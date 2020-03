La Reserva Federal (Fed) lanza el mayor paquete de estímulos desde la Gran Recesión en una acción coordinada con el resto de los grandes bancos centrales.

Las tasas quedan en un rango de entre el 0% y el 0,25%, devolviendo la política monetaria a la casilla de salida de diciembre de 2015, cuando la entonces presidenta de la Fed, Janet Yellen, decidió volver a empezar a subir los tipos para dejar atrás la crisis financiera que derivó en la Gran Recesión.

Han pasado menos de cinco años para que la Reserva Federal se vea obligada a actuar de nuevo de manera agresiva en un intento de parar los estragos del coronavirus, que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo y causando estragos en la economía.

Además, el banco central ha anunciado que invertirá 500.000 millones en la compra de bonos del Tesoro y otros 200.000 millones en valores hipotecarios para ayudar a los mercados a sortear la crisis.

El movimiento de la Fed se ha realizado de manera coordenada con otros bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, para inyectar dólares al sistema financiero global.

La pandemia del coronavirus está siendo especialmente virulenta y de consecuencias inciertas, afectando a todos los sectores de la economía y a más de cien países de manera directa.

Coronavirus hoy (09:25 pm Argentina):

Casos totales: 162.687

Fallecidos totales: 6.065

Recuperados totales: 75.620

Casos reportados en Latinoamérica:

