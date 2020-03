El presidente Donald Trump vuelve a contradecir al mundo, decidiendo tomar el camino inverso y reabrir el país para el próximo 12 de abril.

Estados Unidos suma ya más de 55.225 contagiados por el virus, con Nueva York como el principal foco de propagación del coronavirus, con 192 fallecidos. Esas cifras prometen dispararse exponencialmente si no se toman las medidas extremas vistas en países europeos. En ese sentido el gobernador neoyorquino insistió que esa región es como “el canario en la mina”, anuncia el desastre que involucrará a todo el país, más temprano que tarde.

¿Y qué hay del hombre que ahora se sienta detrás del escritorio resuelto en la Oficina Oval, que se ha envuelto en el manto del “presidente de tiempos de guerra”?

El no ha cambiado. El no ha crecido. No ha admitido errores. Ha mostrado poca humildad.

En cambio, todas las características de su presidencia han estado en exhibición agitada. El ridículo se jacta: se ha otorgado un 10 de 10 por su manejo de la crisis. La politización de lo que debería ser lo apolítico: recorrió los Centros para el Control de Enfermedades con una gorra de campaña estampada con el lema “Keep America Great”.

El Sr. Trump expresó su indignación por tener que “cerrar el país más exitoso del mundo” para frenar la propagación del coronavirus e indicó que pronto se levantarían sus pautas sobre el cierre de negocios y el distanciamiento social.

Le di dos semanas”, dijo, y agregó: “Podemos distanciarnos socialmente e ir a trabajar”.

El Sr. Trump volvió con su comparación del coronavirus con la gripe, diciendo que a pesar de perder a miles de personas a causa de la gripe, “no apagamos el país”.

También dijo que mueren más personas por accidentes automovilísticos, pero nadie obliga a las compañías automotrices a dejar de fabricar vehículos.

Mientras comenzaba la reunión del ayuntamiento el martes, tres organizaciones médicas y de salud líderes instaron a los estadounidenses a quedarse en casa para ayudar a reducir la propagación del coronavirus.

Pero el presidente y el vicepresidente estaban decididos a querer reabrir el país.

La semana pasada, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, predijo que el desempleo en Estados Unidos podría alcanzar el 20%. El jueves, el Departamento del Tesoro publicará los nuevos reclamos de desempleo de la semana pasada, y los números seguramente serán de millones. Un informe de Goldman Sachs estimó que el producto bruto interno de la nación en el segundo trimestre podría reducirse en un 24%, empequeñeciendo la disminución récord anterior del 10% en 1958.

Pero en la conferencia de prensa sobre coronavirus de la Casa Blanca del lunes, el presidente dijo: “Estados Unidos volverá a estar pronto abierto a los negocios”.

Pero dónde está el real apuro del Sr. Trump?

Su objetivo reeleccionista en noviembre entró en un cono de sombras, en el cual ya venía encaminándose desde antes por los daños a su propia economía de las guerras comerciales y el final del auge de los mercados que rigió la última década. Es por eso que pactó primero con China para una tregua en el choque comercial y tecnológico y se concentró luego en la interna demócrata. Prefería que esas primarías consagraran al senador socialdemócrata Bernie Sanders lo que le iba a permitir, en noviembre, una diferenciación más nítida dentro de la grieta exagerada en la que se mueve políticamente. La irrupción ya casi definitiva del ex vicepresidente Joe Biden, un conservador lo aprieta, en cambio, contra sus propias contradicciones.

The Wall Street Journal, que refleja el pensamiento de los mercados, es un duro crítico de la cuarentena por el impacto que descarga sobre la economía. “Ninguna sociedad puede proteger la salud pública por mucho tiempo a costa de su salud económica general”, dijo en un editorial reciente, casi a tono con los tweets de Trump en los que advierte que no permitirá que un problema médico devenga en un problema económico. Para ese diario especializado en finanzas, los recursos de Estados Unidos frente a la plaga se irán estrechando “a medida que las personas pierdan sus empleos, cierren negocios y la prosperidad estadounidense dé paso a la pobreza”.

La CNN citaba estas horas al republicano Ron Johnson, miembro de la mayoría republicana en el Senado, con una analogía sorprendente en la misma línea: “no cerramos las carreteras porque las personas mueren en accidentes de tránsito”, sostuvo para justificar un giro total en las actuales políticas hacia la pandemia de coronavirus.

La misma cadena norteamericana consignaba a un escandalizado Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación y asesor de la Casa Blanca, al señalar que la alternativa es que muchas personas mueran.

En resumen, parece ser que el presidente está tan enceguecido por la reelección que la salud de su pueblo lo tiene muy sin cuidado.

Después de todo, ya lo vaticinó hace unos días:”Saben, este virus se irá en abril cuando llegue el calor, o no.”

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 436.159

Fallecidos totales: 19.648

Recuperados totales: 111.847

