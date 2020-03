La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha apelado este jueves a la solidaridad entre países de la UE para actuar “con un corazón grande, no con 27 pequeños”, y ha advertido de que la pandemia de coronavirus podría “dividir definitivamente” a los países de la Unión entre ricos y pobres.

“Las decisiones que estamos tomando hoy permanecerán en la memoria durante mucho tiempo y sentarán las bases de la Unión Europea venidera”, afirmó Von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo sobre la respuesta de la UE al brote de Covid-19.

Von der Leyen admitió que la UE se encuentra actualmente en “una encrucijada”. “¿Nos dividirá este virus definitivamente entre ricos y pobres? ¿Entre los que tienen mucho y los que no tienen nada? ¿O nos mantendremos como un continente sólido, como un interlocutor serio en la escena mundial? ¿Podremos incluso salir fortalecidos de esta situación? Ante la crisis, ¿serán nuestras comunidades capaces de unirse más, podrán nuestras democracias ganar en estimación?”, se preguntó.

Aseguró que Europa tiene “todo lo necesario” para superar la crisis del coronavirus y reivindicó a uno de los fundadores de la UE, Konrad Adenauer, al destacar que “la historia es la suma total de las cosas que podrían haberse evitado”. “La historia nos observa. Hagamos lo correcto juntos, con un corazón grande, no con 27 pequeños”, apostilló.

Von der Leyen indicó que “un enemigo invisible pone a prueba los valores fundamentales” de la UE. “Una vez más, tenemos que confiar mutuamente entre nosotros. Una vez más, tenemos que ayudarnos unos a otros en estos difíciles momentos. Nuestra obligación y nuestra prioridad son ahora, en primera instancia, salvar las vidas y los medios de subsistencia de las europeas y los europeos. Pero llegará el día, espero que en un futuro no muy lejano, en que tendremos que mirar hacia adelante y fraguar entre todos la recuperación”, comentó.

Durante su discurso, la presidenta de la Comisión Europea criticó sibilinamente a Alemania y Francia por restringir recientemente las exportaciones de material sanitario. “Una crisis sin fronteras no puede resolverse erigiendo barreras entre nosotros. Sin embargo, ése fue exactamente el primer reflejo de muchos países europeos. No tiene ningún sentido. Y, además, contraviene la esencia de nuestro espíritu europeo. Porque no hay ni un solo Estado miembro que pueda satisfacer sus propias necesidades cuando se trata de suministros y equipos médicos vitales. Ni uno solo”, dijo.

Von der Leyen subrayó que le resultaba “doloroso” relatar esos acontecimientos de algunos países, puesto que “cuando Europa realmente necesitaba apoyo mutuo, hubo demasiados que sólo miraron por su propio interés en un primer momento”.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 549.604

Fallecidos totales: 24.863

Recuperados totales: 127.531

# El primer ministro británico, Boris Johnson, da positivo por el coronavirus

# España suma 769 muertos por coronavirus en 24 horas, el día con más fallecidos desde que se inicó la crisis

# Decimotercera muerte por coronavirus en Argentina: falleció un médico que estaba internado en Neuquén

# Bolsonaro dijo que el brasileño “no se contagia” de coronavirus porque “bucea en alcantarillas y no le pasa nada”.

En el país, donde han muerto 77 personas y hay casi tres mil infectados

# Argentina: Hoy abre la preinscripción para cobrar los $10.000

# Casos de coronavirus en Argentina: son 12 el total de fallecidos y 589 las personas contagiadas

# “La situación está a punto de empeorar”: las acciones caen a medida que el creciente desempleo en los Estados Unidos y los casos de coronavirus sofocan las esperanzas de estímulo

# El alcalde Francis Suárez está convencido de que miles de personas en Miami tienen el coronavirus, cree que el gobernador debería encerrar a Florida y dice que su impacto “puede volverse apocalíptico”

# Trump le dice a Fox News que no cree que las áreas necesiten entre 40,000 y 30,000 ventiladores. Nueva York tiene actualmente 39,000 casos de COVID-19, y 450 han muerto. “Se está pidiendo mucho equipo que no creo que necesiten”, dijo el presidente Donald Trump a Sean Hannity de Fox News. # El gigante farmacéutico francés Sanofi se está asociando con una pequeña biotecnología para desarrollar una vacuna contra el coronavirus utilizando una plataforma tecnológica rápida pero no probada

