Europa es el nuevo centro de la epidemia con más casos y muertes registradas que en el resto del mundo, sin contar con China. Así lo ha manifestado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus en su intervención diaria iniciada con un agradecimiento al trabajo del personal sanitario “por su heroica labor”.

Así, ha apuntado que en el continente europeo se notifican más casos cada día de los que se confirmaron en China durante el pico de la epidemia. En todo el mundo, ya se han cuantificado más de 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5.000 personas han muerto

Ghebreyesus ha subrayado que han mandado suministros de equipo de protección personal a 56 países y “ casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países”. Por todas las consecuencias, el director general de la OMS insiste en la importancia de la respuesta global: “Deben adoptar un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No solo hacer el rastreo de contactos. No solo la cuarentena. No solo el distanciamiento social. Háganlo todo”.

# Panamá: A 14 se elevan los casos de coronavirus en el país

# Coronavirus en Argentina: hay 3 nuevos contagiados y la lista llega a 34

# Coronavirus: “La primeras pruebas para una vacuna están dando bien y hay contactos para que salga antes de tiempo”

Lo dice la médica argentina Julieta Werthein, directora de la obra social más grande de Israel, el país más avanzado en la búsqueda de una cura. Ya empezaron con testeos en laboratorio y tienen hasta el ADN del virus en computadora # El presidente de EEUU, Donald Trump, ha declarado hoy el estado de emergencia nacional ante la propagación del coronavirus, abriendo la puerta a más ayudas federales para combatir esta crisis. En concreto, permitirá desbloquear hasta 50.000 millones de dólares para ayudar a los estados y localidades a combatir el coronavirus. Trump ha señalado que las próximas ocho semanas serán críticas para combatir el virus # Wall Street se recupera durante el discurso de Trump # Los líderes mundiales se ven afectados ya que el virus causa trastornos políticos y sociales en todo el mundo # Las escuelas de Los Ángeles estarán cerradas a partir del lunes, pero Nueva York se resiste a las llamadas para hacer lo mismo # Primer caso de coronavirus en Guatemala # La diócesis de Roma, que este miércoles decidió cerrar todas sus iglesias debido a la expansión del coronavirus, ha decidido este viernes reabrir todas las parroquias de la ciudad. Esta determinación se toma después de que esta mañana el Papa Francisco advirtiera a los sacerdotes de que “las medidas demasiado drásticas no siempre son buenas” # Polonia, República Checa, Eslovaquia o Dinamarca comunican la prohibición de entrada a extranjeros, incluidos los de la UE. La decisión de los cuatro gobiernos es unilateral y prácticamente idéntica en los términos. Se interrumpe el flujo de personas, pero no de mercancías # No habrán clases en las escuelas públicas de Miami-Dade y Broward a partir del lunes # Dos estrellas de la NBA, Antetokounmpo y Zion Williamson, dona dinero para empleados afectados por el avance del virus # El coronavirus pone la campaña electoral en modo virtual en Estados Unidos. Luisiana aplaza las primarias por el brote, mientras los candidatos se ven obligados a conectar con sus votantes por teléfono e Internet y evitar el cuerpo a cuerpo # Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no venderá billetes en autobuses y prohíbe que los conductores atiendan a usuarios # Trump acuerda suspender todos los cruceros que salgan de Estados Unidos durante 30 días # La aerolínea KLM suprimirá hasta 2.000 empleos # El Gobierno de Johnson retrasa un año las elecciones municipales de Londres. 118 comicios municipales se verán afectados por la crisis del coronavirus # Una mujer procedente de España, primera víctima mortal por coronavirus en Ecuador # Cataluña cierra pistas de esquí, discotecas y áreas comerciales que no sean de alimentación # El brote de coronavirus ha puesto fin a una racha de seis años de crecimiento en la zona euro. Bruselas da por hecho que la pandemia arrastrará a Europa a la recesión. La cuestión es la magnitud del desplome. La Comisión Europea cree que, con los datos actuales, la caída puede ser del 1% del PIB # El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este viernes que “muy probablemente” se hará la prueba del coronavirus # Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, ha anunciado que el próximo domingo cerrará todas las fronteras para evitar que el Covid-19 pueda hacer más daño a la población polaca. También se han prohibido los eventos masivos # David Stilwell, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, ha convocado al embajador de China en territorio estadounidense como señal de protesta después de que un alto cargo sugiriera que el Ejército de Estados Unidos estaba detrás del coronavirus # Confirman los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay. Son personas que llegaron desde Milán entre el 3 y el 6 de marzo # Coronavirus: el Lollapalooza Argentina pasó a fines de noviembre

# Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha anunciado que todos los eventos deportivos se han cancelado como medida preventiva al coronavirus, en consonancia con la medida de prohibir las concentraciones de más de cien personas

# El Metro de Madrid ha limitado a partir de hoy el número de empleados a cargo de cada estación como medida preventiva al Covid-19. De esta manera, se pretende que los que no tengan otro remedio que coger el metro no corran más riesgos con el coronavirus

# Cristiano Ronaldo, uno de los pesos pesados del mundo futbolístico y compañero de Rugani, ha pedido a todos seguidores “máximo cuidado y atención” en un “momento muy difícil” provocado por el coronavirus

# El Gobierno de Singapur ha informado que no podrá entrar al país asiático nadie que haya estado en España, Alemania, Francia e Italia en los últimos catorce días para evitar que el Covid-19 prolifere dentro de sus fronteras

# La Comisión Europea ha anunciado que movilizará 37.000 millones para combatir el coronavirus y ha asegurado que los diferentes gobiernos tendrán “máxima flexibilidad” en la aplicación de reglas fiscales

# Falleció un paciente en Chaco y ya son dos los muertos por coronavirus en Argentina

# Coronavirus en Italia: récord de 250 muertos en 24 horas y ya son 1266 las víctimas fatales

# Coronavirus en Brasil: la prueba a Jair Bolsonaro dio negativo, dijo el propio presidente

Varios medios anticiparon que el mandatario había dado positivo. Duras críticas a la prensa por parte de la familia presidencial # Reunión de Sherpas en Arabia Saudita El G20 se ve alterado por el coronavirus y opaca las negociaciones argentinas por la deuda Argentina es parte de este grupo de potencias y países emergentes. El embajador ante EE.UU. y sherpa argentino Jorge Argüello es uno de los pocos que pudo llegar a Ryad # El Gobierno argentino ratificó que no suspenderán las clases por coronavirus # Según la OMS, Europa es el nuevo “epicentro” del coronavirus y dice que la pandemia no llegó a su pico # British Airways le advirtió a sus empleados que su “supervivencia” está en peligro por el coronavirus # Wall Street sube un 5% tras su peor día desde 1987 # Trump declarará una emergencia nacional # Louisiana pospondrá su primaria del 4 de abril, convirtiéndose en el primer estado en hacerlo # 4.231 contagiados en España que pueden llegar en los próximos días a 10.000 # Las llamadas sobre el contagio de coronavirus están colapsando los teléfonos de emergencias en la Comunidad de Madrid, según denuncian los sindicatos CGT y UGT # Los países del G-7, que agrupa a los estados más ricos del planeta, mantendrán una cumbre extraordinaria el lunes para coordinar sus acciones en la lucha contra el coronavirus. Este encuentro, que ha sido anunciado por la presidencia de Francia y que se mantendrá por videoconferencia, abordará posibles respuestas en los ámbitos sanitario, económico, financiero y de investigación médica # Se ha confirmado esta mañana los dos primeros casos de coronavirus en Venezuela, el único país de Suramérica, junto a Uruguay, libre hasta ahora de la pandemia El gobierno bolivariano ha ordenado la cuarentena obligatoria para todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 del 5 y 8 de este mes, días en que viajaron los dos casos positivos # Se espera que el presidente Donald Trump declare una emergencia nacional mientras Estados Unidos lucha contra la propagación del coronavirus, informaron varios medios de comunicación. Trump realizará una conferencia de prensa a las 3 p.m. (Washington) para responder a las preguntas sobre la pandemia de coronavirus en un país que está cayendo en el pánico y las críticas crecientes a los mensajes contradictorios y las medidas dispersas de su gobierno # Francis Suarez, el alcalde de la Ciudad de Miami que asistió a eventos el fin de semana con un funcionario brasileño que tenía COVID-19, ha contraído el virus.Suárez confirmó la prueba positiva el viernes por la mañana en una entrevista con el Miami Herald. “Está confirmado que tengo el coronavirus”, dijo. “Me dio positivo” # Irlanda contempla el uso de camas de hotel para pacientes con coronavirus. Los planes de contingencia de Irlanda para combatir el coronavirus incluyen la búsqueda de capacidad adicional en camas hoteleras si el brote empeora significativamente, ha dicho este viernes el jefe de servicios de salud, Paul Reid. Irlanda ha cerrado escuelas, universidades y guarderías hasta al menos el 29 de marzo y ha restringido las concentraciones masivas para frenar la