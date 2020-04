El fantasma de la nacionalización de empresas camina de nuevo por Europa. Gobiernos como el francés han dicho al inicio de la crisis que darían ese paso si fuera necesario. No han ido tan lejos, pero Francia y Alemania ultiman rescates milmillonarios de marcas como Air France, Renault o Lufthansa. Mientras, Italia sí ha decidido renacionalizar Alitalia.

El rescate con condiciones de Air France y Renault

Viniendo del ala más conservadora del Gobierno de Emmanuel Macron, la promesa de su ministro de Economía, Bruno Le Maire, no dejó de sorprender. Francia no titubeará, “si fuera necesario”, en nacionalizar las empresas consideradas “baluartes” de la economía del país, dijo cuando comenzó la crisis del coronavirus y ya se veía que el batacazo de compañías como Air France o Renault podía ser tremendo. Por el momento no ha sido necesario llegar a tanto, pero el respaldo oficial que han recibido la aerolínea y el gigante automotriz muestran que Francia no bromea cuando se trata de salvar a sus principales marcas -e imagen- en el mundo.

Le Maire confirmó el viernes que el Estado proporcionará un “apoyo histórico” a Air France: 7.000 millones de euros: 4.000 en préstamos garantizados por el Estado pero aportados por un consorcio de bancos y 3.000 como préstamo estatal directo. También adelantó conversaciones muy avanzadas con Renault para acordar otros 5.000 millones de euros como préstamo garantizado por el Estado. En ambas compañías, privatizadas en los años noventa, el Estado francés mantiene aún alrededor del 15% de las acciones. Según Le Maire, su nacionalización “no está a la orden del día”.

El Gobierno señala que estos préstamos “no son un cheque en blanco”. En el caso de Air France, la condición es que la aerolínea se convierta en la “más respetuosa con el medioambiente del mundo”. No solo es una cuestión de imagen. Hay que salvar también los 350.000 empleos directos e indirectos que proporciona la aerolínea y el millón de puestos que Renault garantiza en territorio francés, más allá de que esta marca, como dijo el ministro, pertenezca “a la cultura, a la historia” del país. Las ayudas estatales no han hecho más que comenzar. El presupuesto aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional prevé 20.000 millones de euros para salvar a estas “insignias” de la industria gala. No se han confirmado nombres, pero la prensa cita ya a la cadena hotelera Accor, la turística Club Med o incluso Airbus.

10.000 millones para Lufthansa

La crisis de Lufthansa quedó reflejada en un comunicado interno que el consejero delegado envío a los trabajadores a comienzos de mes. “Perdemos un millón de euros de nuestra reserva de liquidez cada hora”, dijo Carsten Spohr. “La pandemia representa el mayor desafío de nuestra historia”, añadió tras admitir que en lugar de 350.000 pasajeros al día ahora transportan menos de 3.000.

El comunicado de Spohr marcó el comienzo de una delicada negociación para sobrevivir que puede resolverse esta semana, cuando la Angela Merkel, y otros tres ministros reciban a Spohr para fijar las condiciones de una ayuda estatal que puede llegar a los 10.000 millones de euros. La compañía ha informado de unas pérdidas de hasta 1.200 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra que aumentará en el segundo. Spohr admitió que la flota se reduciría en 100 aviones, una medida que le costará el empleo a unos 10.000 trabajadores

La ayuda consistiría en una inyección de cerca de 4.000 millones del nuevo fondo de estabilización económica de Alemania, unos 5.000 millones en préstamos garantizados en un 80% por el banco estatal KfW y entre 1.000 y 1.500 millones de préstamos procedentes de Austria, Suiza y Bélgica, donde tienen su sede las filiales de Lufthansa.

El fantasma de una eventual nacionalización fue descartado por Markus Söder, jefe del Gobierno de Baviera. “Es importante salvar a Lufthansa, una empresa de importancia sistémica. Pero no debe ser nacionalizada”, dijo el líder bávaro. Incluso después de una inyección de dinero público, el Gobierno no debería poder “opinar en el puente de mando”, sino que debería ser un socio silencioso, añadió.

Alitalia, de nuevo nacionalizada

El Gobierno italiano aprobó a finales de marzo la renacionalización de Alitalia, que lleva esquivando la quiebra desde 2017 y ha pasado por distintos rescates, para mitigar la crisis del coronavirus. La que fue aerolínea de bandera, que no anota beneficios desde 2002 y que está en concurso de acreedores y gestionada por una administración extraordinaria desde hace tres años, pasará a estar controlada al completo por el ministerio de Economía. Aunque el Ejecutivo ha dejado la puerta abierta a que en una segunda fase puedan participar inversores privados.

La nacionalización consiguió el visto bueno de las autoridades europeas de competencia y la nueva sociedad estará previsiblemente operativa en junio. El ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli ha anunciado despidos, aunque sin especificar a cuántos de los 11.000 trabajadores afectará. Además, el número de aviones de su flota se reducirá de 113 a 90. La facturación de Alitalia se ha desplomado más de un 80% a consecuencia del coronavirus.