Brasil 162 casos

Perú 71 casos

Chile 61 casos

Argentina 56 casos

México 41 casos

Panamá 43 casos

Colombia 34 casos

Ecuador 28 casos

Costa Rica 27 casos

Rep. Dominicana 11 casos

Bolivia 10 casos

Venezuela 8 casos

Paraguay 6 casos

Uruguay 4 casos

Honduras 3 casos

Guatemala 1 caso

Ya suman 1809 desde que estalló la crisis. Los infectados son 20.603, más de 2800 casos en un día # Bolsonaro rompió la cuarentena y estrechó manos de sus seguidores # Hay 75 confirmados. Suspenden las clases por 15 días en Chile ante el aumento de los casos # Tienen 4 casos. Coronavirus en Puerto Rico: decretaron el toque de queda hasta fin de mes También se ordenó el cierre parcial de los negocios para evitar la propagación del virus # El coronavirus en Venezuela profundiza la crisis y la escasez No hay barbijos y alcohol en gel. Sólo en el mercado negro a precios exorbitantes. Los hospitales carecen de elementos esenciales para la atención # La Generalitat concede un permiso a los funcionarios para que se queden en casa # La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este domingo un mecanismo, por el cual los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deberán dar su visto bueno para que el material médico de protección, como las mascarillas, pueda exportarse a países no pertenecientes al club comunitario, en plena crisis. Explicó que, mediante ese mecanismo, las exportaciones de esos productos fuera de la UE deberán ser autorizadas por los Gobiernos de los Estados miembros. “Esto es necesario porque necesitamos esos equipamientos para nuestros sistemas de salud”, constató # Las cinco grandes operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Orange, Vodafone, MäsMóvil y Euskaltel) que trabajan en España han pedido, de forma conjunta, a los usuarios que prioricen los usos de las telecos para aquellas actividades esenciales como el teletrabajo y la tele-educación, ante el fuerte incremento del tráfico y el temor a que las redes puedan sufrir episodios de saturación en los próximos días # La Junta de Castilla y León ha lanzado esta tarde un mensaje a empresas y particulares para que donen a los hospitales de la Comunidad mascarillas, batas plásticas, gafas antisalpicaduras y otros materiales sanitarios que puedan servir a los profesionales para afrontar la escasez que sufren estas dependencias sanitarias para contener el coronavirus # El Gobierno holandés cedió finalmente a las presiones sociales este domingo y ordenó el cierre a partir del lunes de todos los centros educativos, guarderías, gimnasios, restaurantes y centros de ocio en todo el país durante tres semanas, para contener los contagios. En rueda de prensa, el ministro holandés de Atención Sanitaria, Bruno Bruins, aseguró que Países Bajos con 1.135 casos puede aún “manejar muy bien la situación” y subrayó que “se requiere mucha colaboración entre hospitales, regiones y en todo el país” para “garantizar que podamos seguir brindando atención a todos” # La Plataforma Pymes ha reclamado este domingo la puesta en marcha de una serie de medidas económicas temporales para paliar el impacto que la declaración del estado de alarma por el nuevo coronavirus provocará en las pequeñas y medianas empresas # Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron hoy los 1.809, lo que supone un aumento de 368 en las últimas veinticuatro horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa. El número de enfermos actualmente en Italia, principal foco de Europa, es de 20.603 personas, 2.853 más en comparación con los datos del sábado, y los curados son 2.335, lo que equivale a un aumento de 369 respecto al último boletín. Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es de 24.747, contando los enfermos, los fallecidos y los curados, mientras que las pruebas realizadas a la población ascienden ya a 124.899 # Rusia cerrará a partir de este lunes su frontera terrestre con Polonia y Noruega para evitar la entrada de extranjeros, como medida preventiva ante la pandemia, según la orden ejecutiva firmada hoy por el primer ministro, Mijaíl Mishustin # Glovo seguirá operando “con normalidad para ofrecer su apoyo en la distribución de comida y artículos de primera necesidad” y extremará las medidas de higiene y seguridad para evitar situaciones de contagio entre usuarios, repartidores, socios y empleados # El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este domingo que no se permitirá la entrada al país a partir del lunes 16 de marzo de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia, como parte de la ampliación de las medidas para controlar la expansión del coronavirus # Amazon ha reconocido que tres trabajadores en España han dado positivo a las pruebas del Covid-19. Los casos de contagio se han producido en los centros de San Fernando de Henares (Madrid) y El Prat de LLobregat (Barcelona). La multinacional no contempla cesar la actividad de estos centros, los mayores de su red logística en España # El defensa argentino del Valencia CF Ezequiel Garay ha confirmado este domingo que es uno de los casos positivos por coronavirus entre el cuerpo técnico y la plantilla ‘che’. El Valencia CF informó de que habían detectado “cinco casos positivos” entre técnicos y jugadores del primer equipo, sin desvelar sus identidades. “Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento”, manifestó el club # El vicepresidente catalán, Pere Aragonés, ha dado positivo en coronavirus # Nissan ha acordado parar la planta de Ávila desde el lunes ante la crisis del coronavirus y con la “prioridad de proteger a los trabajadores”. Según un comunicado distribuido entre los empleados, “todos los trabajadores se encontrarán regulados, salvo aquellos que puedan realizar teletrabajo y alguna actividad puntual que pudiera haber” # Ciudadanos de la comunidad china se acercan a los hospitales madrileños para repartir material a los sanitarios # El Gobierno británico ha elevado este domingo a 35 el número de fallecidos por coronavirus en el país, según el último balance emitido por el Ministerio de Salud, frente a los 21 de la estimación anterior. Asimismo, las autoridades sanitarias constatan un total de 1.372 casos positivos del virus en todo el país # El Consejo de Seguridad del Líbano ha declarado este domingo el estado de emergencia nacional para contener la llegada al país de la pandemia que ha dejado, de momento, tres muertos y 99 casos de contagio # El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este domingo que ese estado se convirtió en el foco principal del coronavirus en EEUU, con 729 casos registrados y 3 muertes, y llamó al Gobierno a aumentar la capacidad hospitalaria porque el 80% de las 3.000 camas de cuidados intensivos están ocupada # La aerolínea Scandinavian Airlines Systems (SAS) anunció hoy que cancelará de forma temporal a partir de mañana la mayoría de sus vuelos y que suspenderá de empleo a hasta 10.000 empleados, lo que equivale al 90% de su plantilla, por la crisis generada por el coronavirus # El Gobierno italiano ultima en estas horas un decreto con ayudas millonarias a familias y empresas afectadas por la emergencia del coronavirus, así como grandes inversiones en favor del sistema sanitario nacional. El ministro de Economía, Roberto Gualtieri, aseguró que estas son “horas decisivas para el decreto para la protección de la sanidad, de las familias, del empleo y de las empresas” # El Gobierno de Haití anunció este domingo el cierre de la frontera con la República Dominicana por el coronavirus y prohibió los vuelos con origen o destino en Europa y América Latina. “La frontera con la República Dominicana se cierra mañana a partir de media noche”, anunció el primer ministro haitiano, Joseph Jouthe, en una rueda de prensa # La epidemia de 1918, la conocida como ‘gripe española’ se extendió con la velocidad de una pandemia global. Hoy, contamos con más medios pero también con vías rápidas para la enfermedad y el pánico # El Ayuntamiento de Madrid trasladará a los solicitantes de asilo y a las personas sin hogar sin síntomas de coronavirus a un hotel en Arganda del Rey y a una pensión en la capital, donde podrán realizar el aislamiento decretado por el Gobierno # Cierran más temprano parte de la playa en South Beach y dispersan multitudes por coronavirus # Rabino de una de las sinagogas más grandes de Miami dio presunto positivo de coronavirus # El Ayuntamiento de Granada reduce el número de líneas de autobuses urbanos # Comunicado conjunto suscrito por todos los presidentes autonómicos, salvo el president Quim Torra, tras la videoconferencia mantenida esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Para lograrlo, acordamos desde la unidad de acción actuar bajo tres principios: coordinación, colaboración y solidaridad. Mantendremos una comunicación fluida y eficaz sobre todos los asuntos que afecten a la pandemia # Portugal prohíbe las reuniones de más de cien personas y el consumo de alcohol en la calle # Portugal y España van a restringir la circulación en la frontera común para la actividad turística y de ocio durante al menos un mes, manteniendo el transporte de mercancías y el paso de trabajadores

