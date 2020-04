Del bajo crecimiento a la recesión, sin solución de continuidad. El coronavirus ha transformado el sombrío horizonte económico en América Latina en el peor en más medio siglo,según el jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región, Alejandro Werner. El brazo económico de Naciones Unidas para el desarrollo del subcontinente, la Cepal, se ha sumado este viernes al pesimismo sobre el frenazo de la actividad en la región. El choque será especialmente fuerte en una métrica clave del desarrollo social: la pobreza extrema. Según las cifras del organismo, si el avance de la pandemia provocase una caída del 5% en el ingreso medio de la población activa, el número de latinoamericanos en pobreza extrema pasaría de los 67,5 millones actuales a 82 millones. Si la merma de ingresos para la población económicamente activa fuese del 10%, esa cifra se dispararía hasta los 90 millones de personas.

En el nuevo escenario, los cálculos más optimistas (que contemplan una reducción de la desigualdad del 1,5% y un aumento del PIB por habitante del 5%) apuntan a una pobreza extrema en el entorno del 2,9% en 2030; y en el más pesimista (sin cambio en el patrón distributivo y con un crecimiento per cápita del 1%), ligeramente inferior al 9%. Pero la sacudida del virus sobre los cimientos mismos de la economía es la puntilla: hoy el cálculo más optimista apunta a una pobreza extrema del 5,7% de la población en 2030 y en el más pesimista, el 11,9%.

“El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo”, ha subrayado este viernes la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, “El mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia y la reactivación económica va a tomar su tiempo. No es una crisis financiera, sino de salud y bienestar. Y va a ser imprescindible el rol del Estado y no el del mercado: es el Estado, lo público, lo que nos va a sacar de esta crisis. No podemos volver a transitar por los mismos caminos que no han traído a estas grandes brechas”.

En el plano macroeconómico, la Cepal prevé un golpe múltiple para América Latina, fundamentalmente a través de seis canales: la disminución de la actividad económica en sus principales socios (Estados Unidos, Europa y China), abaratamiento de las materias primas, interrupción de las cadenas mundiales de valor, menor actividad turística, reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo en los mercados mundiales. “Estamos ante una profunda recesión”, ha alertado. Todavía es pronto para poner cifras, pero la Cepal cree que la previsión inicial de impacto, del 1,8% del PIB, ya se ha quedado obsoleta. “Si le sumamos el impacto que está teniendo en EE UU y Europa, más allá de China, ya hablamos del 3% o el 4%”. Aunque la dentellada económica de las medidas de distanciamiento social va a ser fuerte, Bárcena ha hecho un llamamiento a mantener o aumentar las medidas aplicadas hasta ahora: “Si no cumplimos las cuarentenas en América Latina y el Caribe el impacto económico será mucho mayor”, ha sentenciado.

“La integración regional es crucial para enfrentar la crisis, más allá de las diferencias políticas. Lo más urgente es reconstituir las cadenas regionales de valor para disminuir la volatilidad externa. Es, quizá, una oportunidad para mirarnos hacia dentro”. Esta vez “el salvavidas no van a ser las materias primas: el impulso va a venir de los paquetes fiscales”. Y América Latina “carece del espacio suficiente” para responder a la coyuntura con el mismo brío que las economías avanzadas. Ante esa tesitura, ha agregado, la opción más conveniente sería que la comunidad internacional apoyase a los países de renta media mediante un “recorte o reperfilamiento” de su deuda. “Necesitamos medidas que están fuera de la caja, innovadoras: necesitamos que el FMI y el Banco Mundial nos ayuden”.

