La evolución de la pandemia de coronavirus en Europa es muy preocupante para la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque las cifras de muertes no sean tan altas como las registradas en el peor momento de la crisis.

“La evolución de la situación epidemiológica en Europa genera gran preocupación”, afirmó el director de la sección Europa en la OMS, Hans Kluge, este jueves.

“El número de casos diarios aumenta, los ingresos en los hospitales también. El COVID-19 es ahora la quinta causa de muerte y se ha alcanzado el nivel de 1.000 muertos por día“, continuó.

Asimismo, el responsable reconoció que aunque se registran “dos o tres veces más de casos al día con respecto al pico de la curva de abril, vemos que el número de muertes representa un quinto” de las contabilizadas en el momento más duro de la pandemia, a la vez que subrayó la importancia de las medidas que se están tomando en varios países europeos para frenar la transmisión.

“Son respuestas apropiadas y necesarias ante lo que nos dicen las cifras: la transmisión y el origen de las infecciones se produce en casas y en lugares públicos cerrados y entre las personas que no respetan las medidas de autoprotección“, dijo.

“La situación es preocupante, inestable y frágil”

La salud pública es lo único que anima al Gobierno español y por eso hay que tomar medidas para evitar contagios y doblegar la curva. Esa es la razón que ha llevado al Ejecutivo a proclamar el estado de alarma en Madrid y otras ocho poblaciones de la comunidad. Es la justificación que ha formulado el ministro de Sanidad para comunicar al Congreso esta medida excepcional, que no requiere votación. Salvador Illa ha huido del enfrentamiento con el PP, pero sí ha resaltado la colaboración de la mayoría de las comunidades autónomas, en contraste con la que preside Isabel Díaz Ayuso, a la que no ha citado. “La situación es frágil, preocupante y cambiante”, ha avisado el titular de Sanidad. Su petición de “unidad” ha sido inútil. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, no la ha aceptado y ha culpado al Gobierno de “estar rabioso” y actuar bajo “el yugo del despotismo”.

Londres endurece restricciones

“Espero que el gobierno anuncie hoy (jueves) que Londres pasará pronto al nivel 2 o al nivel de alerta alto“, dijo el alcalde Sadiq Khan ante el consejo municipal poco antes de que el ministro de Salud, Matt Hancock, compareciera ante los diputados.

“Esto significa que personas residentes en diferentes hogares de Londres no podrán reunirse en interiores”, precisó.

“Debo advertir a los londinenses: tenemos un invierno difícil por delante“, sentenció el líder laborista.

Reino Unido, el país más castigado por el coronavirus en Europa, registra más de 43.000 muertes por COVID-19 y el número de contagios ha aumentado rápidamente en los últimos días hasta alcanzar los casi 20.000 diarios.

Macron anuncia toque de queda en París

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un toque de queda nocturno que regirá en París y ocho ciudades más a partir del 17 de octubre para reducir el incremento de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días. La medida se extenderá durante cuatro semanas y contempla multas para aquellos que incumplan la norma.

“Estamos en una segunda ola (…) Tenemos que tomar medidas más estrictas (porque) estamos en una situación preocupante“, confirmó Macron.

“No habrá prohibición de tráfico entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., pero habrá una limitación estricta por buenas razones. Eso significa, por otro lado, que ya no iremos a restaurantes, ya no saldremos del restaurante después de las 9:00 p.m., ya no iremos a casa de amigos, no iremos de fiesta porque sabemos que es ahí donde nos contagiamos más fácilmente y es lo que debemos reducir”, explicó el mandatario.

Alemania extiende medidas

“Lo que hagamos en los próximos días y semanas será decisivo para superar esta pandemia”, dijo Merkel en una rueda de prensa, luego de una reunión con los jefes de los 16 estados del país. Sin embargo, agregó que el objetivo es salvaguardar la economía.

Merkel instó de manera particular a los jóvenes a hacer su parte para detener la propagación del coronavirus después de los brotes localizados en algunas ciudades.

