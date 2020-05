A finales de abril, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, pronosticó que, en el peor de los escenarios, morirían entre 6.000 y 8.000 personas por COVID-19 en el país. Hasta hoy se cuentan 9.044 decesos y 81.400 contagios por coronavirus, y López-Gatell destacó que se ha estabilizado la mortalidad, al tiempo que la curva de contagios se ha aplanado.

“De acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida”, dijo, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó al gobierno mexicano por la estrategia aplicada para combatir la propagación de la COVID-19, el país latinoamericano se prepara para la reactivación económica y social gradual a partir del primero de junio.

Medios dudan de cifras oficiales

De cara a esos datos, la gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno de López Obrador podría calificarse de exitosa. Sin embargo, en las últimas semanas, varios medios y asociaciones nacionales e internacionales han advertido de la posibilidad de que las cifras oficiales no correspondan a la realidad.

Al respecto, Armando Talamantes, editor adjunto de Quinto Elemento Lab -una organización sin fines de lucro que impulsa el periodismo de investigación- cuenta que, a raíz de los reportajes periodísticos, las autoridades mexicanas “terminaron por admitir que había un número mayor de muertes que no se estaban registrando y explicaron que esto se debía, por un lado, a personas que murieron y que tenían síntomas parecidos a los que causa el coronavirus, pero a las que no se les practicó una prueba y, por tanto, no entraron a los registros oficiales. Y, por otro, a personas que fallecieron probablemente por COVID-19, pero en cuyas actas de defunción se anotó como causa de muerte neumonía atípica”.

Quinto Elemento Lab ha documentado incongruencias entre las cifras oficiales y las que reportan algunos estados: en Puebla, Sonora, Yucatán y Tlaxcala se registraron en total casi 200 muertes más que las que dio a conocer el gobierno federal.

Los últimos centavos son para ir a recoger víveres donados

Según el gobierno, 750 mil mexicanos ya han recibido préstamos temporales. Lo que no es más que una gota en el océano. Millones de mexicanos no tienen acceso a ninguna de esas ofertas. El número de beneficiarios de la ayuda en BAMX ha alcanzado un máximo histórico debido a la pandemia, dice el director Miguel Rojas. 130.000 personas se inscribieron en Puebla en enero, ahora son 160.000, y Rojas espera hasta 200.000 más en los próximos meses. “Esto será un desafío, porque necesitamos obtener más donaciones”, es la preocupación de Rojas. El año pasado, la red del Banco de Alimentos Mexicanos abasteció a 1,3 millones de personas en todo el país, y en mayo, esa cifra saltó a 1,6 millones.

Puebla, donde la mitad de sus seis millones de habitantes vive en la pobreza, es una de las sedes más grandes y modernas de la red. El almacén mayor está repleto de gente. Eric Limón, jefe de logística, lleva un registro estricto de lo que entra y lo que sale. “En febrero entregamos 1.500 paquetes de comida al día, ahora son casi 3.000”, dice aceleradamente.

La violencia se exacerba

Ocho personas fueron ejecutadas en un solo día el pasado 26 de mayo en Tijuana, ciudad que comparte frontera con Estados Unidos, y que cuenta con uno de los mayores picos de la pandemia por Covid-19. Las víctimas fueron halladas en contenedores, en la vía pública, atadas con cuerdas y disparos en el tórax, la cabeza y la espalda. La localidad se convirtió en 2019 en la más violenta del país, con 2,185 asesinatos. En esta zona fronteriza han proliferado los narcolaboratorios y las pugnas entre poderosos cárteles por el dominio territorial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el fin de su sexenio (2024) a través de un decreto publicado el pasado 11 de mayo, en medio de la contingencia por coronavirus. La pandemia y los homicidios dolosos van de la mano por su letalidad. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo y abril fueron asesinadas una cifra récord de 6.098 personas en México, frente a las 6.510 muertes por COVID-19 registradas hasta el 21 de mayo. Las autoridades mexicanas prevén un aumento en la ola de violencia y repunte de delitos tras la pandemia.

“Terminaron refugiándose, como lo hizo Felipe Calderón (PAN 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI 2012-2018), en las instituciones militares que son las que siguen manteniendo la mayor fuerza en esta batalla. Es la claudicación de una intención”, afirma Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México y lo ilustra citando una frase de Alfonso Durazo (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana): “Es lo que hay”. “Como resultado, tenemos a los militares una vez más como eje de la política de seguridad”.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 5.840.369

Fallecidos totales: 361.066

Recuperados totales: 2.437.965