Desde que la aerolínea está en administración concursal, el Gobierno le ha concedido ya dos préstamos de 900 y 400 millones para garantizar su operatividad. El Ejecutivo de Giuseppe Conte no ha detallado el coste de la operación ni el plan industrial que baraja, pero ha introducido un paquete de 500 millones de euros que se destinará, de forma genérica, a compensar “los daños sufridos por el sector de la aviación”. Todo apunta a que la nacionalización de Alitalia absorberá la mayor parte de estos recursos. El montante se utilizará para proporcionar a la sociedad nacionalizada el capital inicial y más tarde para afrontar las ampliaciones de capital posteriores que prevé el decreto del Gobierno.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 3.209.984

Fallecidos totales: 228.057

Recuperados totales: 985.957

# La idea de erradicar el virus sin vacuna no funcionará

# OMS: “hay que seguir alerta” pese al relajamiento de las medidas

# La Bundesliga empieza los test a jugadores para retomar la temporada

# Holanda pregunta a la población cómo quiere hacer la desescalada

# El PIB de Taiwán se contrae un 1,51% en el primer trimestre

# Irán supera los 6.000 muertos

# El PIB italiano cae un 4,7% en el trimestre

# Un laboratorio chino produce ya una posible vacuna contra el virus

# Menos de trescientos muertos en España, la cifra diaria más baja desde el 20 de marzo

# El PIB de la Eurozona se contrae un 3,8% en el primer trimestre

# Eurozona registra leve subida del desempleo hasta el 7,4%

# Descenso de quienes buscan trabajo baja oficialmente el desempleo en Italia

# Más de 100.000 casos en Rusia

# Yemen registra las dos primeras muertes por COVID-19

# Empresarios españoles piden acelerar desconfinamiento

# Más de 10.000 muertos por coronavirus en América Latina

# Un 13,2% de desempleados más en Alemania

# China espera 117 millones de desplazamientos por el 1º de mayo

# Corea del Sur no registró ningún caso nuevo por primera vez en dos meses

# Shell registra pérdidas de 22,1 millones en el primer trimestre

# Bolsas europeas abren al alza ante posibles tratamientos contra el virus

# Salvini ocupa el Parlamento italiano por la falta de medidas económicas

El líder del partido italiano Liga, Matteo Salvini, y otros 70 parlamentarios de su formación ocuparon desde este miércoles la Cámara de los diputados y el Senado como protesta ante la que consideran falta de respuestas por parte del Gobierno a los problemas económicos derivados de la pandemia

# El PIB de España se hunde un 5,2% en el primer trimestre

# El BBVA pierde 1.792 millones de euros en el primer trimestre

# El PIB de Francia registra una caída del 5,8% en el primer trimestre

# La policía de Nueva York localiza decenas de cadáveres en camiones de mudanza

La saturación por la pandemia en la ciudad hace que las funerarias recurran a remolques para almacenar los cuerpos # Trump asegura que China hará “lo que sea” para evitar su reelección como presidente de EE UU El presidente reactiva la posibilidad de tomar represalias contra Pekín por su gestión del coronavirus # Es posible que la desescalada se retrase más en Madrid y Cataluña # California se dispone a cerrar las playas después de que miles de personas se saltasen las recomendaciones # Elon Musk califica de “fascista” y de “encarcelamiento forzado” el confinamiento en EE UU # Madrid accede a la información de dos millones de móviles para planificar la desescalada # Volkswagen gana un 47,7% menos en el trimestre # Greta Thunberg dona a Unicef 92.000 euros de un premio para la lucha contra la covid-19 # El BCE lanza un mar de liquidez sobre la banca # Argentina: Alberto Fernández con agenda no deseada: descabezó la Anses y estalló la polémica por la liberación de los presos # Argentina: Horacio Rodríguez Larreta: “Es indignante que salgan los presos a la calle mientras la gente está encerrada por la cuarentena” # Casi la mitad de la población activa mundial podría quedarse sin empleo por la pandemia

# América latina suma 190.208 contagios

# Encuentran más de 1.000 casos de COVID en el norte de Rusia

# México llega a 1.732 muertes y 17.799 contagios

# EE.UU. registra 2.500 muertes en 24 horas (Johns Hopkins)

# Posponen para 2021 la ceremonia del Salón de la Fama

# Panamá registra 178 defunciones y 6.378 contagios

# Presidente de Uganda regaña a diputados por asignarse fondos contra COVID-19

# La pandemia se agrava en Brasil y Bolsonaro se lava las manos

Ajeno a la crispación política, el virus avaza implacable en el país, que ya registra 5.466 muertes, 449 en el último día, y 78.162 casos confirmados, según el último balance del Ministerio de Salud

# Honduras cierra cárcel donde murió un recluso por coronavirus

# Colombia supera los 6.000 contagios y muertes ascienden a 278

# Trump ansioso por reanudar sus viajes de campaña electoral

# Argentina reporta 158 nuevos casos de COVID-19 y las muertes ascienden a 214

# Paraguay sin internados en terapia intensiva, dice presidente

# Bloqueos de calles en Panamá para exigir bonos y comida en medio de pandemia

# EBay gana 586 millones de dólares entre enero y marzo, un 1% menos

# EE.UU. aprobará uso de emergencia de fármaco contra el COVID-19, según el NYT

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene previsto emitir una autorización para permitir el uso de emergencia del fármaco remdesivir

# Quinto avión de Iberia con repatriados españoles parte de Ecuador a Madrid

# FMI aprueba crédito de USD 504 millones para Costa Rica

# Vizcarra asegura que las cifras sobre pandemia están bajo control en Perú

# Fondo de recuperación UE alcanzará 1,5 billones de euros

# Conmebol entregó 79 millones de dólares a sus asociados

# Guatemala amplía el estado de calamidad por 30 días

# Polonia anuncia que reabrirá los hoteles y centros comerciales a partir del 4 de mayo

# La Fed pide al Congreso más ayuda fiscal ante una crisis “sin precedentes”

# Finlandia reabrirá el 14 de mayo las escuelas para educación primaria y secundaria a pesar del coronavirus

# São Paulo establece el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público desde el 4 de mayo

# Boeing recortará 16.000 empleos y reducirá producción de aviones comerciales

# Sur de la Florida abre parques. DeSantis anuncia plan de apertura que excluye al sureste del estado