propagación del virus. El número de casos confirmados aumentó a 90 de 70 el jueves # El Banco de Canadá rebaja por sorpresa los tipos en otros 50 puntos básicos. El Banco de Canadá se ha reunido este viernes de forma extraordinaria y ha decidido rebajar los tipos de interés en 50 puntos básicos, hasta situarlos en el 0,75%, debido a los “shocks negativos” para la economía del país como consecuencia del impacto del coronavirus, según ha informado la entidad en un comunicado. Esta rebaja se suma a la que ya llevó a cabo el instituto emisor el pasado 4 de marzo, cuando en durante su reunión ordinaria de política monetaria decidió rebajar el precio del dinero en 50 puntos básicos. De esta forma, en menos de diez días el Banco de Canadá ha rebajado los tipos en un punto porcentual # Cierre de escuelas en Alemania. La mayoría de los Estados alemanes cerrarán escuelas y jardines de infancia hasta después de las vacaciones de Pascua en abril en un intento de frenar la expansión del coronavirus. “El desafío es inmenso”, ha dicho el primer ministro bávaro, Markus Soeder. En Berlín, las escuelas y guarderías cerrarán gradualmente a partir del lunes y el transporte público se reducirá al mínimo # Rusia restringe los vuelos a los países de la Unión Europea # Francia suma 3.661 contiagados, 800 más que ayer, y 79 muertos # Dinamarca cerrará temporalmente su frontera este sábado a los extranjeros para frenar la propagación del coronavirus. “A todos los turistas, todos los viajes, todas las vacaciones y todos los extranjeros que no puedan acreditar un motivo que justifique su entrada en Dinamarca se les negará el ingreso”, dijo el primer ministro, Mette Frederiksen # Túnez cierra cafés y mezquitas # Las restricciones en Italia mejoran la calidad del aire, especialmente en el norte. Las restricciones impuestas en Italia debido a la crisis del coronavirus han generado una disminución de la contaminación del aire, específicamente de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), que es particularmente visible en el norte de Italia y que coincide con su bloqueo nacional para evitar la propagación del virus. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del satélite Copernicus Sentinel 5-P. “La disminución de las emisiones de dióxido de nitrógeno en el valle del Po en el norte de Italia es particularmente evidente”, comenta Claus Zehner, gerente de la misión Copernicus Sentinel-5P de la Agencia Aeropespacial Europea # 1.266 muertos por coronavirus en Italia. El número de casos confirmados y de fallecidos por la pandemia del coronavirus sigue aumentando en Italia, donde en las últimas 24 horas se han registrado otros 250 fallecidos, por lo que el total asciende ya a 1.266, según el último balance oficial dado a conocer este viernes por el máximo responsable de Protección Civil, Angelo Borrelli. En total, hasta el momento se han confirmado 17.660 casos en todo el país, cerca de 10.000 de ellos solo en Lombardía, de los que 1.439 se han recuperado ya del Covid-19. En las últimas 24 horas, según Borrelli, ha habido 2.116 nuevos casos positivos en todo el país. Actualmente, hay algo más de 7.400 personas ingresadas, otras 1.323 están en cuidados intensivos, mientras que unas 6.200 se encuentran en aislamiento en sus domicilios. Solo en Lombardía, la región más golpeada por la pandemia, los casos confirmados ascienden ya a 9.820, tras 1.095 casos más en el último día, mientras que con las 146 nuevas víctimas mortales de las últimas horas el total de fallecidos se eleva ya a 890 #

# Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en España para tratar de frenar el coronavirus después de que los casos de infectados superen los 4.200 y más de 100 personas hayan muerto. La situación en Madrid es “muy preocupante”. Con más de 2.000 personas infectadas por coronavirus, la región ha decretado el cierre de la hostelería

# La Comisión Europea cree que el crecimiento de la Unión Europea “caerá o se volverá negativo muy probablemente” este 2020 a causa de la crisis del brote de coronavirus, aunque confía en que vuelva a remontar en 2021

# Euskadi anula el pago con monedas o billetes en el transporte de los autobuses públicos y separa a los viajeros de los conductores inutilizando las primeras filas de asientos. Además se ordena la limpieza y desinfección de los autobuses urbanos e interurbanos

# La Comunidad de Madrid cerrará a partir de este sábado todos los establecimientos menos los comercios de alimentación y farmacias para evitar la propagación del coronavirus en la región

