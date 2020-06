El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su par chino, Xi Jinping, ayuda para lograr su reelección en los comicios de noviembre, según extractos de un explosivo libro de John Bolton, su exasesor de Seguridad Nacional, divulgados este miércoles.

El Departamento de Justicia presentó este miércoles una orden de emergencia para bloquear la publicación de las memorias del exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton, la segunda vez en dos días que la administración de Donald Trump intenta vetar la obra.

El gobierno alega que Bolton siguió adelante con la publicación del libro antes de que se llevara a cabo un proceso de revisión del texto relacionado con la seguridad nacional, y asegura que el libro “planea difundir información clasificada a su conveniencia para obtener ganancias”.

Bolton alega que la política exterior de Trump estuvo supeditada a los esfuerzos que el mandatario concentró en la obtención de un segundo período de gobierno, y dice también que los principales asesores menospreciaron al líder republicano por su ignorancia sobre hechos geopolíticos básicos, críticas devastadoras que la Casa Blanca ha intentado bloquear con una demanda.

De acuerdo con los extractos, publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton afirma que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump “sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

Agrega que aludió “a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara que ganara” la elección del 3 de noviembre. En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de “cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo” podría impactar en el resultado de los comicios.

La habitación donde sucedió

Además, según Bolton, Trump mostró repetidamente su disposición a pasar por alto los abusos contra los derechos de los chinos, y lo más sorprendente fue decirle a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era “exactamente lo correcto”.

“Se me hace difícil identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi mandato en la Casa Blanca que no haya sido impulsada por los cálculos de reelección”, escribió Bolton sobre el magnate inmobiliario devenido presidente, quien fue sometido a juicio político en diciembre por buscar ensuciar a su rival demócrata Joe Biden presionando al gobierno de Ucrania.

“Imprimiría las palabras exactas de Trump, pero el proceso de revisión de prepublicación del gobierno ha decidido lo contrario”, indicó Bolton, refiriéndose al requisito de hace meses que le pedía someter su manuscrito a la revisión de las agencias de los Estados Unidos.

El exasesor de Seguridad Nacional, también describe múltiples episodios de comportamiento de Trump, incluida su intervención en casos que involucran a grandes empresas en China y Turquía, en los que parecía “hacer, en efecto, favores personales a dictadores que le gustaban”, según los extractos.

“El patrón parecía ser una obstrucción de la justicia como una forma de vida, que no podíamos aceptar”, escribe Bolton, quien dice que dio cuenta de sus preocupaciones al fiscal general William Barr. El libro, que se titula “The Room Where It Happened” (La habitación donde sucedió), se lanzará el próximo martes, en medio de la campaña electoral de Trump y su oponente, el exvicepresidente demócrata Biden.

Según el candidato demócrata, el libro de Bolton revela que “Trump vendió a los estadounidenses para proteger su futuro político”. “Si estas palabras se prueban ciertas, no solo es moralmente repugnante pero también una violación del deber sagrado de Donald Trump hacia los estadounidenses”, agregó Biden en un comunicado.

Bolton, controvertido por sus opiniones de línea dura sobre Irán, Rusia y Venezuela, entre otros temas, ocupó el estratégico puesto de asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés) de la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

“No es un patriota”

Se fue después de estar en desacuerdo con el acercamiento diplomático de Trump con algunos adversarios, en particular con Corea del Norte y los talibanes de Afganistán, y desde entonces la relación entre ambos se ha vuelto especialmente hostil.

Luego de decir que prestaría declaración ante el Senado si era citado, Bolton finalmente no compareció en el fracasado juicio político contra Trump, lo que enfureció a los demócratas. Esa ira se reavivó el miércoles cuando se publicaron los fragmentos del libro.

En lugar de declarar bajo juramento sobre lo que vio, “lo guardó para un libro”, tuiteó el presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. “Bolton puede ser un autor, pero no es un patriota”, señaló.

