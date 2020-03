Cientos de médicos y enfermeros cubanos ya colaboran en el terreno con varios países de América Latina y también en Italia en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus. Este domingo ha llegado a la región de Lombardía un equipo de 53 sanitarios cubanos, epicentro de la Covid-19 en Europa, para prestar ayuda de emergencia ante el desbordamiento del sistema de salud en esta zona de Italia.

Cuba ha informado que el personal cubano está entrenado en el enfrentamiento de otras epidemias -como la del ébola- y ha colaborado en diversos países, y según Giulio Gallera, asesor de Salud y Bienestar de la región de Lombardía, en un primer momento trabajarán en el hospital de Crema (al sur de Lombardía) y serán enviados al nuevo hospital de campaña que se construirá en Bérgamo, la zona más afectada de la región por el nuevo coronavirus, donde los muertos se cuentan por centenares y hay miles de contagiados.

Es la primera vez que Cuba presta ayuda de este tipo a un país desarrollado como Italia, aunque la presencia de médicos cubanos en América Latina y países del tercer mundo es habitual. Las autoridades cubanas han indicado que en estos momentos brigadas médicas de su país están trabajando ya en Suriname, Granada, Venezuela y Nicaragua, y que en total son 31 los países que reciben hoy diferentes tipos de colaboración sanitaria cubana para enfrentar el coronavirus.

Cuba mantiene presencia médica en más de 60 países. En 2019, el personal sanitario cubano en el extranjero superaba las 28.000, cerca de la mitad en Venezuela. Esta política “internacionalista” fue desde el triunfo de la Revolución una de las banderas del Gobierno de Fidel Castro, además de convertirse en las últimas dos décadas en una importante fuente de ingresos, pues muchos convenios de cooperación, implementados a través de organismos internacionales como la OMS o la OPS, suponían notables ingresos para las arcas del Estado, sin hablar del prestigio.

El envío de brigadas médicas para colaborar en el enfrentamiento al coronavirus se produce en momentos en que la isla se prepara para cerrar sus fronteras al turismo a partir del próximo martes, y cuando Cuba reporta ya 35 casos confirmados de la enfermedad, cuando el sábado eran 25. Más de 900 personas se encuentran aisladas en centros sanitarios por síntomas sospechosos, mientras 30.000 están sujetas a vigilancia médica en sus domicilios. Hasta el momento un turista italiano ha fallecido en Cuba a causa de Covid-19, dos personas se encuentran en estado crítico y una más en estado grave.

Coronavirus hoy (02:00 pm Argentina):

Casos totales: 360.697

Fallecidos totales: 15.488

Recuperados totales: 100.472

# La Fed dice que comprará tanta deuda como sea necesaria para amortiguar el golpe para las empresas

# Gran Bretaña: el proyecto de ley permitiría a los funcionarios cerrar aeropuertos y detener a personas por motivos de salud pública, mientras que los funcionarios de inmigración podrían colocar a las personas en aislamiento. El proyecto de ley deberá renovarse cada seis meses.

El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, dice que el proyecto de ley contiene poderes “nunca antes vistos en tiempos de paz”, pero que son “proporcionales a la amenaza que enfrentamos”

# El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la pandemia de coronavirus se está “acelerando”.

En una conferencia de prensa en Ginebra, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo: “Tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a 100,000 casos, 11 días para los segundos 100,000 casos y solo cuatro días para los terceros 100,000 casos”

# Coronavirus en la Argentina: confirman el primer caso de transmisión local.

Hay 266 casos confirmados, de los cuales 190 tienen antecedentes de viaje internacional, 59 transmisión local conglomerados, un caso no tiene antecedentes de viaje o contacto estrecho y 16 se encuentran en evaluación epidemiológica

# Nueva York superó los 20.000 casos y la mayoría de los afectados son jóvenes

# Taiwán , uno de los países que ha logrado contener con éxito la propagación del coronavirus en su territorio, acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no comunicar a tiempo sobre la transmisión del virus entre humanos , lo que, según la isla, ralentiza la respuesta global a la pandemia

