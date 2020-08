(DW) La Universidad de Bellas Artes de Hamburgo anunció que otorgará una beca por llevar una vida más relajada. El iniciador del proyecto, Friedrich von Borries, promete 1.600 euros cada uno a los tres candidatos que más convenzan al jurado.

Pero el proyecto de arte, como lo llama la universidad, no pretende promover el placer de no hacer nada: los solicitantes deben indicar qué es exactamente lo que (ya) no quieren hacer, y cuánto tiempo tienen la intención no de hacerlo. “Podría tratarse de un presentador de radio que decide no decir nada durante cinco minutos en un programa. O alguien que no quiere producir residuos plásticos durante un mes”, dijo Borries a DW.

A continuación, presentará las contribuciones enviadas a partir del 6 de noviembre de 2020 en su exposición “School of Consequences”, en el Museo de Arte e Industria de Hamburgo.

¿Y qué pasa cuando dejamos de hacer algo? ¿Cuáles son las consecuencias para el medio ambiente, la sociedad, la salud y el clima? Con la beca que inició, el arquitecto, curador, teórico del diseño y escritor quiere ayudar a cambiar la sociedad. “Para la transformación ecosocial necesitamos un cambio de cultura y tenemos que cambiar nuestro comportamiento“, dice.

“Solo puedes hacer eso ofreciendo una perspectiva positiva, en lugar de predicar que debemos prescindir de algo. A muchos, la idea de poner a descansar los pies les resulta agradable. ¡Pero a nadie le gusta escuchar que debe renunciar a esto o aquello!”

Borries define esta “ausencia de consecuencias” como algo contrapuesto a la cultura del desempeño. “Se trata de abandonar la espiral de la lucha por el éxito, salir de la rueda del hámster. Si queremos vivir en una sociedad que usa menos energía y desperdicia menos recursos, ese es el sistema de valores equivocado“, explica Friedrich von Borries. “¿No sería mejor ganar prestigio social diciendo: tengo tiempo para soñar, tiempo para ir a nadar con los niños, encontrarme con amigos, poner los pies en alto, tiempo para no hacer nada?”

1.200 euros por el solo hecho de existir

La introducción de una renta básica incondicional se ha debatido durante mucho tiempo en Alemania. Pero, ¿cómo cambia la vida de las personas cuando reciben 1.200 euros al mes, incondicionalmente, necesitados o no? Esto es lo que el Instituto Alemán de Investigaciones Económicas (DIW Berlín), la asociación Mein Grundeinkommen y científicos del Instituto Max Planck de Investigación sobre Bienes Colectivos y la Universidad de Colonia quieren investigar en un nuevo estudio a largo plazo.

120 participantes recibirán 1.200 euros al mes a partir de la primavera de 2021, durante tres años. El proyecto se financia mediante donaciones tipo crowdfunding. “Queremos saber qué pasa con el comportamiento y las actitudes, y observar si la renta básica puede ayudar a hacer frente a los desafíos actuales de nuestra sociedad“, dijo Michael Bohmeyer, iniciador de la asociación Mein Grundeinkommen, en Berlín.

Otros defensores de esta idea son la jefa del patido La Izquierda, Katja Kipping, y también el fundador de la cadena de farmacias dm, Götz Werner. Este “bono ciudadano” debería darse a todos, ya sean ricos, pobres, bebés o ancianos, según proponen. Los críticos, en cambio, señalan los altos costos y advierten que tal pago podría ralentizar la motivación para trabajar o ser creativos y, en última instancia, hacerlos menos felices.

Friedrich von Borries, por su parte, no quiere ser visto como un soñador. Pero defiende la base de su proyecto: “La lucha por el éxito no se extingue en nadie, ni siquiera en alguien que tiene asegurada su subsistencia económica”.

