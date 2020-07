La presidencia rotativa de la Unión Europea quedó a partir de este miércoles en manos de Alemania.

“No es exagerado decir que estamos ante el mayor desafío económico en la historia de la Unión Europea”. La canciller Angela Merkel deja claro cómo es la situación actual en la Unión Europea (UE) una y otra vez durante estos días. Es dramática por el coronavirus y la conmoción económica. A Merkel le toca enfrentarse a este gran desafío.

El problema es que la relación entre Merkel y Europa no es fácil.

Pero ahora, en la crisis de 2020, Merkel parece activa y decidida. Como si las fuertes grietas en la casa común europea, consecuencia del aislamiento de los Estados nacionales en el apogeo de la pandemia y de la renacionalización, la hubieran sacudido. La gente en torno a la canciller coincide en que Merkel, ahora con 65 años de edad, habla de manera diferente sobre Europa.

Durante años, la canciller fue reacia a la comunitarización de la deuda y, a mediados del pasado mayo, anunció un paquete financiero junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, paso que se percibió con optimismo en la UE. Este paquete de rescate por el nuevo coronavirus, que beneficia a países como Italia y España en particular, se financiará mediante deudas conjuntas. “Una crisis así también requiere respuestas apropiadas”, afirmó ella en una conferencia de prensa a mediados de mayo. Ella, desde la Cancillería en Berlín, y él, en el Palacio del Elíseo. Sin embargo, parecían unidos.

Esta aparición conjunta, pero tardía, de Merkel y Macron debería fortalecer de nuevo a los miembros de la UE, sobre todo, económicamente. “Es de esperar que Francia y Alemania vuelvan a convertirse en el motor de la Unión Europea”, dijo el filósofo italiano-alemán Vittorio Hösle.

Ahora, Merkel y Macron quieren fortalecer a Europa nuevamente a nivel de política económica. Es el asunto más actual de la UE que requiere una pronta solución, pero no es el único.

El filósofo Hösle, quien asesoró a la Cancillería en la década de 1990, espera que la UE no solo siga siendo un episodio, sino que se convierta en una época. Que exista una Unión Europea más fuerte, como si se tratara de una región alemana más. De lo contrario, el filósofo no ve el futuro con buenos ojos: “Si no se toman más medidas para profundizar la unión, la UE puede colapsar como un castillo de naipes”.

¿Y el Brexit?

Angela Merkel, aprovechó un discurso en el Parlamento alemán para lanzar una advertencia sobre el “brexit”, señalando que existe un riesgo real de que no haya acuerdo, un escenario que debilitaría aún más una economía ya muy golpeada por la pandemia del coronavirus.

“Continuaré abogando por una buena solución, pero nosotros, en la UE, debemos prepararnos en caso de que no se concluya un acuerdo“, declaró la canciller. El “brexit” y el coronavirus serán, sin duda, dos de los temas que ocupen la agenda de Merkel durante los seis meses que durará su presidencia de la UE. “En una situación extraordinaria, necesitamos soluciones especiales para que Europa pueda salir reforzada de esta crisis extraordinaria”, señaló Merkel.

“Para decirlo en términos cautelosos, los avances en las conversaciones han sido muy limitados”, añadió la líder alemana. “Hemos acordado con Reino Unido acelerar las negociaciones para llegar a un acuerdo en el otoño, que debería ser ratificado a fines de año”, agregó. Reino Unido dejó el bloque el 31 de enero. El período de transición, en el cual permanece en el mercado interno de la UE, expira el 31 de diciembre. En este lapso, el plan es negociar una salida que no afecte a las economías de ambas partes.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 10.7192.286

Fallecidos totales: 516.786

Recuperados totales: 5.504.493

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 1.448.753/60.632

Perú: 288.477/9.860

Chile: 282.043/5.753

México: 231.770/28.510

Colombia: 98.090/3.488

Argentina: 67.197/1.363

# Récord histórico en EEUU: sumó 4,8 millones de puestos de trabajo y el desempleo cayó al 11,1%

# Confirman 12 nuevas muertes por coronavirus y son 1363 las víctimas fatales en Argentina

# Mongolia ordenó cuarentena y cierre en parte de la frontera con Rusia tras el reporte de muertes por peste bubónica

# Las bolsas europeas registran ganancias y los futuros de Wall Street crecen tras la publicación de los datos del empleo en EEUU

# China anunció que tomará “medidas correspondientes” si el Reino Unido extiende el plan de ciudadanía de Hong Kong

# EEUU registró un nuevo récord de contagios con más de 52.000 casos en las últimas 24 horas

# Brasil registró 1.057 nuevas muertes y el total ya supera las 60.000

# EEUU compró casi todo el stock de un medicamento que combate el coronavirus para los próximos tres meses

# California dio marcha atrás en su reapertura de restaurantes y cines por el aumento de casos de COVID-19

# El Gobierno español aprobará 40.000 millones en avales y un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas viables

# PharmaMar anuncia resultados de Aplidin contra el covid superiores a los del remdesivir

# El Ibex acelera su escalada con las cifras récord de empleo de EEUU

# Citi deja atrás a España e Italia en sus preferencias de inversión

# Cumbre del Mercosur: Alberto Fernández y Jair Bolsonaro estarán por primera vez juntos pero de forma online

# El expresidente de Argentina Carlos Menem fue de nuevo hospitalizado en la noche del miércoles, en la víspera de cumplir 90 años, dos días después de haber recibido el alta tras más de dos semanas internado por neumonía

# Juan Guaidó podrá acceder a las reservas de oro que Venezuela tiene en Londres

# Perú y Ecuador relajan medidas restrictivas pese a no haber superado la pandemia

# La pandemia se cobra una nueva víctima: Aeroméxico

Como Avianca y Latam, Aeroméxico también se declara en quiebra. Son las tres aerolíneas más importantes de América Latina

# OMS asocia el fumar a un mayor riesgo en casos de coronavirus

# Tras cifras alarmantes, Miami-Dade y Broward requerirán mascarillas en espacios cerrados y abiertos

# Planean regreso a clases en Miami-Dade el 24 de agosto y el uso de mascarillas será obligatorio

# Mami Beach volverá a imponer toque de queda por aumento de casos de coronavirus

# Líderes de las instituciones de la UE se reunirán para acelerar el plan de recuperación

# Indonesia registra 1.624 nuevos casos de coronavirus

# España perdió en mayo 8 millones de turistas

# El aeropuerto de Barcelona abrirá una parte de la T2 a partir del 1 de agosto

# Volvo solo recorta un 2,1% sus ventas mundiales en junio

# Irlanda revisará las recomendaciones de viajes internacionales el lunes

# Rusia ha informado este jueves de 6.760 nuevos casos de coronavirus y 147 decesos en las últimas 24 horas

# El rebrote de casos en Pekín, que ha afectado a más de 300 personas desde principios de junio, podría haberse originado en el sur o sureste de Asia, según un estudio de la Universidad de Harvard