# Coronavirus: las fiestas religiosas de abril deben realizarse sin una reunión, advierte Macron

# Panamá: Dos fallecidos más por coronavirus; suman cinco en total.

Hasta ayer se reportaron 313 casos confirmador de coronavirus

# Suben a 1,171 los casos de coronavirus en Florida y a 14 las muertes

# La diarrea podría ser un síntoma de coronavirus antes que los problemas respiratorios

# El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido “un alto el fuego inmediato, en cualquier parte del mundo” para hacer frente a la pandemia de coronavirus y proteger a los civiles más vulnerables en países en conflicto

# La canciller alemana, Angela Merkel, ha dado negativo en el test de coronavirus, según informa la agencia alemana de noticias, DPA

# Tedros Adhanom Ghebreyesus. El máximo responsable de la OMS aplaude el trabajo conjunto con la FIFA, organismo con el que la OMS va a emprender una campaña de concienciación contra la extensión de la pandemia de Covid-19 bajo el lema Echad al virus

# El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradece la donación de Arabia Saudí para luchar contra la pandemia

# Países Bajos suma ya 213 muertos por la Covid-19

# El crucero Fantasía, atracado en Lisboa da su primer positivo. En el barco aguardan más de 1.300 pasajeros de 38 países los resultados de los test

# Los hospitales españoles sufren un intento de bloquear sus ordenadores con un virus informático

# Guaidó denuncia un aumento de las violaciones de los derechos humanos Venezuela desde el estallido de la pandemia.

En concreto, ha denunciado “el asesinato de tres venezolanos en la parroquia 23 de Enero, en Caracas, por parte de grupos paramilitares aliados del régimen por negarse a cumplir la cuarentena decretada durante la pandemia”. También ha mencionado el caso del periodista Darvinso Rojas, que fue detenido junto a algunos familiares por las fuerzas especiales de la Policía, el FAES, “tras informar de las cifras de la pandemia”

# Alemania suma otros 4.000 contagios hasta superar los 22.000 y 86 fallecidos

# H&M cierra dos tercios de sus tiendas mundiales.

“Se han iniciado los diálogos para realizar despidos temporales en varios mercados”, lo que podría afectar “a decenas de miles de empleados”

# Londres estudia nacionalizar British Airways y romper IAG

# Madrid utilizará el Palacio de Hielo como morgue ante el colapso de las funerarias

# Los analistas vislumbran una mejora en Bolsa: “Lo peor podría haber pasado ya”

# Banco Santander se compromete a no hacer despidos ni ERTEs en España durante el brote de coronavirus

# Dinamarca prolonga dos semanas más las medidas restrictivas por coronavirus

# El Gobierno británico no cierra la puerta a “más medidas” tras las aglomeraciones del fin de semana

# Renault España presenta un ERTE para sus 11.649 empleados por la pandemia

# El COVID-19 provocó que las ventas del súper se dispararan un 71 %, récord histórico en España

# Brasil autorizó a las empresas suspender contratos laborales por cuatro meses sin sueldos.

Jair Bolsonaro firmó un decreto y explicó que es “una forma de preservar empleos” frente a los efectos económicos de la epidemia de coronavirus

# Un bufete de abogados de Estados Unidos presentó una demanda colectiva contra el régimen chino por causar la pandemia del COVID-19

# Argentina: Mendoza anunció una fuerte rebaja de sueldos de sus funcionarios políticos, con excepción de las áreas de Salud y Seguridad

# Argentina: El feriado local no detiene al riesgo país que se dispara 10% y supera los 4.400 puntos

# Otra rueda negativa para los ADR en Wall Street: Despegar se hundió hasta 35%

# En el último vuelo programado de Cuba, CFK regresó al país junto a su hija Florencia

# Coronavirus en México: “Salgan a comer, sigan con su vida normal”, dice el presidente López Obrador

# La ansiedad económica se profundiza a medida que los legisladores chocan por el paquete de estímulo y Europa se sumerge aún más en la crisis

# Donald Trump: “No podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí”, escribió en Twitter . “¡Al final del período de 15 días, tomaremos una decisión en qué dirección queremos ir!”.