# Alberto Fernández aseguró que está evaluando implementar una cuarentena en todo el país por el coronavirus

El Presidente dijo que sigue la pandemia “minuto a minuto” y afirmó que este domingo definirá si suspenden las clases. “Paremos la Argentina por diez días y quedémonos en nuestras casas y evitemos la circulación”, planteó # EE.UU.: Caos y grandes demoras en los aeropuertos por los testeos # Coronavirus: en España hubo 152 muertos en un día El número total de fallecidos se elevó a 288 y 2.000 nuevos contagiados en las últimas 24 horas # Por el colapso sanitario en Italia, proponen no dar prioridad a los pacientes mayores de 80 años con coronavirus # Coronavirus: Turquía puso en cuarentena a más de 10.000 peregrinos que estuvieron en La Meca # Murió por cornavirus Vittorio Gregotti, el arquitecto italiano que diseño el estadio de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 # Nike anunció el cierre de todas sus tiendas en EEUU, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda por el coronavirus # Argentina: Un niño de cuatro años se contagió en Chaco: es el primer menor de edad infectado # El Gobierno francés garantiza el abastecimiento de productos básicos # Da positivo el consejero de la Presidencia de Castilla y León # Dos trabajadores de la plantilla de Goldman Sachs en Londres y Sidney han dado positivo en los test del Covid-19, según informa Bloomberg # La Unidad Militar de Emergencia (UME) comenzará este domingo a realizar “reconocimiento previos” en siete ciudades donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus, como Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza, como parte del os esfuerzos de Defensa por frenar el coronavirus. La UME también se activará de inmediato en ciudades en las que tiene desplegados contingentes como León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, especialmente en zonas de estas ciudades donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus # La frontera de Andorra con España limita los movimientos # La aerolínea estadounidense American Airlines reducirá su capacidad internacional de largo recorrido en un 75% a partir de este lunes, con una suspensión por fases que afecta a destinos en Asia, Europa y Latinoamérica, debido a la baja demanda y a las restricciones de vuelo ordenadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la propagación del coronavirus # Canarias pide limitar el tráfico aéreo al imprescindible # Las autoridades sanitarias de Bélgica informaron este domingo de 197 nuevos casos positivos de coronavirus, frente a los 133 anunciados el sábado, lo que eleva el total de contagiados en el país a los 886. Por el momento, cuatro personas con coronavirus han fallecido # La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Minsiterio de Sanidad, ha informado este domingo de que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por Covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos Por, ello asegura que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan # La Rioja, Madrid y el País Vasco son las tres autonomías con más infectados por coronavirus por cada 10.000 habitantes. La Rioja tiene 9,27 casos positivos, Madrid, 5,4 y el País Vasco 2,87. La Rioja contabilizó este domingo 300 casos de coronavirus, 22 más que ayer y es la comunidad con mayor incidencia de la pandemia respecto al número de habitantes. Madrid ha experimentado este domingo un 20% de incremento en el número de casos respecto a ayer. Ha pasado de 2.940 contagiados a registrar hoy 604 casos más, hasta llegar a los 3.544. Sin embargo, la evolución en el número de contagiados llegó hasta el 47% del viernes al sábado. El País Vasco se apunta un incremento del 50% en positivos respecto a los datos del viernes pasado, ya que entonces registraba 417 casos por covid-19 y hoy ya son 630, los infectados. Cataluña, asimismo registra un 40,5% de incremento en el número de afectados por el coronavirus. Ayer tenía 509 infectados y hoy son 715, con una tasa de menos de un paciente por cada 10.000 habitantes de esa Comunidad. El incremento en en el número de casos en Castilla-La Mancha es de casi un 40% # El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este domingo una videoconferencia de cuatro horas con todos los presidentes autonómicos para coordinar las medidas restrictivas que han entrado en vigor con el estado de alarma en toda España, que busca frenar la expansión del coronavirus # Mientras las calles del centro y los barrios de Barcelona asomaban este domingo casi desérticas, las playas y la montaña ofrecían imágenes totalmente opuestas con familias paseando, ciclistas y ‘runners’, en un día soleado que parece desafiar el confinamiento ordenado por el Gobierno # El Govern anuncia el inicio de un ensayo clínico para el Covid-19 La consellera