“Debemos pedir especialmente a los jóvenes que se abstengan de algunas fiestas ahora, para tener una buena vida mañana o pasado”, dijo.

Por su parte, el primer ministro de Baviera, Markus Soeder se hizo eco de los comentarios de Merkel y pidió una “filosofía de más máscaras, menos licor y menos fiestas privadas”. Y agregó: “Estamos mucho más cerca de un segundo bloqueo de lo que quisiéramos creer”.

Se disparan los contagios diarios en Portugal

“Tenemos que clasificar la evolución de la pandemia en nuestro país como una evolución grave“, ha admitido hoy el primer ministro António Costa, que ha anunciado varias medidas que entran en vigor a partir de medianoche con el estado de calamidad para tratar de contener la expansión del virus.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina)

Casos totales: 38.207.395

Fallecidos totales: 1.093.318

Recuperados totales: 26.724.185

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 5.140.863/151.747

Perú: 853.974/33.419

Chile: 485.372/13.415

México: 829.396/84.898

Colombia: 930.159/28.306

Argentina: 931.967/24.921

# “La inmunidad de rebaño es una peligrosa falacia sin respaldo científico”

Un grupo de 80 investigadores clama contra la propuesta de permitir la libre infección que causaría, según la OMS, 77 millones de muertes

# Más de 10 millones de test de covid-19 realizados en cuatro días en la ciudad china que registró un pequeño foco

# Polonia, Croacia y Eslovenia marcan máximos diarios de contagios en un día

# Los motivos por los que España acusa esta crisis más que el resto de países desarrollados

La dependencia del turismo, un confinamiento más severo y el escaso tamaño de las empresas penalizan la actividad

# España se aleja de la convergencia con los países ricos al caer por debajo de Chipre, Lituania y Eslovenia

# La UE y la OMS urgen a los países europeos a tomar medidas ya para evitar un nuevo confinamiento

La organización insiste en que la primera medida es el uso estricto de las mascarillas y el control de los grupos

# Fauci abogó por “redoblar” las precauciones contra el COVID-19 y confía en una vacuna “eficaz” para final de año

# Un estudio brasileño detectó alteraciones en el cerebro de enfermos leves de COVID-19

# Barron Trump, uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, tiene COVID-19

# Ryanair recorta vuelos hasta marzo y arremete contra los políticos por el Covid

# La gendarmería francesa registra el domicilio del ministro de Sanidad por su gestión de la pandemia

También se han inspeccionado las casas del ex primer ministro Philippe y de otros altos cargos, dentro de la investigación abierta tras las denuncias de víctimas de la covid

# Rusia registra su segunda vacuna contra el Covid-19 y anuncia que una tercera “está en camino”

# La UE exige a Boris Johnson que pruebe su voluntad de negociar el Brexit “de buena fe”

# Las elecciones en EEUU obligan a Brasil a rediseñar su política exterior

# Jair Bolsonaro bate todos sus récords de popularidad

# Trump, en busca del voto femenino: “Mujeres suburbanas, por favor, yo salvé su maldito barrio”

# Trump criticó a Facebook y Twitter por censurar un artículo crítico hacia Biden

# Estadounidenses hacen largas filas para una votación anticipada con cifras récord

#Rusia amenazó con responder con sanciones propias a las que prepara la UE en su contra por el envenenamiento de Navalny

# Bombardeos de Rusia y Siria en Idlib pueden ser crímenes de lesa humanidad, según HRW

# UE sanciona a seis colaboradores cercanos a Putin por envenenamiento de Navalny

# Amnistía Internacional: Carabineros de Chile violaron derechos humanos durante protestas

Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera negó que la policía tenga una “política premeditada” de uso de la fuerza contra manifestantes

# Condenan a Argentina por detención “discriminatoria” de afrodescendiente

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Argentina capacitar a sus fuerzas policiales sobre el carácter discriminatorio de los estereotipos de raza, nacionalidad y etnicidad

# Tailandia decreta estado de emergencia y disuelve protesta antigobierno

La principal demanda de los manifestantes es la dimisión del Gobierno, encabezado por el general golpista Prayut Chan-ocha