Trump dijo que las declaraciones de desastres mayores estaban en proceso para Nueva York, California y Washington, los tres estados más afectados por el virus, y que no tendrían que pagar por el despliegue de unidades de la Guardia Nacional.

Trump también dijo que había ordenado a FEMA que suministrara cuatro grandes estaciones médicas federales con 1,000 camas para Nueva York, ocho estaciones con 2,000 camas para California y siete estaciones con 1,000 camas para el estado de Washington

# Estados Unidos: Los demócratas del Senado bloquean la acción sobre un plan de estímulo de billones de dólares

# La región de la ciudad de Nueva York es ahora el epicentro del brote en Estados Unidos.

Un fuerte aumento en los casos confirmados de coronavirus en el estado de Nueva York el domingo indicó que el estado ahora representa aproximadamente el 5 por ciento de los casos de coronavirus en todo el mundo.

Ahora hay 16.887 casos confirmados de coronavirus en el estado y al menos 150 muertes

# Los funcionarios chinos parecen estar en desacuerdo sobre si impulsar una teoría de conspiración sobre los EE. UU.

# Los conflictos entre EE. UU. Y China complica los esfuerzos para llevar el equipo médico a donde se necesita

# Los Juegos Olímpicos de este año han sido puestos en duda debido a la pandemia de coronavirus, y los atletas y los funcionarios pidieron que el Comité Olímpico Internacional (COI) tome rápidamente una decisión sobre Tokio 2020.

Estos son algunos de los desarrollos más significativos:

Canadá se convirtió en la primera nación importante en retirarse de los Juegos

se convirtió en la primera nación importante en retirarse de los Juegos El equipo de Australia dice que está “claro” que los Juegos no pueden seguir adelante

dice que está “claro” que los Juegos no pueden seguir adelante Polonia también ha pedido que el evento se traslade debido a “opciones de entrenamiento cada vez más limitadas” para los atletas

El presidente de World Athletics, Lord Coe, dice que los Juegos deben posponerse porque no se pueden celebrar “a toda costa” y el movimiento se “debe” a los atletas.

dice que los Juegos deben porque no se pueden celebrar “a toda costa” y el movimiento se “debe” a los atletas. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, admitió por primera vez que los Juegos podrían posponerse

# Campaña ‘Máscara-19’ para víctimas de abuso

Se está pidiendo a millones de personas en todo el mundo que se queden en casa en medio del brote de coronavirus, pero para muchos hogares no es un lugar seguro. En las Islas Canarias de España, las autoridades lanzaron una campaña para ayudar a las víctimas de abuso doméstico. Las mujeres en peligro pueden ir a una farmacia y decir las palabras Mascarilla-19, o Mask-19 en inglés, para alertar al personal de que necesitan ayuda # Brasil y Ecuador son los más afectados en la región hasta el momento, con 25 y 14 muertes respectivamente # El presidente de Brasil, Bolsonaro, ha estado en desacuerdo con las autoridades regionales de su país, y le dijo a CNN Brasil que no está de acuerdo con su decisión de cerrar negocios. Llamó al gobernador de São Paulo, João Doria, un “lunático” por imponer un cierre de 15 días # El Salvador ha introducido un nuevo toque de queda estricto y está deteniendo a quienes no cumplan # El presidente de México , Andrés Manuel López Obrador, ha descartado cualquier toque de queda o despliegue de tropas, diciendo que serían demasiado autoritarios. Sin embargo, en la Ciudad de México, el alcalde cerrará museos, gimnasios, bares, teatros y más, de lunes a 19 de abril. Los centros comerciales y restaurantes permanecerán abiertos, y las reuniones se limitarán a 50 personas # El mundo tardará años en recuperarse de la pandemia de coronavirus, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Angel Gurría, secretario general de la OCDE, dijo que el shock económico ya era mayor que la crisis financiera. Le dijo a la BBC que era una “ilusión” creer que los países se recuperarían rápidamente. La OCDE ha pedido a los gobiernos que eliminen las reglas de gasto para garantizar pruebas y tratamientos rápidos del virus # Las cadenas de comida rápida y café se cierran en el Reino Unido # Desde Australia hasta Florida, los rebeldes desprecian la cuarentena y siguen haciendo la suya # Coronavirus Argentina: el Gobierno se reúne hoy con los intendentes para endurecer los controles en el Conurbano # El gobierno francés se prepara para extender la contención Emmanuel Macron se reunió este lunes por audio conferencia “autoridades morales y religiosas” para discutir “la cohesión moral del país frente a la crisis” # Panamá: Cuarentena general inminente planea el gobierno para enfrentar la pandemia en el país Hasta el corte en el conteo de casos realizado en horas de la tarde de ayer, se mantenían tres fallecidos, sin embargo, se informó que había una defunción más que se estaba investigando en ese momento