El gobierno de Trump presentó el martes una demanda judicial en el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington. El documento dice que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en “incumplimiento claro” de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada.

Expertos constitucionales dijeron a AFP que es muy poco probable que la justicia bloquee la publicación.

Coronavirus hoy (10:00 pm Argentina):

Casos totales: 8.453.080

Fallecidos totales: 452.520

Recuperados totales: 4.134.210

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 978.142/47.748

Perú: 240.908/7.257

Chile: 225.103/3.841

México: 159.793/19.080

Colombia: 57.202/1.955

Argentina: 37.510/929

# Coronavirus en Argentina: confirmaron 1.958 nuevos casos, la mayor cifra para un día y 35 fallecidos

# Coronavirus: el grupo sanguíneo podría determinar por qué algunas personas enferman gravemente y otras no, dice un nuevo estudio

El tipo A se asocia a casos más graves, con necesidad de respirador, mientras que el grupo 0 confiere un “efecto protector” # Brasil registró 1.204 nuevas muertes por coronavirus y la cantidad de contagios ya roza el millón # Repunte de casos en EEUU: 10 estados tocaron nuevos récords de contagios en los últimos días # Ante el aumento de casos, el alcalde de Miami-Dade anunció sanciones para quienes no cumplan con las medidas sanitarias # Alcalde paraguayo es imputado por presunta violación de cuarentena # El Carnegie Hall y el Lincoln Center tampoco abrirán hasta 2021 # Aplican test rápidos para detectar presos con COVID-19 en Honduras # Perú con más de 244.000 casos se acerca a cifra de España # Indígenas ocupan céntrico parque de Bogotá para pedir alimentos y vivienda # OMS alerta por las persistentes curvas al alza de la pandemia en América # El Salvador rompe récord de contagios al comienzo de desescalada # Crisis afecta a 9 de cada 10 empresas españolas en México, según encuesta # Denuncian posible fraude en compra de insumos para cloroquina en Brasil # Perú reabrirá el lunes los centros comerciales # Científicos argentinos crean trest rápido simplificado # La Eurocámara suaviza requisitos de capital a la banca # Polémica en Bolivia por muerte de un paciente durante emisión en vivo # El desempleo sube al 15,7% en Costa Rica, el más alto se su historia # Gobierno de Chile pide respetar la cuarentena # Trump lanza nuevas dudas contra China sin pruebas # Nuevo máximo de contagios en Florida: 3.207 casos en un día # Nueva York podría imponer cuarentena a viajeros de Florida # Francia: 28 nuevas muertes en hospitales # Canadá supera los 100.000 casos y lanza aplicación de rastreo # FMI elogia a España por hacer “lo correcto” en su gestión de la pandemia # España revisará al alza el número de muertos: unos 28.000 # Cierra planta procesadora de pollo en Gales tras brote # Empresa colombiana crea viricida que elimina el virus en 60 segundos # República Dominicana, “lista” para recibir turistas a partir del 1 de julio # Montenegro reimpone la mascarilla tras aumento de casos # Chile suma 4.475 casos y supera los 225.000 # La OTAN acuerda crear una reserva de material médico para emergencias # Los Grammy latinos se celebrarán en noviembre pese a la pandemia # Cuba inicia excepto en La Habana su reapertura gradual # Muere un bebé de trece días, la víctima más joven de Reino Unido # FMI: crédito de 327 millones a Bolivia no está sujeto a condiciones # Ecuador: 80 nuevos fallecidos y más de 600 contagios # Azerbaiyán prorroga hasta agosto la cuarentena # Uruguayo pasó 71 días ingresado en la UCI en España # Italia: 66 muertos y 333 contagios # Cuba: primera muerte en una semana y 15 nuevos casos # Fármaco para la osteoporosis podría servir en pacientes leves # Militarizan Barranquilla por alza de casos # Wall Street abre a la baja por las cifras de desempleo # Reino Unido: 135 nuevas muertes suman 42.228 # Brasil: la economía se contrajo un 9,7% en abril # Estados Unidos: 45 millones de parados por la pandemia # El sistema sanitario argentino evalúa riesgo de saturación

