El estudio liderado por el investigador italiano Bruno Rizzuti, del Instituto de Nanotecnología del Consejo Nacional de Investigaciones de Cosenza, junto a especialistas de las universidades de Zaragoza y Madrid descubrió que la quercetina (un flavonoide) tiene un efecto desestabilizador sobre 3CL pro, una proteína del virus esencial para su desarrollo y cuyo bloqueo es clave para el Sars-CoV-2. Para Bruno Rizzuti, “las simulaciones han demostrado que al unirse la quercetina al ‘sitio activo’ de la proteína 3CL pro, impide que esta realice su función correctamente”.

La quercetina se encuentra presente en gran cantidad de plantas medicinales como ginkgo, espino blanco, cardo mariano, té verde o hipérico, así como en alimentos habituales de nuestra dieta, como la cebolla, el ajo, frutas como manzana, arándanos o la pera, o el repollo, coliflor, alcaparras o brócoli, entre otros. Igualmente es un componente importante presente en el vino tinto.

Los flavonoides son responsables de los efectos farmacológicos de gran número de plantas, dando lugar a efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antiagregantes plaquetarios y tónico venosos, reduciendo la fragilidad de los capilares sanguíneos.

Por su simple estructura, la quercetina podría ser la llave para desarrollar un compuesto sintético aún más potente. Se destaca además en los resultados de este trabajo, que debido a su origen natural, el desarrollo no puede ser patentado, lo que permitiría avanzar de manera ágil y sencilla con su utilización.

Otro de los investigadores, Adrián Velázquez-Campoy, de la Universidad de Zaragoza, quien dirigió al equipo y es autor de una anterior investigación sobre fármacos inhibidores de la proteína 3CL pro para el virus Sars que causó el brote de 2003, explicó que “lo más interesante de este trabajo es el cribado realizado sobre 150 compuestos, gracias al cual se identificó la quercetina como molécula activa en 3CL pro”.

Sin embargo, no toda la comunidad científica comparte la opinión de los investigadores. “El de los investigadores italianos y españoles es un trabajo in vitro, no estamos hablando de un estudio clínico”, subrayan los críticos.

Al mismo tiempo, se sabe que la quercetina no es la única sustancia que inhibe la proteína 3CL pro, pero todos los trabajos realizados al respecto no llegan a conclusiones firmes.

Si bien el estudio realizado identifica a la quercetina como una sustancia que podría interferir en el proceso de replicación del virus, al menos en el ámbito experimental, deben realizarse estudios posteriores con esta sustancia o con otras derivadas de la misma, para conocer si estos datos preliminares se reproducen en estudios con animales y con seres humanos, así como las dosis que deberían emplearse, en su caso.

Enrico Bucci, profesor de la Universidad Temple de Filadelfia, EE.UU fue categórico: “La quercetina es un compuesto insoluble que el cuerpo absorbe mal, sin ninguna actividad específica probada”. La cautela está en diferenciar sobre aquellos que promocionan suplementos o beneficios solo con la intención de ganar dinero.