• Estados Unidos: 278.458 contagiados; 7.159 muertes; 9.897 recuperados

• España: 124.736 contagiados; 11.744 muertes; 34.219 recuperados

• Italia: 119.827 contagiados; 14.681 muertes; 19.578 recuperados

• Alemania: 91.159 contagiados; 1.275 muertes; 24.575 recuperados

• Francia: 83.029 contagiados; 6.520 muertes; 14.135 recuperados

• China: 81.639 contagiados; 3.326 muertes; 76.760 recuperados

#Francia alienta la máscara del “público general”, se refuerzan los controles de movimiento

# Medicamento mata al coronavirus en 48 horas en pruebas de laboratorio

# España muestra desaceleración en número de fallecidos, contagios y hospitalización.

España registra 809 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, la menor cifra desde hace una semana

# China y la UE acuerdan ayudar a África a combatir el coronavirus

# Al menos 28 pasajeros de un ferri fueron arrastrados por un ciclón cuando se encontraba frente a las islas Salomón, durante una operación de evacuación para frenar la pandemia del coronavirus

# Perú: trabajadores podrán retirar el 25 por ciento de sus fondos de pensiones

# Google certifica la paralización casi completa de España e Italia

# Países Bajos suma ya 1.651 muertos de coronavirus.

Los contagios totales ascienden a 16.627

# El País Vasco da síntomas de recuperación. En las últimas horas se han registrado 360 nuevos contagios en esta comunidad (8.187 en total), lo que confirma la tendencia a la baja de los últimos días

# Portugal rescata la Telescuela. Nacida en 1965 para apoyar la escolarización del interior del país, la Telescuela renacerá después de las vacaciones a causa del confinamiento de los estudiantes

# Rusia se acerca a los 5.000 contagiados tras confirmar 582 nuevos casos.

En total son ya 43 los fallecidos por la epidemia

# Twitter detecta 1,5 millones de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus

La compañía ha borrado en los últimos 15 días 1.100 tuits con información engañosa sobre la Covid-19

# Alemania rebasa los 85.000 contagios tras registrar otros 6.000 casos más en las últimas horas, lo que supone un incremento de 6.082 casos respecto al día anterior. En total, hay 1.158 muertos, lo que eleva la tasa de mortalidad a 1,34%

# Corea del Sur eleva el balance de afectados por el coronavirus a 10.156 tras registrar 94 casos nuevos

# El Abierto femenino de de golf de EEUU se pospone a diciembre

# Japón, más cerca del estado de emergencia al registrar por vez primera más de 300 nuevos casos en un día

# La NBA contempla disputar lo que resta de temporada en Las Vegas y pide a los jugadores una reducción del 50% de su sueldo

# La OMS y países como España estudian ahora seguir el ejemplo asiático y recomendar el uso de protección con tapaboca a toda la ciudadanía ante el contagio asintomático del virus

# Al menos un 40% de contagiados de coronavirus en Ecuador incumplió el aislamiento obligatorio.

En Ecuador hay 3.368 casos de coronavirus y 145 muertos

# El plan económico que empezó a aplicar el Gobierno peruano para enfrentar el vendaval producido por la cuarentena y el toque de queda decretado por el Covid-19 supone 26.000 millones de dólares -90.000 millones de soles- para atender la emergencia sanitaria, inyectar liquidez a las microempresas, y pequeñas empresas y entregar subsidios a 2,8 millones de familias de las capas vulnerables, así como a unos 800.000 trabajadores informales y a autónomos, entre otras medidas

# San Francisco se ha solidarizado este viernes con el daño que la pandemia de Covid-19 está causando en España y ha iluminado la fachada de su Ayuntamiento con los colores de la bandera rojigualda

# El coronavirus debería llevar a Brasil a la peor década económica de la historia

# Los estudiantes de São Paulo tendrán clases por teléfono celular y TV

# San Pablo, Rio, DF, Ceará y Amazonas pueden entrar en una fase de aceleración incontrolada del coronavirus, dice el ministerio

