Las exigencias de calidad para una vacuna contra el COVID-19 son claras: tiene que ser efectiva, segura, accesible y debe estar rápidamente disponible. Esos criterios básicos rigen, sin excepción, para todos los laboratorios que tratan desde hace meses de encontrar una sustancia adecuada para vacunar a la población contra el COVID-19.

¿Manipuló Rusia los datos de la vacuna Sputnik V?

Por eso hubo gran consternación en todo el mundo cuando Rusia dio luz verde, a mediados de agosto, a través de un procedimiento de urgencia, a su vacuna Sputnik V, la primera a nivel internacional contra el coronavirus, a pesar de que la sustancia apenas fue probada en estudios clínicos y no se cumplió con la fase decisiva final, donde se comprobaría si era o no segura.

Ahora surgen numerosos indicios de que los datos relativos a la vacuna fueron burdamente manipulados. Cerca de 40 investigadores de Europa, EE. UU., Canadá, y también de Rusia, cuestionaron en una carta abierta la veracidad de los datos publicados por la revista especializada The Lancet a comienzos de septiembre.

A los científicos les llamaron particularmente la atención los patrones estadísticos repetitivos del estudio, que marcaron en color en la carta abierta. Aunque las diferentes personas en las que se experimentó la vacuna recibieron variantes distintas de la misma, todas presentaban, en análisis realizados en diferentes fechas, exactamente el mismo nivel de anticuerpos. Eso les resultó muy extraño a los expertos.

Solo los datos en bruto en los que se basa la publicación pueden demostrar si se trata de patrones estadísticos casuales, o si el estudio fue realmente manipulado. Hasta ahora, el Centro Gamaleya, un organismo estatal, no ha permitido el acceso público a los datos originales de la Sputnik V.

Por eso el equipo de investigadores escribió la carta abierta a The Lancet, exigiendo la publicación de los datos primarios. Hasta ahora no han recibido respuesta.

Hackers chinos robaron datos de la vacuna española para el covid-19

Hackers chinos han robado información a centros españoles que trabajan en la investigación de una vacuna para el covid-19. La carrera por lograr la vacuna contra el covid-19 ha provocado una campaña de ciberataques “especialmente virulenta” contra el sector sanitario, la industria farmacéutica y los centros de investigación en España y el resto del mundo impulsada por “actores estatales o no”.

Así lo ha explicado la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en su intervención en el seminario de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos con el título ‘Amenazas desde el ciberespacio’. “La pugna por la vacuna es un aliciente más que sobrado para que actores, estatales o no, hayan emprendido una campaña de ataques especialmente virulenta no solo en España, sino en todos los países“, ha explicado.

Según la directora del CNI, “España, per se y como miembro de organismos internacionales como OTAN o la UE, continúa siendo objeto de constantes intentos de ataques de parte de actores estatales o de grupos esponsorizados por ellos, y no es previsible que esta tendencia deje de crecer”. Por ello, “el CNI no ha bajado la guardia” y desde marzo se esfuerza por garantizar la ciberseguridad de los servicios públicos, “especialmente el sanitario y el tejido industrial y productivo”, ha asegurado.

Una vez más, los gobiernos demuestran que el poder y los negocios están muy por encima de las personas a quienes deberían proteger.

Sigue la pandemia en vivo aquí

Coronavirus hoy (09:00 am Argentina)

Casos totales: 30.205.908

Fallecidos totales: 946.685

Recuperados totales: 20.549.203

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 4.455.386/134.935

Perú: 744.400/31.051

Chile: 441.150/12.142

México: 684.113/72.179

Colombia: 736.377/23.478

Argentina: 601.713/12.460

