La cuarentena impuesta por los gobiernos tienen diferentes puntos de aceptación. La población accede en principio, pero a medida que el aislamiento se va extendiendo, por distintas razones, comienza a salir a la calle con fuertes muestras de repudio a la violación de los derechos de libertad constitucional.

Estados Unidos

Michigan

Miles de manifestantes, entre 3.000 y 4.000 -algunos de ellos fuertemente armados– se reunieron el miércoles en el Capitolio estatal de Michigan, en la ciudad de Lansing, para protestar contra la orden de permanecer en los hogares impuesta por la gobernadora Gretchen Whitmer, bloqueando la circulación de las calles con sus vehículos.

La protesta, denominada “Operación Gridlock”, fue organizada por la Coalición Conservadora de Michigan y el Fondo de Libertad de Michigan.

Muchos manifestantes a pie fueron vistos ondeando banderas estadounidenses, algunas escritas con la consigna “Don’t Tread on Me” (No me pisotees) y del presidente Donald Trump. De acuerdo con NBC News, también se vieron varias banderas confederadas.

También se oyó a los manifestantes cantar “¡Abre Michigan!”, en rechazo a las medidas de restricción de la circulación.

Idaho

Ammon Bundy, un empresario de 44 años que viene de una conocida familia de rancheros en el vecino Nevada, y que se radicó hace poco en la ciudad de Emmet, en el sur de Idaho. Desobedeciendo la prohibición de realizar eventos masivos, organizó la semana pasada una reunión en una fábrica abandonada en Boise, la capital estatal, para comenzar un movimiento contra lo que considera una violación de sus derechos constitucionales.

Desde su punto de vista, el Estado no tiene autoridad para impedirle salir a la calle, reunirse o abrir su empresa. “Si las cosas se ponen muy mal y nuestros derechos son infringidos lo suficiente, podemos plantarnos y defendernos físicamente, haciendo lo que tengamos que hacer”, advirtió durante el encuentro. “Esperamos no tener que llegar a eso”, aclaró

Argentina

Mientras se mantiene el aislamiento social obligatorio por el coronavirus, y desde el Gobierno evalúan medidas para reforzar los controles, el Polo Obrero marchó este jueves al Ministerio de Desarrollo Social en el centro porteño.

Así lo confirmó Eduardo Belliboni, Dirigente y vocero del Polo Obrero, quien aseguró que se mantendrá la “distancia social” y el uso de barbijos en los manifestantes.

“Nuestra habilitación de circulación nos permite ir a buscar los alimentos y la movilización forma parte de ir a buscar esos alimentos”, aseveró en comunicación con radio Metro.

El dirigente social informó que estiman que serán unas 200 personas las que se acercarán al Ministerio, “cada uno con el papel de autorización” e insistió: “En ningún momento estaremos una persona pegada a la otra”

“Tomamos una medida polémica porque la situación es dramática”, definió Belliboni en comunicación con radio Delta. En ese sentido, denunció la situación de los barrios populares en estas últimas semanas: “Hay lugares que hace un mes no reciben nada, es desesperante. Hay comedores en los que no recibimos ni comida ni elementos de higiene”.

Belliboni apuntó directamente al Gobierno de Alberto Fernández por la falta de asistencia a los sectores más vulnerables: “La emergencia alimentaria no se cumplió con Mauricio Macri, ni con este gobierno. En este contexto todo empeoró”.

Chile

Los protagonistas de la revuelta de octubre creen que las medidas de Sebastián Piñera frente a la emergencia sanitaria se traducirán en una segunda ofensiva popular tanto o más explosiva que la de hace seis meses.

“No hay que olvidar que la primera decisión de las autoridades, luego de decretar el estado de catástrofe, fue mandar a pintar el caballo de Baquedano, en un intento de higienización de los rastros de la revuelta. Hay aquí un acto de desmemoria, negacionismo y olvido del proceso político chileno que todavía está en curso, aunque esté interrumpido”, agregó Alondra Carrillo.

