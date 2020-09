El mundo de ayer cada vez parece más remoto —un continente exótico, casi otro siglo—, pero el nuevo nunca acaba de llegar y todavía nadie lo vislumbra.

La pandemia de COVID-19, originada a finales de 2019 en China y que se expandió por todo el mundo, superó este lunes el umbral del millón de muertes, según un recuento de la agencia AFP establecido a partir de fuentes oficiales.

Las muertes reales de la peor pandemia en un siglo estarían más cerca de 1,8 millones, una cifra que podría aumentar hasta los tres millones para finales de año, según Alan López, profesor y director del grupo Global Burden of Disease de la Universidad de Melbourne.

“Un millón de muertes tiene significado en sí mismo, pero la pregunta es si es cierto”, dijo López en una entrevista. “Es justo decir que el millón de muertes, por impactante que parezca, es probablemente una subestimación. Una subestimación significativa“.

Un millón, ¿es una cifra creíble? “No, no, no. En absoluto”, responde el demógrafo Jean-Marie Robine, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED). Solo en Francia, explica, hay tres fuentes distintas y no coincidentes. “Las cifras son probablemente muy inexactas (…). Seguramente, estamos muy por encima del millón”, añade.

Un millón es un número arbitrario que, aislado, significa bien poco —”un muerto es una tragedia, un millón, una estadística“, dice la frase apócrifa atribuida al tirano soviético Josef Stalin—, pero es un número que permite evaluar cómo la humanidad ha llegado a este punto, qué ha cambiado en estos meses no solo en el frente sanitario, sino en la política internacional y en la economía.

Un millón, ¿qué significa? ¿Es mucho, poco? La malaria provocó en 2018 405.000 muertes. El VIH 690.000 muertes en 2019, de los más de 32 millones desde los años ochenta. La gripe común mata entre 290.000 y 650.000 personas cada año. Las gripes de 1957 y la de Hong Kong en 1969 causaron un millón de muertes cada una, según los datos del Centro de Control de Enfermedades de EE UU, pero apenas han dejado rastro en la memoria colectiva.

La comparación habitual es con la gripe de 1918-1920. “El balance estimado global es aproximadamente de 50 millones de muertes. Es la cifra más citada. En realidad, no conocemos el total de víctimas mortales”, dice J. Alexander Navarro, del Centro de Historia de la Medicina de la Universidad de Michigan. “Aquella pandemia fue y sigue siendo la más mortífera de la historia”.

“Espero que lo de ahora, ni de cerca sea tan malo como en 1918, pero no habría que celebrar que solo hayan muerto un millón”, dice desde Montana David Quammen, autor de Contagio (Debate, 2020). “Es un acontecimiento horrible que no podría haberse previsto del todo. Pero se habría podido controlar mejor si hubiésemos usado nuestro conocimiento científico y nuestras capacidades de salud pública, con un liderazgo sabio y con la voluntad para prepararnos. No lo hicimos”.

“No estamos a punto de derrotar al virus. Deberemos convivir con él y gradualmente se desvanecerá por medio de las vacunas y la inmunidad de grupo. No habrá un corte en seco que lo solucione todo”, dice desde Massachusetts el ensayista Robert D. Kaplan, autor de La venganza de la geografía (RBA, 2013) y especialista en geopolítica. “No habrá un desfile de la victoria”.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina)

Casos totales: 33.138.963

Fallecidos totales: 998.380

Recuperados totales: 22.953.639

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 4.732.309/141.741

Perú: 800.142/32.142

Chile: 457.901/12.641

México: 730.317/76.430

Colombia: 813.056/25.488

Argentina: 711.325/15.749

# Madrid amplió las restricciones por el rebrote de coronavirus: afectan a un millón de personas

# España es el país europeo con más contagios por “las prisas” en su desescalada, según los expertos

# India superó los 6 millones de casos de coronavirus

# El presidente de los colegios de médicos defiende que Madrid tendría que volver “casi a una fase 1”

Serafín Romero cree que, salvo Asturias, en el resto del país se deberían adoptar “un nivel más restrictivo” por los datos epidemiológicos

# Illa y Ruiz Escudero se reúnen esta tarde para analizar las restricciones en Madrid

La comunidad defiende que la situación es “de control” y que no hay motivos para una intervención

# Dos ganadores del Nobel pidieron al gobierno francés que dicte una cuarentena de Adviento para “salvar la Navidad y a los mayores”

# España: Más de un millón y medio de personas han perdido su empleo o no se han reincorporado por el coronavirus

# Segunda ola suave en las residencias de Madrid: 33 muertos por el virus en septiembre

# En China, miles de personas reciben vacunas contra la COVID-19 que no han sido probadas, con riesgos desconocidos

# Miami mantiene toque de queda y sanciones por no usar máscara en fase 3 de reapertura

# Comisionado de Florida presiona a escuelas de Miami para reanudar clases presenciales

# Florida supera los 700,000 casos de COVID-19 y tiene más de 14,000 muertes

# Las aerolíneas aseguran que la probabilidad de contraer COVID-19 en vuelos es de menos del 1%

# Decenas de diputados conservadores se rebelan contra las nuevas restricciones sociales de Johnson

# La protesta contra Netanyahu se inmuniza frente al confinamiento

# Suiza rechaza por amplia mayoría suprimir la libre circulación con la UE

# Las políticas de Ayuso elevan el malestar en otras regiones por los privilegios de Madrid

# España: Gobierno y autónomos alcanzan un preacuerdo para prorrogar la ayuda por cese de actividad hasta el 31 de enero

# Merkel visitó a Navalny en secreto durante la internación del opositor ruso en Berlín

# Macron da al Líbano entre cuatro y seis semanas para formar un nuevo gobierno

# Belarús cumple 50 días desde el estallido de protestas contra Lukashenko

# España: El Tribunal Supremo inhabilita a Quim Torra por unanimidad

# Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich abandona Bielorrusia

# La cumbre del G20 de noviembre será virtual

# La UE intenta ‘in extremis’ un pacto posBrexit con Reino Unido esta semana

# Trump no pagó el impuesto sobre la renta en 10 de los 15 últimos años

# Un juez impide al Gobierno de Estados Unidos vetar a TikTok

# Azerbaiyán y Armenia mantienen la escalada bélica en torno al enclave del Alto Karabaj

# España: Sánchez asume el control del pacto migratorio para ganar fuerza en Bruselas

# Ex presidente uruguayo José Mujica se retira de la política por motivos de salud

# La izquierda seguirá gobernando Montevideo y el resto de Uruguay es “blanco”

# Dominicanos de Miami realizan caravana para apoyar a Biden