# Panamá: Presidente Cortizo extiende amnistía tributaria hasta junio

# La Comisión de Seguimiento prevista en el vigente Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga ha acordado la suspensión de las competiciones profesionales de fútbol hasta que no haya riesgo para la salud

# Los casos de coronavirus en España suben a la cifra de 33.089 contagiados, lo que significa un aumento de más de 4.500 respecto los datos del día de ayer, y los muertos se sitúan en 2.182.

La Comunidad de Madrid hay actualmente 10.575 casos de coronavirus, han fallecido 1.263 personas, se han curado 2.063 y 942 permanecen en la UCI

# La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha provocado ya más de 340.000 contagios y más de 14.700 muertes, con Estados Unidos situado como el tercer país más contagios, con más de 35.000 casos, y con España en cuarta posición, con más de 28.000 casos positivos

# Corea del Sur registró hoy lunes su menor número de nuevos casos de coronavirus, y la prolongada tendencia a la baja de contagios diarios desde el máximo alcanzado el 29 de febrero alimenta la esperanza de que el mayor brote de coronavirus de Asia fuera de China pueda estar remitiendo

# El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido podría verse “desbordado” por el coronavirus como el sistema de salud italiano en sólo dos semanas, advirtió el primer ministro británico Boris Johnson ante el aumento de los casos de muertes

# El coronavirus Covid-19 sigue su expansión por América, con medio millar de muertes y unos 38.000 casos de contagios, lo que ha llevado a los Gobiernos a reforzar el blindaje mientras los casos se van multiplicando y se prevé que el escenario empeore

# El sombrío pronóstico de un médico brasileño sobre el coronavirus: “Los pobres morirán en las puertas de los hospitales”

# China probó una vacuna contra el coronavirus con un centenar de voluntarios

# Las bolsas europeas cotizan con pérdidas y el congreso de EEUU no consigue un acuerdo para aprobar el paquete de ayuda económica

# La vicepresidenta de España fue hospitalizada por un problema respiratorio: se espera el test de coronavirus

# Coronavirus: hay más de 15.000 muertos en el mundo y los contagiados superan los 340.000

# Coronavirus Argentina: la feria de Madrid es “el hospital más grande de España” y lo mismo harían en la Rural de Palermo El presidente de la SRA, Daniel Pelegrina lo ofreció a los gobiernos, nacional y de la Ciudad. Si la pandemia se extiende, sería una solución para atender pacientes leves # Coronavirus en Inglaterra: la enfermedad entró en el palacio de Buckingham y temen por la reina Un asistente dio positivo en el test del COVID-19. El hombre se contagió antes de que la reina Isabel II se aislase en Windsor