“El derecho a la salud pública no está consagrado en Chile”, agregó, para quien la pandemia se ha encargado de develar las diferencias entre las clases sociales en Chile

Otra de las resoluciones del gobierno que generó controversias fue: “Adelantar las vacaciones de invierno es no entender nada. Hay cientos de niños encerrados en sus casas. Muchos viven en sectores vulnerables. Para ellos, la cuarentena no es ninguna gracia, no es un descanso”, dijo a este semanario el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

La revuelta vivirá un segundo impulso después de la peor fase de la pandemia, ya que el manejo de la crisis sanitaria demostró que “los derechos sociales se transformaron en objetos de lucro, usura y exclusión”.

Un polémico dictamen de la Dirección del Trabajo, que decretó la no obligatoriedad de pagar los sueldos de los trabajadores en cuarentena, y la histórica caída de los fondos de pensiones, cuya pérdida, se calcula, fue de 25 mil millones de dólares sólo durante marzo, han agudizado la inquina contra el gobierno, dijo Grez. “Aún no recuperamos ni uno solo derecho de los solicitados”. Grez, en cambio, apuesta que las consecuencias económicas de la pandemia se traducirán en “un material altamente explosivo”, que desembocará en una nueva “ofensiva” del despertar de Chile.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 2.172.031

Fallecidos totales: 146.291

Recuperados totales: 554.786

# Confirmaron 10 nuevas muertes y otros 98 casos de coronavirus en Argentina: hay 2.669 infectados

# Más de 100 sacerdotes han muerto en Italia con el coronavirus

# Bélgica registra más de 5.000 muertos por el coronavirus

# Alemania considera que la pandemia ya es “controlable”

# China desmiente haber “ocultado” cifras

# Dinamarca reabrirá peluquerías y pequeños comercios desde el lunes

# Birmania liberará a un cuarto de su población penal

# Cada enfermo contagia a menos de una persona en Alemania

# Mercado automovilístico europeo retrocedió un 55,1% en marzo

# Las Bolsas suben con fuerza tras el plan de Trump para volver a la normalidad en junio

# El Gobierno español planea una recuperación de la actividad en dos fases: verano y fin de año

# Los asesores del Gobierno español abogan por aplazar el regreso a las aulas a septiembre

# “Es muy razonable que los niños salgan a la calle en las condiciones de los adultos”

Vergés insiste en que “la salida de los menores deberá llevarse a cabo con seguridad y deberá ser escalonada y con mascarilla“ # Wuhan eleva en un 50% su cifra de muertos con coronavirus El número revisado asciende a 3.869 fallecidos, 1.290 más que el registro oficial, por lo que el balance en China sube a 4.632 # Seat anuncia un nuevo ERTE por causas organizativas para 11.000 empleados # India constata una ralentización en la expansión del virus mientras el número de casos rebasa los 13.000 # Apenas 181 nuevos casos en Portugal. El Gobierno ya estudia el levantamiento de restricciones para la apertura del comercio a partir del 2 de mayo # El primer ministro japonés apoya a la OMS # Las ciudades de São Paulo cuentan más casos y muertes que el estado # El número de infecciones de coronavirus en Rusia aumenta a más de 32,000 # Casi todos los 125 pacientes pudieron salir del hospital en una semana: los estudios en Chicago con el remdesivir una drogas contra el ébola aparentemente arrojaron resultados impresionantes # La ONU espera 300,000 muertes por coronavirus en África # El presidente filipino Rodrigo Duterte ha amenazado con imponer un “tipo de ley marcial” si los residentes de la capital Manila no cumplen con las restricciones de salida impuestas por la pandemia de coronavirus # Los “Simpson” anuncian quedarse en casa # Francia: el presidente Macron pide “no ser ingenuos” frente a la gestión china del Covid-19 # 50 mil contratos suspendidos en 30 días En Panamá, miles de empresas han suspendido contratos laborales. El desempleo podría aumentar a un 14%, según especialistas. Antes del Covid-19, 146 mil personas se encontraban sin trabajo

# El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha apuntado hoy la posibilidad de prolongar el estado de alerta sanitaria

