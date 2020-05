El covid-19 ha puesto de manifiesto la complicada, incómoda o delirante relación que algunos políticos mantienen con el periodismo y sus profesionales. En los últimos días, la población ha sido testigo de cómo presidentes de gobierno, alcaldes, líderes políticos y responsables de los equipos de emergencia han perdido las maneras cuando se han visto delante de una cámara, un micrófono o una grabadora.

Donald Trump: victimismo, paranoia y muchos tuits

El presidente de los Estados Unidos ha mantenido una tensa relación con la prensa desde su llegada a la Casa Blanca. Este comportamiento se ha visto acentuado durante la crisis del covid-19, en la que Trump ha mostrado un amplio rango de registros que, además de los ataques a la prensa, abarcan el infantilismo de compararse con España en la gestión de la pandemia, el victimismo de afirmar que la covid-19 fue creado para torpedear su reelección o, directamente, el odio hacia un enemigo al que culpa de la pandemia: China. La cima de esta escalada se alcanzó el pasado 25 de abril, “Qué sentido tiene hacer las conferencias de prensa de la Casa Blanca cuando los sosos medios mainstream no hacen más que formular preguntas hostiles y luego se niegan a informar de los datos con precisión. Tienen audiencias récord y los americanos reciben fake news. ¡No merece la pena el tiempo y el esfuerzo!”, escribió Trump.

Jair Bolsonaro: hostilidades bien abiertas

El presidente brasileño parece un buen alumno de Donald Trump. Para dar ejemplo del derecho democrático y su libertad de expresión, el martes 5 de mayo Bolsonaro espetó a un periodista “cállese la boca” y calificó a la prensa de “canalla” y “mentirosa”. Por si esto no fuera bastante para que los miembros de su equipo de comunicación estén al borde del ataque de nervios, Bolsonaro convocó el domingo 10 de mayo una barbacoa y un partido de fútbol, aunque al final entró en razón y resolvió anularlos por respeto a los 10.000 muertos (cifras oficiales) por coronavirus alcanzados por Brasil en esa fecha.

Isabel Díaz Ayuso: desayunando polémicas, merendando ocurrencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado un variado rosario de confusas apariciones mediáticas. Durante una videoconferencia con José María Aznar, dijo que la pandemia está uniendo genéticamente a españoles y latinoamericanos.

Desde el punto de vista del conflicto comunicativo, el momento clave fue el baño de masas con bocadillo de calamares incluido que protagonizó el 1 de mayo, en plena cuarentena, junto a José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís. ¿El motivo? La clausura del hospital de IFEMA.

Alexander Lukashenko: el presidente que susurraba a los virus

A finales de marzo, cuando el covid-19 era ya una amenaza real en Europa, el presidente de Bielorusia decidió disputar un partido de hockey hielo abierto al público. Preguntado por la prensa sobre la conveniencia de celebrar ese evento, Lukashenko respondió que no había riesgo en el país y que él no había visto ningún coronavirus sobrevolando el lugar. Tampoco le preocupo la aglomeración de espectadores que asistían al encuentro porque, según sus conocimientos científicos (o justamente por carecer de ellos), el frío del recinto acabaría con el virus. No contento con esto, Lukashenko recomendó consumir vodka y visitar las saunas para evitar contraer la enfermedad. Cuando las cifras de la pandemia aumentaron días después, aclaró que todo había sido una broma.

Daniel Ortega: salid vosotros, que yo me quedo aquí

Desde que la OMS declaró la pandemia de coronavirus, Daniel Ortega no se prodiga demasiado en los medios de comunicación. Su última rueda de prensa está fechada el 15 de abril y la anterior treinta días atrás. En total, el presidente nicaragüense ha permanecido confinado en la residencia presidencial unos sesenta días y, en la actualidad, ahí sigue. Una decisión que no ha impedido que en ambas comparecencias anime a su pueblo a seguir trabajando, acudiendo a los centros escolares, disfrutando de los eventos deportivos, consumiendo en bares o restaurantes e incluso celebrando procesiones, “porque si el país deja de trabajar, el país se muere y si el país se muere, el pueblo se muere”.

Rodrigo Duterte: disparar al que se salta el confinamiento

Desde que se convirtió en presidente de Filipinas en 2016, Rodrigo Duterte ha seguido una estrategia de comunicación similar a las de Trump y Bolsonaro. Por ejemplo, Duterte no ha tenido problema alguno en justificar y apoyar ante las cámaras de televisión las ejecuciones extrajudiciales de consumidores de drogas y delincuentes realizadas por escuadrones de la muerte. En consecuencia, los ciudadanos del país no se han sorprendido demasiado cuando, con motivo del covid-19, su presidente ha comunicado en los medios que la policía y el ejército dispararían a matar a cualquiera que se saltease las normas de confinamiento.

Oppa Muchinguri: el covid-19, un castigo de Dios a las naciones occidentales

Las incógnitas que presenta la pandemia del coronavirus han hecho que surjan explicaciones variopintas sobre su origen. Desde la creación del patógeno en un laboratorio, a una venganza de Gaia contra el género humano, sin olvidar el castigo divino. Esa última opción fue la elegida por Oppa Muchinguri, ministro de Defensa de Zimbabue, que declaró ante los medios de su país que el covid-19 es un castigo de Dios a las naciones occidentales por las sanciones impuestas al país africano desde que Emmerson Mnangagwa se erigiera en presidente del país tras derrocar a Robert Mugabe.

Andrés Manuel López Obrador: abrázame con la mente hasta que se aplane la curva

El presidente mexicano ha asombrado a propios y extraños con el contenido de sus comparecencias ante los medios de comunicación durante la crisis del coronavirus. El 4 de marzo, animó a los mexicanos a que se abrazasen, el 13 del mismo mes aconsejó que los abrazos fueran con la mente para evitar contagios, al día siguiente recomendó leer El amor en los tiempos del cólera de García Márquez y, poco después, el 22 de marzo, animó a los ciudadanos a que, si podían permitírselo, acudieran a los restaurantes. Así ha continuado todo este tiempo, hasta que, el lunes 11 de mayo, declaró: “Se aplanó la curva”. Asombroso.