# Otro brote en Alemania obliga a poner edificio con 700 personas en cuarentena

# Un positivo en la novena ronda de test en la Premier League

# Bangladesh supera los 100.000 casos y 1.300 muertes por la COVID-19

# Banco de Inglaterra amplía su millonario plan de ayuda frente a la pandemia

# Dinamarca abrirá fronteras a países europeos de bajo contagio a fines de mes

# Cerca de 500 médicos han muerto por coronavirus en Rusia

# Jefe epidemiólogo chino asegura que el brote de Pekín ya está controlado

# Turquía impone el uso obligatorio de mascarillas en Estambul y Ankara

# El histórico dirigente de Kazajistán, Nazarbayev, tiene coronavirus

# Pekín registra 21 nuevos contagios por coronavirus y sigue en alerta

# Reabre Disneyland Hong Kong tras seis meses cerrado por el coronavirus

# Venezuela difunde imágenes de exjefes de Citgo presos y asegura están sanos

# Un grupo de niños y niñas en custodia estatal en El Salvador se contagian de COVID-19

# El desempleo alcanza el 7,1 % en Australia, el peor nivel en más de 15 años

# Europeos prefieren dar datos a organismos públicos que a empresas privadas

# Ecuador exigirá pruebas de COVID-19 para vuelos domésticos

# Honduras registra 336 muertes por COVID-19 y 10.299 contagiados

# Nueva Zelanda camino a recesión tras casi diez años de crecimiento económico

# México registra 1.730 contagios y 327 decesos en poblaciones indígenas

# Cuba reabrirá operaciones al turismo extranjero en sus cayos el 1 de julio

# El coronavirus sigue su expansión en Guatemala con nuevo récord de contagios

# Panamá amplía restricción de vuelos internacionales ante aumento de COVID-19

# Al menos ocho muertos y 400 contagios en personal sanitario de Guatemala

# Senadores en EE.UU. impulsan sanciones para receptores de equipos médicos cubanos

# Investigan a gobernadores y alcalde en Colombia por contratos ante pandemia

# Argentina confirmó este miércoles 1.393 nuevos positivos de coronavirus, y alcanzó los 35.552 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que tuvo su peor jornada en el apartado de fallecimientos, ya que hubo 35 muertes, que a su vez hicieron que el total se elevase a 913

# Argentina desarrolla suero terapéutico para tratar pacientes con COVID-19

# México rebasa 19.000 decesos y roza los 160.000 contagios por COVID-19

# Gobierno de Ecuador confirma más de 180.000 despidos durante la cuarentena

# Petrobras estudia el “teletrabajo permanente” para su personal administrativo

# España lanza plan de 4.250 millones para salvar al turismo

# Level Europe, aerolínea parte del grupo Vueling, se declara en concurso de acreedores en Austria

# El BCE inyecta un récord de 1,3 billones en liquidez a la banca europea

# China reconoce la mala higiene de sus mercados e insta a una reforma urgente

# Por segunda semana consecutiva, hubo un millón y medio de pedidos de subsidios por desempleo en Estados Unidos

El total llegó a 45 millones de solicitudes desde el inicio de la pandemia y la tendencia a la baja semanal se detuvo por primera vez en más de dos meses

# Cumbre EEUU-China en Hawaii: Pompeo le pidió a Beijing “transparencia total y compartir información” para combatir la pandemia

# El Congreso chileno aprobó penas de hasta 5 años de cárcel para quienes violen la cuarentena

# Trump: “Estamos muy cerca de obtener una vacuna, pero el virus se está desvaneciendo”

# Uruguay no registró nuevos casos de coronavirus y apenas quedan cuatro personas hospitalizadas