# El Gobierno italiano estudia permitir que quienes veraneen en el país este año disfruten de una deducción fiscal de hasta 325 euros, una medida que trata de dar impulso al turismo, que supone el 13% del producto interior bruto (PIB)

# Estados Unidos: Buscan a sobrevivientes de COVID-19 para que donen plasma

# Cuatro ex estrellas de Miami Dolphin que participan en el servicio de comida la industria se han unido para proporcionar comidas gratis a poblaciones vulnerables

# La organización de maestros del condado Miami-Dade United Teachers of Dade lanzó un sitio en internet donde suministra información a padres y estudiantes de los centros de distribución de alimentos

# Las ciudades de Fort Lauderdale, Oakland Park y Wilton Manors se han unido en asociación con Feeding South Florida para organizar un evento de distribución de alimentos el viernes 17 de abril de 2020 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m .en Mills Pond Park 2201 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311

# El coronavirus pone en riesgo el suministro de alimentos en EEUU

# El petróleo en EEUU se hunde a mínimos de dos décadas

# Coronavirus en Argentina: el Gobierno afirma que desde el lunes “se van a reanudar actividades en muchas provincias” El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que será donde no haya circulación viral. Utilizarán un “mapa inteligente” # Coronavirus Argentina: “administrar” la cuarentena y la teoría del martillo y la danza, el plan que evalúa la Ciudad para las próximas semanas. Estudian aplicar protocolos según el sector con el fin de retomar actividades que ahora están paradas. Creen que una de las claves es aislar a los mayores de 70 años

# Republicanos piden a Trump condicionar fondos para la OMS a la renuncia de su director

# Colombia llega a 3.233 casos de COVID-19 y las víctimas mortales suben a 144

# El papel es mejor que el secador de manos contra los virus

# Canal de Panamá cierra en positivo semestre y pendiente de pandemia global

# Foro Internacional vigilará respeto a DD.HH. en Honduras en medio de pandemia

# Carnival se prepara para el “peor escenario” ante el devastador COVID-19

# Bolivia repatria a un centenar de jóvenes varados en Perú

# Reos “políticos” emiten alerta por temor al COVID-19 en cárcel de Nicaragua

# El número de reos en Nueva York baja a mínimos no vistos desde 1946

# México acelera la ley de amnistía para liberar presos durante la pandemia

# El coronavirus pone a prueba a los cementerios de Nueva York

# Chile dice que pacientes recuperados son inmunes pese a dudas de científicos

# Hoteles en Ciudad de México hospedarán gratis a personal médico por COVID-19

# Policía halla cadáveres apilados en hogar de ancianos en Nueva Jersey

# Lanzan un nuevo ensayo de terapia celular para pacientes graves con COVID-19.

Un equipo internacional de científicos ya trabaja en un ensayo clínico con células madre para bloquear la inflamación pulmonar “potencialmente mortal” que acompaña a los casos graves de COVID-19, anunció la Escuela de Medicina Miller, de la Universidad de Miami

# El 5 por ciento del personal médico de Sao Paulo está de baja con COVID-19 y gripe

# La pandemia eclipsa el cuarto aniversario de devastador terremoto en Ecuador

# Trump recomienda plan en tres etapas para relanzar la economía de EE. UU.

# Un total 7.576 personas han muerto por COVID-19 en Cataluña, 479 en 24 horas

# Catar anuncia tres nuevos casos de coronavirus entre trabajadores del Mundial 2022

# Militares bolivianos patrullarán Cochabamba bajo consigna de “todos somos soldados” contra COVID-19

# Entes internacionales piden a Bukele que acate órdenes de Supremo salvadoreño

# Coronavirus en Argentina: los mayores de 70 años tendrán que pedir un permiso para circular en la Ciudad durante la cuarentena

# Coronavirus en Argentina: tratarán como “caso sospechoso” a quienes pierdan el gusto o el olfato

# Coronavirus en Argentina: confirman 10 muertes y 98 nuevos casos en las últimas 24 horas. Hay 122 fallecidos