados Unidos y Brasil en la clasificación que ha publicado este martes la revista científica The Lancet, lo que quiere decir que la transmisión comunitaria es “muy alta”. La publicación emplea datos de Our World in Data para clasificar a 91 Estados en función de los contagios de coronavirus que sufrieron en el mes de agosto. Considera que la transmisión es muy alta cuando supera los 100 casos diarios por millón de habitantes. España es el décimo país con más transmisión: 118,8 nuevos casos por millón de habitantes al día.

No hay ningún otro país europeo con peores datos. Le siguen Malta (80,9) y Rumanía (61,6), que la revista sitúa en la clasificación como países con transmisión “alta”. En Francia la transmisión fue “moderada”, con 45,2 contagios por millón de habitantes. Italia, Alemania y el Reino Unido se sitúan en esta categoría, pero con tasas más bajas de infecciones. Italia, por ejemplo, tuvo 11,4 contagios por millón de habitantes en agosto.

El epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), relativiza la clasificación: “Compara peras con manzanas. No todos los países hacen las cuentas igual ni hacen el mismo número de pruebas PCR”, asegura. “Para hacer una comparación válida habría que tener tasas ajustadas por edad y por número de PCR realizadas”, añade. Y ello suponiendo además que la definición de caso fuese uniforme. Pero alerta: “Eso no obsta para decir que la situación en España es seria, es preocupante, y que no necesitamos comparar peras y manzanas como lo hace el cuadro para saber que hay que actuar de forma más decidida y contundente para frenar la pandemia”. En su opinión, el informe no dice más “de lo que ya sabemos y necesitamos saber para dar un giro de timón en la gestión de la pandemia en España”.

Además de la incidencia, el informe ofrece también otros indicadores, como la tasa de mortalidad, expresada en muertes por millón de habitantes al día. En España fueron 0,5 en agosto, una cifra muy alejada de los 5,7 de Bolivia, los 4,4 de Brasil o los 3 de Estados Unidos. En este indicador España se asemeja a otros países europeos como Bélgica (también con 0,5), aunque sigue lejos de las cifras de Italia (0,2) o Alemania (0,1). La tasa de reproducción (R0), que indica si la epidemia está creciendo o disminuyendo, es de 1,4 en España, cuando debería estar por debajo de 1 si la situación estuviera contenida. Solo Uganda tiene una tasa superior: 1,5. Con la misma estuvieron en el mes de agosto Cuba, Túnez e Irlanda.

The Lancet destaca que 19 países lograron la “supresión” de la epidemia en agosto, entre ellos China, Tailandia, Malasia, Corea del Sur, Luxemburgo, Finlandia y Cuba. “10 de los 19 están en la región de Asia-Pacífico, la que mejor está controlando la epidemia”, destaca el informe. En el caso contrario, el del mayor número de contagios (donde figura España), 6 de los 11 países pertenecen a la región americana.

El informe alerta también acerca de otro indicador, el de número de test por caso positivo. En la mayoría de países con transmisión alta y muy alta, hay bajos niveles de testeo (menos de 20). “Este bajo nivel es a la vez causa y efecto. El testeo y el rastreo insuficientes provocan mayor transmisión, y la transmisión alta desborda la capacidad limitada del testeo y el rastreo”, explica la revista.

Fuente: El País

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina)

Casos totales: 29.611.845

Fallecidos totales: 935.929

Recuperados totales: 20.105.101

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 4.382.263/133.119

Perú: 733.860/30.812

Chile: 437.983/12.040

México: 676.487/71.678

Colombia: 721.892/23.123

Argentina: 577.338/11.852

# India supera los cinco millones de casos de coronavirus

# OCDE: recesión mundial por coronavirus será menos severa en 2020 de lo esperado

# Hoteleros de Barcelona alertan de la tragedia en el sector: “Estamos en las últimas”

# El turismo internacional tardará en recuperarse de dos a cuatro años, según la OMT

# Indonesia: obligan a quienes se niegan a usar mascarillas a cavar tumbas para los muertos por Covid-19

# Madrid ordenará confinamientos selectivos este fin de semana en las zonas más afectadas por el coronavirus

# El avance del coronavirus en Madrid: la capital triplica la media de casos de España

# Airbus prevé una profunda recesión y anticipa la necesidad de ajustar la plantilla

# Estados Unidos evalúa sancionar a Facebook por violar la normativa antimonopolio

# El Corte Inglés triplica su venta online de alimentación para liderar el mercado

# UE se propone reducir 55% sus emisiones de CO2 para 2030

# Gobierno de Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, según misión de la ONU

# Yoshihide Suga elegido nuevo primer ministro de Japón

# Ortega amenaza con “cadena perpetua” a los opositores

# Argentina endurece su política cambiaria

Banco Central dice que la medida busca preservar las reservas y desalentar la demanda de moneda extranjera

# Israel firma acuerdo histórico con Emiratos Árabes y Bahrein tras la mediación de EE. UU.

# Recesión mundial menos severa en 2020 (-4,5%), pero recuperación menos fuerte en 2021 (OCDE)