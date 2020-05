Se podría decir que un 25 de Mayo un grupo de unas 100 personas se juntó en la Plaza de Mayo al grito de “Libertad”. Pero no se está hablando de 1810 sino de este lunes patrio 2020. Los manifestantes no llevaban paraguas sino barbijos y protestaban por la extensión de la cuarentena por coronavirus​.

“Libertad!!!! La gente necesita comer, trabajar!!!”, decía uno de los posteos de Aluvión Democrático acompañado por un video de la gente en la plaza de Mayo, muy cerca del Cabildo. Se escuchaban aplausos, ruidos de cacerolas, gente enojada y el grito: “Queremos trabajar, queremos trabajar”.

Eran muchos en Twitter los que se preguntaban por qué marchaban. Un posteo de Aluvión Democrático les respondió: “Pedimos honestidad, coherencia, sentido común…todo lo que estos no tienen”, en referencia al Gobierno.

“Basta de cuarentena”, “Respeten nuestros derechos”, y “Viva la Constitución Art 14”; fueron varios de los carteles que portaban los manifestantes.

Cacerolazos

A este lunes 25 de mayo marcado por las protestas en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, se sumó un cacerolazo desde los balcones y las veredas que se sintió en distintos barrios porteños y bonaerenses.

Entre los reclamos que circularon por redes sociales se leyó: “Basta de impunidad”, “Basta de fueros para delitos comunes”, “Reactivación inmediata de las causas de corrupción”, “Tribunales trabajando al 100%” y “Congreso sesionando presencialmente”.

Muchas de las personas también se expresaron contra la extensión de la cuarentena anunciada este sábado por el presidente Alberto Fernández.

Tigre

Aún en pleno contexto por la pandemia del coronavirus y pese a que la Policía Bonaerense les advirtió a través de un comunicado que la movilización programada para la tarde de este lunes 25 de mayo estaba “terminantemente prohibida”, un nutrido grupo de vecinos de diferentes barrios privados de Benavídez, Tigre, desafió esa notificación y desarrolló la manifestación vehicular estipulada en contra de la extensión de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional el pasado sábado. Participaron 400 vehículos, aproximadamente.

“Somos gente de clase media, profesionales independientes y comerciantes que necesitamos salir a trabajar porque no tenemos ingresos. A los funcionarios públicos que tienen su dieta asignada no se les mueve un pelo si no trabajan”, expresó Mariana, abogada y vecina de Villa Nueva.

“Nuestra libertad de salir no depende de la Policía. A nosotros nos quieren tener encerrados en nuestros barrios y a los presos los liberan. Queremos poder salir a trabajar. Nos estamos fundiendo. Quieren matarnos a todos de hambre o que nos fundamos todos. Están pisoteando la Constitución, que dice que se puede circular libremente. Si quieren regular para que nadie salga, que pongan el estado de sitio. Mientas eso no esté, yo circulo sin necesidad de ningún papel. Tuvieron 6o días para organizar el sistema de salud”.