Documento señala que Brasil todavía no tiene suficientes pruebas y camas para la fase aguda de la epidemia # Los estratos vulnerables respaldan la resistencia de Bolsonaro en la crisis # Entre aplausos y discriminación, la lucha de los médicos contra el Covid-19 en Argentina y Colombia. Además de las muestras de respaldo público en redes sociales, también se han registrado preocupantes casos de rechazo al personal de salud en ambas naciones # Un día de luto en China, en medio de dudas sobre su número de virus # La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la oficina que lidera la respuesta de coronavirus del gobierno de los Estados Unidos en todo el país, se está quedando sin empleados que estén capacitados en algunos de sus trabajos de primera línea # Una idea provocativa en Italia: análisis de sangre para decidir quién vuelve a trabajar Tener los anticuerpos correctos contra el virus en la sangre, un posible marcador de inmunidad, pronto puede determinar quién se pone a trabajar y quién no # Dos expertos médicos franceses han sido acusados ​​de racismo después de que sugirieron que las vacunas contra el coronavirus deberían ser probadas en África porque el continente estaba subdesarrollado. La secuencia provocó una reacción violenta en las redes sociales, y el hashtag #AfricansAreNotLabRats todavía estaba en tendencia en Twitter a partir del sábado. “No tome a los africanos como conejillos de indias”, escribió el futbolista marfileño Didier Drogba # El gobernador de Texas apunta a una gestión de crisis que no haga temblar el barco # Trump planea nominar a un inspector general para supervisar el fondo de rescate de $ 500 mil millones # Georgia, una nación de 3.7 millones de personas, tenía 157 casos confirmados hasta el sábado # No se preocupe por el alquiler este mes, dijo un propietario de Nueva York a sus inquilinos. Dijo en una entrevista que no le importaban los ingresos perdidos, que Es probable que esté en los cientos de miles de dólares. Dijo que su único interés era aliviar el estrés de sus inquilinos, incluso de aquellos que todavía estaban empleados y trabajaban desde casa # Playas de Sydney ‘llenas’ mientras las multitudes se burlan de las medidas El país tiene más de 5.500 casos, con casi la mitad de los de la región donde se encuentra Sydney, Nueva Gales del Sur # Gran Bretaña: Hasta ahora, 3.605 personas han muerto en el Reino Unido, según las cifras publicadas el viernes.

El primer ministro Boris Johnson ha invitado a los líderes de la oposición a discutir la respuesta al virus, incluido Keir Starmer, quien ha sido elegido como líder del Partido Laborista

# Las teorías de conspiración que vinculan las señales 5G con la pandemia de coronavirus continúan extendiéndose, aunque no hay evidencia de que las señales de los teléfonos móviles representen un riesgo para la salud

# Senegal está trabajando con una compañía británica para desarrollar una prueba rápida, simple y de un dólar.

“La OMS no nos va a decir qué hacer”, insistió. “Nuestros médicos pueden hacer lo que quieran”.

Con casi 8,000 casos confirmados en todo el continente, África no ha sido tan afectada como otros lugares hasta ahora. Pero hay temores de que si Covid-19 se afianza y se desatará, será una catástrofe

# Bélgica ha visto un aumento de 140 muertes en las últimas 24 horas y el número de muertes allí desde que comenzó el brote es de 1.283

# Kuwait ha registrado su primera muerte

# Panamá se aproxima a los 2,000 casos de Covid-19

Panamá sumó tres nuevos recuperados para totalizar 13. Las autoridades gubernamentales detallaron que de las 13 personas recuperadas hay 8 mujeres y 5 hombres

# La Comunidad de Madrid, que sigue siendo la región con más población afectada por coronavirus en España, registra 36.249 positivos por Covid-19 y 4.723 muertos, seguida de Catalunya con 24.734 personas infectadas por el coronavirus y 2.508 fallecidas por esta causa

# Hungría aumenta los impuestos a las grandes empresas para luchar contra el Covid-19

# Argentina: Alberto Fernández, sobre la salida gradual de la cuarentena: “Los chicos seguirán sin ir al colegio”

Incluye primaria y secundaria. El presidente aseguró que terminar con el aislamiento obligatorio tiene que ser algo muy cuidado: “Se va a abrir muy paulatinamente”. También dijo que los jubilados van continuar en cuarentena y que los estatales mantendrán la modalidad teletrabajo. “Tenemos que buscar el modo de que los bancos estén abiertos”, dijo y confirmó: “Mantendremos el cierre de fronteras”