de Salud, Alba Verges, ha anunciado que mañana lunes comenzará en Cataluña un ensayo clínico para hallar un medicamento que frene la pandemia. En declaraciones a última hora de anoche a TV3, Verges explicó que se hará tanto con las personas que han dado positivo como con las que han tenido contacto con alguna persona contagiada. Según la consellera, a las personas contagiadas se les suministrará “un antirretroviral para bajar la carga vírica y que dejen de transmitir el virus” # Los alojamientos turísticos piden un cierre escalonado La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha pedido al Gobierno que, tras la declaración del estado de alarma, decrete “de forma ordenada y escalonada” el cierre de los establecimientos turísticos, mientras estos se vacían de clientes, a la espera de poder regresar a sus países de origen # Portugal confirma 76 casos de coronavirus en 24 horas y suma ya 245 # Récord de consumo televisivo en España # El Corte Inglés mantiene abiertas las áreas de alimentación y primera necesidad de 300 centros # Grecia cerró este domingo sus fronteras con Albania y Macedonia del Norte, suspendió los vuelos con España y prohibió la entrada de cruceros y veleros a sus puertos para prevenir la propagación del coronavirus en el país. Los enlaces terrestres, marítimos y aéreos con Albania y Macedonia del Norte permanecerán cerrados excepto para el transporte de mercancias y el regreso de ciudadanos griegos o residentes en Grecia. El Gobierno no ha concretado durante cuanto tiempo se mantendrán estas medidas para aislarse del exterior # El gobierno de Marruecos ha anunciado la suspensión de todos los vuelos internacionales hasta nueva orden, como medida preventiva contra la propagación del coronavirus # El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha emitido un aviso por el que recomienda no viajar a España salvo en casos de necesidad “debido a las restricciones impuestas” en el estado de alarma declarado para atajar el contagio del coronavirus # Renfe reducirá a la mitad la oferta de trenes AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia (regionales) a partir del próximo miércoles, 18 de marzo, con el fin de adaptarse a lo decretado por el Gobierno en el marco del estado de alarma por el coronavirus para limitar los movimientos de ciudadanos # La contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid se redujo en un 35% este sábado con la recomendación de quedarse en casa ante el coronavirus y el cierre de todos los establecimientos salvo los de alimentación, farmacias y otros servicios esenciales # Florida registra 39 casos nuevos de coronavirus. Suben a 100 las personas contagiadas # La Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció este domingo que prolongará hasta fines de abril la suspensión de sus reuniones debido a la epidemia del coronavirus, y pedirá a parte de sus empleados que trabajen desde sus casas. La OMC, con sede en Ginebra, había anunciado el martes pasado la suspensión de esas reuniones hasta el 20 de marzo, después de que se detectara un primer caso entre sus efectivos. Pero este domingo, el máximo directivo de la OMC, Roberto Azevedo, afirmó que la medida sería prolongada # Alemania lista para cerrar fronteras con Francia, Austria y Suiza Galli: «Tres meses pueden no ser suficientes» # Diversos párrocos malagueños han ofrecido este domingo misa vía Facebook # Cientos de ciudadanos chinos regresan a su país buscando refugio del coronavirus # Berlín trata de impedir que EE UU compre la investigación de una empresa alemana que trabaja en la vacuna contra el coronavirus Trump habría ofrecido grandes cantidades de dinero a CureVac para obtener en exclusiva el resultado de los ensayos # Los números de la caída de las reservas en Airbnb por el coronavirus La plataforma de alquiler vacacional activa por primera vez en todo el mundo su ‘política de causa de fuerza mayor’, que permite cancelaciones masivas sin cargos # La banca garantiza su servicio a través de las sucursales, cajeros y sistemas por Internet Las entidades piden a los clientes que usen la tecnología para evitar el acceso a las oficinas y asegura la distribución de efectivo a través de las máquinas # Cierre de la planta de Ford en Almussafes. La factoria de Ford España en Almussafes (Valencia), donde trabajan 7.400 empleados, anuncia que cierra una semana sus instalaciones por la crisis del coronavirus # La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rechazado un informe publicado en medios de comunicación británicos que señalaba que la agencia de la ONU había vinculado el coronavirus con el dinero en efectivo # La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que la pandemia de coronavirus ha causado, hasta este domingo por la mañana, un total de 5.720 fallecidos en todo el mundo