# Coronavirus Argentina. Alberto Fernández: “No me va a temblar el pulso para prorrogar la cuarentena”

# Coronavirus en la Argentina: hay 41 casos nuevos y la cifra llegó a 266. Cuatro de los infectados murieron

# Panamá reporta 313 casos de contagios por Covid-19

# Argentina autoriza a Copa Airlines realizar tres vuelos humanitarios # Cuba suma este domingo 35 casos de Covid-19, diez más que ayer, y mantiene a casi 1.000 personas en aislamiento preventivo, de acuerdo al último parte del Ministerio de Salud Pública # El número de contagios en México suma ya 316, # Canadá ha anunciado este domingo que no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para finales de julio, por el riesgo de contagio # El dólar sigue fortaleciéndose frente a las otras principales monedas, impulsado por las dudas sobre la respuesta del Gobierno de EE UU ante la pandemia. El dólar aumentó su valor frente a la libra a un récord desde 1985 y frente al euro, a su nivel más alto desde hace tres años # El presidente de EE UU, Donald Trump, ha asegurado este domingo haber tenido una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, y se ha declarado “un poco enojado” por la crisis desatada por el coronavirus, que tuvo su origen en el país asiático # Cuba envía a Italia y América Latina brigadas médicas para enfrentar el coronavirus. # El estadio de los Marlins en La Pequeña Habana será un centro de pruebas gratis de COVID-19 # La crisis aboca a España a fuertes recortes del Estado de Bienestar. # Guaidó denunció que Maduro oculta la verdadera cifra de casos de coronavirus: “Venezuela está al borde de una catástrofe” Mientras la dictadura reporta 70 casos en el país, el presidente interino aseguró que ya habría más de 200 infectados.

# Coronavirus en Argentina: darán una suma fija a monotributistas y trabajadores “independientes” y suspenden los cortes de servicios

# Coronavirus en Estados Unidos: Donald Trump moviliza a la Guardia Nacional a Nueva York, California y Washington

# Alemania: Angela Merkel, “Los grupos de más de dos personas deberían ser prohibidos. Las restricciones son reglas, no recomendaciones”

La canciller alemana en autoaislamiento después de que su médico da positivo por coronavirus

# Tokio 2020: el COI establece una fecha límite para la decisión sobre los Juegos en medio del coronavirus

# Primer caso confirmado en Siria, anuncia ministro de salud

# Josep Bartomeu dialogó con Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto, los cuatro capitanes de Barcelona, para plantearles “adaptar” su salario ante el parate por la crisis por el coronavirus.

El mismo medio indicó que la iniciativa “fue bien recibida” por los futbolistas. # Donald Trump anunció que General Motors, Tesla y Ford fabricarán respiradores para combatir el coronavirus

# Coronavirus en la Argentina: una decena de gobernadores reclaman que Alberto Fernández habilite al Congreso a declarar el “estado de sitio”

Los mandatarios del Interior y algunos intendentes del oficialismo temen desbordes y quieren que se reconozca “la conmoción interna”

# Coronavirus en Argentina: “Lo peor está por llegar”, la cruda certeza que une a Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

El primer cordón del Conurbano (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y una parte de La Matanza, entre otras localidades) también estará muy afectado y que podría requerir atención en alguno de los 33 hospitales de la Capital

# Argentina: Felipe Solá: “Creo que el aeropuerto de Ezeiza va a cerrar la semana que vien

# Argentina: Por la explosión del consumo casero, Enacom recomienda un uso racional de internet

# La empresa Best Buy anunció que desde este domingo 22 de marzo que a los clientes no se les permitirá ingresar a las tiendas a nivel nacional, serán los trabajadores quienes les entregarán los productos desde la acera al automóvil cuando hayan pedido el producto por adelantado

# Plácido Domingo anuncia que ha dado positivo por coronavirus

# Grecia, confinada a partir de este lunes. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este domingo que todo el país quedará confinado desde este domingo por el avance del nuevo coronavirus

# “Esta es una crisis simétrica que afecta a toda la UE. Tenemos que articular un gran Plan Marshall de reconstrucción”. Sánchez defiende la emisión de eurobonos y la creación de un fondo de desempleo. “Hemos pedido que el Banco Europeo de Inversiones apoye los planes de liquidez”, destaca

# Airbus abrirá el lunes sus plantas en España, con la oposición de sindicatos.

# Francia ha confirmado este domingo el primer fallecimiento de un médico a causa del coronavirus.

# Países Bajos manda una alerta telefónica a la población para que respete las distancias

# ¡No usen máscaras! Practiquen distanciamiento social”. Es el consejo de la directora general de Sanidad en Portugal. Para Graça Freitas, el uso de máscaras entre la población da una falsa sensación de seguridad.