# El “corona euro”, el Patacón de los municipios italianos para superar el desastre de la pandemia

# Coronavirus en la Argentina: hubo otros 88 contagios y los muertos llegan a 42

Así lo indicó el último parte del Ministerio de Salud. El total de los casos ascendió a 1.353 # Coronavirus en Argentina: los jueces de la Corte Suprema se redujeron el sueldo un 25% Lo donarán al Hospital Muñiz para la compra de insumos # Coronavirus en Argentina: avanza la idea de dividir los turnos laborales para aliviar las horas pico y ablandar la cuarentena El Presidente lo planteó en el encuentro de este viernes con la CGT # Coronavirus en Argentina: vuelven las clases a la UBA el próximo 1° de junio El ciclo lectivo terminará el 12 de marzo de 2021 # Coronavirus en Argentina: Un militar británico se convierte en el primer caso positivo en las Malvinas # EEUU registró 1.480 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario para el país # El Gobierno de Ecuador controlará los movimientos de los positivos por Covid-19 en el país mediante una plataforma tecnológica. # Disney ha retrasado el viernes el lanzamiento de más de una docena de películas importantes, pero aún no renuncia a Mulan, que está programada para julio # Las autoridades mexicanas han informado de 1.688 contagios, 178 en un día. La cifra de víctimas mortales también ha ascendido a 60 #China ha registrado este sábado 19 nuevos casos de contagio, un descenso respecto a los 31 del día anterior # Aumenta la presión para que el Gobierno de Canadá dé a conocer sus previsiones de muertes. Ontario, ha dicho este viernes que calcula que entre 3.000 y 15.000 personas morirán en la jurisdicción # Estados Unidos recomienda a todos los ciudadanos cubrirse la cara, pero Trump dice que no lo hará # OPS espera “tsunami” de casos de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe # Millones de personas en el mundo enfrentan el Covid-19 sin poder lavarse las manos # El total de muertos en Nueva York aumentó a casi 3.000, el doble de lo que fue solo tres días antes # Trump dice que las elecciones en Estados Unidos se llevarán a cabo en noviembre, pero se opone a votar por correo # Panamá suma 41 defunciones y 1,673 casos positivos por COVID-19

# La Organización Mundial de la Salud ha confirmado hoy más de un millón de contagios y 50.000 muertes con coronavirus en todo el mundo

# Hollywood dona 6 millones para los trabajadores del cine

# La Unión Europea ha apoyado este viernes la aplicación de la “excepción humanitaria” para que las sanciones económicas a países como Cuba, Venezuela e Irán queden en suspenso

# El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció hoy el confinamiento obligatorio para los menores de 20 años a partir de la medianoche, para luchar contra la propagación del coronavirus, que se acelera en el país

# El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha instado a los pacientes con COVID-19 a que se presten voluntarios en tres ensayos clínicos en los que participa la sanidad pública del Reino Unido para probar la efectividad de medicamentos contra el coronavirus

# La cifra de fallecidos por coronavirus en Ecuador ascendió a 145, lo que representa 25 decesos más en las últimas 24 horas, según cifras oficiales reveladas este viernes.

# El estado de Nueva York registró este viernes 102.863 casos positivos de coronavirus, 10.482 más que ayer, y 2.935 fallecidos, reportando el mayor aumento de muertes de un día para otro hasta la fecha (562), así como de hospitalizaciones, por lo que su gobernador, Andrew Cuomo, ordenó confiscar respiradores a los centros privados

# La pandemia amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica

# Más de un millón de contagiados y 58.243 muertos en el mundo por el coronavirus

# Coronavirus en Francia: más de 6.500 muertos desde el 1 de marzo

# Bulgaria extiende el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus

# Brasil registra 60 nuevas muertes por coronavirus; el total de muertes es 359

El país tiene 9.056 casos confirmados de Covid-19, un aumento del 15% respecto al día anterior

# La aprobación del Ministerio de Salud aumenta y es más del doble que la de Bolsonaro

# CEPAL: América Latina debe repensar sus estrategias de desarrollo tras el COVID-19

# Spielberg envía comida y dona 460.000 euros a hospitales por el coronavirus

# Las Fuerzas Armadas españolas reparten 112.000 kilos de comida a los bancos de alimentos