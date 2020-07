Las cifras en Estados Unidos hablan por sí solas. Como en otros países, la crisis sanitaria por el coronavirus es grave. A pesar de ello, los seguidores más acérrimos a Donald Trump han convertido el uso de las mascarillas en un posicionamiento político y han optado por desprenderse de esta protección porque la consideran un instrumento de manipulación y sumisión.

Ante la falta de un lineamiento de un presidente que tome conciencia de la gravedad de la situación y ponga como obligatorio el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, diferentes estrellas de Hollywood se han animado a publicar en sus redes sociales un alegato a favor de las mascarillas.

Una de las más claras ha sido Jennifer Aniston que, posando en una fotografía con una de color negra, ha escrito en su perfil de Instagram: “Entiendo que las mascarillas son incómodas. ¿Pero no creéis que es peor que las empresas cierren, se estén perdiendo empleos o que los trabajadores sanitarios estén llegando al agotamiento absoluto?, este virus se ha llevado muchas vidas” porque existen ciudadanos que están más preocupados porque “sus derechos les sean arrebatados”. Considera que esta situación “no debería ser un debate” debido a que se está jugando con la salud de las personas. No obstante, guarda la esperanza en la bondad de las personas, por lo que pide: “Si te importa la vida humana, por favor, solo ponte la maldita mascarillas y anima a los que te rodean a hacer lo mismo”.

Aniston no es la única celebridad que se ha sumado a la etiqueta #wearadamnmask (ponte una maldita mascarillas, en inglés).

En el caso de Mandy Moore, la actriz ha decidido dar un paso más allá. Además de compartir su retrato con una mascarilla estampada, ha publicado una instantánea que refleja claramente la diferencia de llevar o no esta protección. Se trata de un experimento que muestra la facilidad de contraer el virus cuando se estornuda, se habla o canta si la persona no utiliza una mascarilla. La protagonista de la serie Así somos ha comentado que “debería ser un acto normalizado de higiene” y no “una declaración política”. “Esto no es para siempre, pero todavía estamos en medio de esta batalla”, ha recordado en su perfil de Instagram.

Por su parte, Anne Hathaway ha sentenciado: “Llevo una mascarilla porque me importan los demás”, también ha hablado del movimiento Black Lives Matter y ha invitado a marcharse de su cuenta a todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas: “Si te sentiste incómodo, desafiado, ofendido, mareado, tenso o abatido mientras leías esto, entonces este no es el lugar idóneo para ti”.

Patrick Dempsey volvió por unos segundos a brindarnos la imagen más linda: la que solía darnos su personaje Derek Sheperd en Grey’s Anatomy. El actor se enfundó detrás de un tapabocas y retomó su frase épica en el show:

“Es un hermoso día para salvar vidas”. Es la frase que repetía cada vez que se preparaba para alguna cirugía en la ficción de Grey’s Anatomy enfundado detrás de un barbijo.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 11.099.645

Fallecidos totales: 525.557

Recuperados totales: 5.896.400

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 1.539.081/61.884

Perú: 295.599/10.226

Chile: 288.089/6.051

México: 245.251/29.843

Colombia: 106.392/3.851

Argentina: 72.786/1.437