# Un consorcio de empresas y centros de investigación asturianos fabrica gafas y viseras con impresión 3D para el personal sanitario

# Este domingo ha empezado el montaje del dispositivo para atender a personas en situación de vulnerabilidad en la Fira de Barcelona. Se podrá alojar a mil personas, asegurando su alimentación, seguridad e higiene

# “España ha propuesto crear un fondo europeo del desempleo, que sea una prestación complementaria a las ayudas nacionales”, dice Sánchez.

“Europa está en guerra con el coronavirus”, sigue

# California, incluso cuando los funcionarios han presionado para que se realicen pruebas generalizadas, las autoridades de salud han dicho a los hospitales que restrinjan las pruebas, en medio de la escasez de kits de prueba y suministros médicos cruciales

# Washington, tiene más de 1,600 casos confirmados de coronavirus, el director médico de Virginia Mason Memorial en Yakima dijo el sábado que el hospital podría quedarse sin ventiladores antes del 8 de abril si las proyecciones del caso no mejoran y el hospital no puede adquirir otras máquinas

# El presidente Trump envió una carta al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresando su voluntad de ayudar al Norte a combatir el coronavirus, según Corea del Norte, que respondió expresando su gratitud.

# El domingo, el primer ministro, Boris Johnson, de Gran Bretaña, dio consejos severos para la nación al celebrar el Día de la Madre: no visite a su madre.

“Si su madre es anciana o vulnerable, me temo que todas las estadísticas muestran que es mucho más probable que muera por el coronavirus”, escribió Johnson en un artículo de opinión publicado por The Times of London. “No podemos disfrazar o endulzar la amenaza”

# Alemania planea gastar 10 veces más de lo que normalmente permiten sus reglas presupuestarias

# Coronavirus Argentina: prevén una suba “sustancial” de casos las próximas semanas

# Coronavirus Argentina: la cantidad de infractores de la cuarentena superó las 10.000 personas

# Argentina: La llegada del coronavirus a las zonas más vulnerables del Conurbano, el mayor temor del Gobierno

Dificultades para la provisión de alimentos y el lavado de manos con jabón. Hacinamiento y ausencia de redes cloacales. El Ministerio de Desarrollo Social ya empezó a la logística para distribuir $5000 a través de organizaciones y municipios para trabajadores informales

# Argentina: Confirmaron 67 nuevos casos de coronavirus en el país y el total de infectados asciende a 225

# Denunciaron la nueva maniobra China para ocultar la verdadera cifra de muertos por coronavirus

Los medios japoneses aseguran que el régimen dejó de realizar pruebas de COVID-19 por eso no registra más casos en Wuham, epicentro del brote

# Coronavirus Argentina: Latam le va a pagar la mitad de sueldo a sus empleados en abril, mayo y junio

# El parate mundial por el Covid-19 limpió los cielos y redujo el calentamiento global

# Un hombre de 82 años que murió el domingo en un hospital de Kosovo es la primera víctima del coronavirus del país, dijo el Instituto de Salud Pública de Kosovo en un comunicado.

“El paciente ya tenía una enfermedad crónica, cardiovascular y pulmonar”, dijo el instituto, según Reuters.

Kosovo, un país de 2 millones de personas, ha registrado 31 casos de personas infectadas con coronavirus

# El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha anunciado restricciones a las empresas, pero ha dicho que las escuelas permanecerán abiertas. En una conferencia de prensa, dijo que los australianos habían estado ignorando los consejos sobre distanciamiento social. En respuesta, anunció que desde mañana a mediodía, cerrarán restaurantes, pubs, cines, clubes

# Albania ha dicho que suspenderá todos los vuelos comerciales hacia y desde el país a partir de la medianoche, permitiendo que solo la aerolínea de bandera Air Albania vuele a Turquía y opere vuelos humanitarios, dijeron el gobierno y el operador del aeropuerto

# Un terremoto dañó la catedral de Zagreb e hirió a decenas de personas. El gobierno advirtió a sus ciudadanos que mantengan su distancia incluso en esta emergencia