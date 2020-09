Un segundo voluntario del proyecto de vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus ha presentado una enfermedad neurológica “inexplicable”. Aunque la farmacéutica asegura que “no hay evidencia suficiente de que esté relacionada con la sustancia” según ha explicado “una revisión independiente” determinó que era “poco probable” que ambas enfermedades estuvieran ligadas a la vacuna y se recomendó continuar con los ensayos.

Al igual que en el primer caso, este voluntario con reacción adversa, también es una mujer.

AstraZeneca señaló al diario estadounidense The New York Times que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes enteradas de la situación dijo que se trata de mielitis transversa, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria.

En el primer caso, la voluntaria recibió una dosis de la vacuna antes de desarrollar inflamación de la médula espinal, conocida como mielitis transversa, que provoca debilidad en brazos, piernas y puede causar problemas en los intestinos y la vejiga.

Una vocera de la farmacéutica detalló al Times que se encontró que la voluntaria tenía un caso previo, no diagnosticado, de esclerosis múltiple, no ligado a la vacuna, y el ensayo se reanudó poco después.

En el segundo caso, la voluntaria enfermó tras recibir la segunda dosis de la vacuna.

Pero algunos expertos tienen sus dudas. “Si hay dos casos, esto empieza a parecer un patrón peligroso”, dijo Mark Slifka, experto en vacunas de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, al Times. “Si surge un tercer caso de enfermedad neurológica en el grupo donde se está probando la vacuna, tal vez sea el final el proyecto”.

Cabe destacar que esta vacuna AstraZeneca y la universidad de Oxford es uno de los proyectos occidentales más avanzados, probado con decenas de miles de voluntarios en el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y, desde el 31 de agosto, en Estados Unidos.

Coronavirus hoy (09:30 am Argentina)

Casos totales: 31.092.895

Fallecidos totales: 961.301

Recuperados totales: 21.274.210

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 4.544.629/136.895

Perú: 762.865/31.369

Chile: 446.274/12.286

México: 697.663/73.493

Colombia: 758.398/24.039

Argentina: 631.365/13.053

# EE UU apunta a la transmisión aérea como principal vía de contagio del coronavirus

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señalan que se produce la infección cuando se inhalan las partículas que produce una persona infectada al toser, estornudar, cantar o hablar

# Casi un millón de madrileños bajo movilidad restringida por el coronavirus

Habitantes de varios barrios de la capital española deben “quedarse en casa” a partir de hoy para frenar la segunda ola de la pandemia. Los afectados son barrios y municipios del sur, la zona más pobre de la capital

# España: Sánchez y Ayuso llegan a un “acuerdo” y crean una comisión conjunta para combatir la pandemia

# Argentina cumple medio año en cuarentena y con severa crisis económica

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el interior supera a Buenos Aires en el registro diario de casos

# Reino Unido reforma su modelo de privatización de líneas de tren por la pandemia

# Dos senadoras republicanas se oponen a cubrir la vacante en el Supremo antes de las presidenciales

# Protestas en Madrid en contra de restricciones locales

# España: Sánchez tras el acuerdo con Ayuso: “El Ejecutivo central está listo para otros escenarios si fuera preciso”

# Pese al nuevo confinamiento, miles de israelíes protestan para exigir la dimisión de Netanyahu # Caen las bolsas europeas por los nuevos confinamientos y las investigaciones sobre los bancos # Irán y Corea del Norte retomaron sus planes de cooperación nuclear y de misiles de largo alcance # Con cuidados para evitar la llegada del COVID-19, comienzan las preparativos para abastecer las bases argentinas en la Antártida # Italia celebra elecciones en siete regiones y un referendo para reducir el número de parlamentarios

# Lukashenko emprende una purga de académicos, artistas, periodistas y obreros

# La UE se desmarca de EE UU y buscará preservar el acuerdo nuclear con Irán

# Una nueva masacre aflige a Colombia y evidencia la crisis de seguridad que vive el país

# Archivos de FinCEN: Deutsche Bank es sindicado de permitir lavado de dinero

# Justicia británica analiza el recurso de Maduro sobre el oro de Venezuela

El Tribunal de Apelaciones de Londres analiza a partir de este 22 de septiembre el recurso contra el fallo que dió a Juan Guaidó el control sobre reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE)

# Cancilleres de UE reciben a líder opositora bielorrusa para debatir sobre sanciones contra régimen de Lukashenko

# La nueva TikTok Global lanzará oferta pública de acciones

# Cientos de ballenas varadas en el sur de Australia