# Irán reportó 113 nuevas muertes por coronavirus, un récord diario de víctimas fatales para el país

El Gobierno iraní ha confirmado que el número de fallecidos por el coronavirus ha aumentado a 724 -respecto a los 611 del último balance- y que el total de casos verificado en el país es de 13.938, frente a los 12.729 del sábado, según ha informado el asesor del ministro de Salud del país persa, Alireza Vahabzadeh

# La mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más importante del Islam, cerró sus puertas en una decisión extremadamente inusual para contener la propagación del coronavirus en Jerusalén

# Israel, por su parte, también anunció que el Muro de los Lamentos será dividido en secciones para garantizar a los fieles los dos metros de espacio mínimo de seguridad contra el contagio, según ha confirmado el portavoz policial israelí, Micky Rosenfeld

# Reino Unido anunció un protocolo de “aislamiento prolongado” para los mayores de 70 años

# El Tribunal Supremo de Israel decidió que el juicio por corrupución contra el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, sea aplazado dos meses hasta el 24 de mayo por los efectos de la pandemia

# Abrieron las urnas para las elecciones municipales en todo Francia, pese a las medidas restrictivas para evitar contagios. Más de 47 millones de ciudadanos están convocados a las urnas

# El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció este domingo que todas las personas que lleguen del extranjero deberán aislarse durante 14 días para frenar la propagación del nuevo coronavirus en el país. “Tendremos que acostumbrarnos a algunos cambios en nuestra forma de vivir”, declaró