# El bitcoin se hundió hasta 29%, en medio de la volatilidad por temor al coronavirus

# Los mercados se encaminan a su peor semana desde la crisis de 2008

# Cámaras térmicas, robots y drones: así se detectan casos sospechosos de coronavirus y se controla a los pacientes

En los aeropuertos, las cámaras son la primera línea de prevención para evitar que el virus Covid-19 se propague # El costo del coronavirus en la Argentina: se perderían US$3.400 millones sólo por exportaciones # Los mercados redescubren su tesoro oculto: la liquidez # Nissan para su planta de Barcelona por la falta de neumáticos desde Igualada # Los hoteles de Barcelona preparan cierres y expedientes temporales # La Bolsa de Tokio se desploma un 6% y obliga a intervenir al Banco de Japón # Un funcionario australiano tiene el virus. Se reunió con el Fiscal General William Barr e Ivanka Trump la semana pasada # Un piloto de American Arilines dio positivo a la prueba del coronavarius, informó la aerolínea en un comunicado. Según la empresa, el piloto contagiado tiene como base el Aeropuerto Internacional de Dallas-Forth Worth. La aerolínea no divulgó cuándo se sometió a la prueba ni qué tan recientemente había volado. Tampoco especificó si cubre rutas domésticas o internacionales # Aumenta la cifra de muertos en los Países Bajos. El ministerio de Sanidad ha anunciado que 10 personas han fallecido hasta la fecha a causa del coronavirus y otras 804 han sido diagnosticadas. A partir de esta tarde a las 18.00 y durante las dos próximas semanas, se rechazarán los vuelos procedentes de China, Irán, Italia y Corea del Sur, ha anunciado el ministerio de Transporte

# Bruselas prevé que la Unión Europea acabe el año en recesión por la crisis del coronavirusLa Comisión movilizará finalmente 37.000 millones y da la máxima flexibilidad a los países para que combatan la crisis con las medidas fiscales que consideren oportunas # El grupo Inditex, propietario de las marcas Zara y Massimo Dutti, entre otras, ha decidido el cierre temporal de sus tiendas a partir de este sábado en la Comunidad de Madrid, La Rioja, Vitoria y Miranda de Ebro para atender las recomendaciones del Gobierno y frenar la expansión del coronavirus # Sudán confirma su primer caso de coronavirus. Se trata de un hombre que falleció el jueves, ha asegurado el ministro de Sanidad

# Coronavirus en Argentina: Nicolás Trotta afirma que “hoy no es necesario suspender las clases” pero que eso “puede cambiar en 48 o 72 horas”

# Coronavirus: ya hay más de 5.000 muertos y 5 países de África anunciaron sus primeros contagios

La pandemia avanza en todo el mundo y los casos aumentas, según cifras oficiales. Etiopía, Guinea, Kenia, Gabón y Ghana se suma a la lista de naciones con el virus # Coronavirus en Argentina: qué medidas se toman para evitar el contagio en subtes, trenes y colectivos En el subte aseguran que se intensificó la limpieza de coches y andenes y están instalando recipientes con alcohol en gel. Por ahora no habrá restricción en los viajes # Coronavirus Argentina: a partir del martes sólo Aerolíneas podrá repatriar argentinos El resto de las aerolíneas podrá hacerlo hasta el lunes

# Las aerolíneas exigen medidas ya para garantizar su “supervivencia”

# Panamá declarará Estado de Emergencia ante la pandemia de coronavirus, anunacia el presidente Cortizo

# El Gobierno español moviliza 18.000 millones en moratorias fiscales, créditos y ayudas

# Noruega baja por sorpresa medio punto los tipos ante el riesgo de recesión

# La Bolsa de Tokio se desploma un 6% y obliga a intervenir al Banco de Japón

# Renfe devolverá el importe del billete a todos los afectados

# Los Reyes de España dan negativo en el test de coronavirus

# El Dow Jones cae un 10% y vive su peor jornada en tres décadas en Wall Street

# China ofrece ayuda a España para luchar contra el coronavirus

# PharmaMar explota al alza: Aplidin podría ser efectivo para tratar el coronavirus

# Meliá baja al 50% el sueldo del CEO y los directores de hotel

# El presidente de BBVA pide “coordinación” a autoridades y empresas para contener el impacto del coronavirus

# La compra de alimentosy productos de higiene se disparó un 180% en España el miércoles

# Confinadas por coronavirus 70.000 personas en Cataluña