# 82.404 casos confirmados. Estados Unidos se convierte en el país del mundo con más casos de coronavirus # La curva del coronavirus en España sigue imparable. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad ya son 64.059 los contagiados por Covid-19 y 4.858 los muertos, 769 más que este jueves y casi 10.000 sanitarios contagiados # El RCD Espanyol ha anunciado este viernes la presentación ante la autoridad laboral de un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor por la crisis del coronavirus # La Comunidad de Madrid ha suspendido la realización de los velatorios de fallecidos en la región “con independencia de la causa”, sea o no por coronavirus, por un plazo de un mes # El primer ministro de Portugal, António Costa, calificó de “repugnante” las declaraciones del ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, cuando planteó, tras el Consejo Europeo extraordinario, la posibilidad de que se investigue a España por su gestión de la pandemia # El Gobierno español ha confirmado en un comunicado que va a autorizar de forma inmediata la contratación de 200 profesionales sanitarios extranjeros para hacer frente a la crisis del Covid-19 # La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha superado la cifra de los 530.000 contagiados y ha causado la muerte a más de 24.000 personas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando en un solo día 18.100 casos, lo que supone el récord de contagios superando la peor cifra registrada por China en febrero, cuando estaba en la peor fase del brote # Un tercio de los españoles con coronavirus tienen menos de 50 años, aunque solo un 17 por ciento están hospitalizados, y el grupo de edad con más casos de contagio es el de 50 a 59 años # El ex director de Acción Sanitaria en Situaciones en Crisis de la OMS, Daniel López-Acuña, ha asegurado que “es muy probable que el número real de personas infectadas por coronavirus sea 10 veces mayor” # Australia pondrá en cuarentena a todos los ciudadanos que regresan en hoteles # Un miembro del personal de administración del presidente ruso Vladimir Putin dio positivo por coronavirus, confirmó el Kremlin # El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha introducido un nuevo bloqueo nacional durante dos semanas con la esperanza de reducir las tasas de infección # El primer ministro francés Edouard Philippe advirtió este viernes contra “la ola extremadamente alta” de la epidemia de coronavirus que se está extendiendo en Francia # El Reino Unido utilizará a los bomberos en tareas de reparto de alimentos, traslado de cadáveres y conducción de ambulancias mientras se prepara para el pico inminente del brote de coronavirus # La ONU pide a los países del G-20 un “plan de guerra coordinado” para frenar la pandemia del coronavirus # Una adolescente de 16 años muere por Covid-19 en París # Air Asia, la mayor aerolínea de bajo coste de Asia suspende casi todos sus vuelos por la pandemia # Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 5.700 casos nuevos de coronavirus y 55 víctimas mortales, lo que sitúa el balance de la pandemia en territorio alemán en más de 42.000 personas contagiadas y 253 víctimas mortales # Trump dice que China tiene una “sólida comprensión del virus”, tras hablar con Xi # China reporta este viernes su primer caso de contagio local en tres días, además de otros 54 casos importados # Argentina cierra este viernes todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas por el coronavirus # El Papa Francisco ha dado negativo en el test de diagnóstico del Covid-19 que se le ha realizado # Italia rompe la tendencia a la baja en los contagios con casi 4.500 casos más y supera los 8.000 muertos # La OMS de Europa llama la atención sobre el incremento de casos en España, Francia, Alemania y Suiza # La Embajada de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos este jueves a “regresar inmediatamente” al país # La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada, con 17.166 positivos, 2.090 fallecidos, 1.221 en UCI y 3.882 dados de alta # Toque de queda en Miami, casi 2,500 casos en Florida # El Dow sube un 21% en tres días y vuelve al terreno alcista # Los ERTE en Madrid se disparan a 32.000 y afectan ya a 175.000 trabajadores

# Casos de coronavirus en Argentina: murieron otras cuatro personas y son 12 los fallecidos en todo el país

Confirmaron 87 nuevos contagios y ya suman 589 # Coronavirus en Argentina: “El inicio de clases puede esperar”, afirmó Alberto Fernández De esta forma, confirmó que el Gobierno analiza postergar la vuelta a las aulas tras el aislamiento por la pandemia # Coronavirus en Argentina: piden tomar medidas por el aumento de la violencia de género # Con más de 82.000 infectados, EEUU se convirtió en el país con más enfermos en el mundo # Casos de coronavirus llegan a más de 2,400 en Florida. Miami-Dade lidera con 654 # Nueve niños menores de 4 años con COVID-19 en la Florida # Gobierno de Puerto Rico anuncia dos semanas más de confinamiento por COVID-19 # Venezuela registra la primera muerte por COVID-19 y suma 107 contagiados # Panamá registra 674 contagios y nueve muertes por COVID-19 #Las muertes en el Reino Unido aumentan en más de 100 en un día # Coronavirus: temores por la rápida propagación en el sur de Italia # Un buque hospital de la Armada se dirige a Nueva York este fin de semana # Investigadores británicos entrenarán a perros para detectar el coronavirus # Uruguay rebajará temporalmente salarios públicos y pensiones por coronavirus # Colombia: exguerrilleros de las FARC fabrican tapabocas para ayudar en la emergencia del Covid-19

# Más de una docena de investigadores predijeron cómo terminará el brote de coronavirus en los EE. UU. Estimaron que casi 200,000 personas podrían morir para fin de año

# La apuesta holandesa: cuarentena inteligente. Negándose a decretar el confinamiento de la población, Rutte trata de concienciar sobre el peligro del Covid-19, confiando en que los ciudadanos se aislarán voluntariamente

# Coronavirus en España, últimas noticias | Italia alcanza los 7.503 fallecidos y los contagios suben otra vez

#Covid19 Hoy: más de medio millón de casos han sido declarados en el mundo # El Ayuntamiento de Barcelona habilitará centros deportivos para ampliar la capacidad de los hospitales. La alcaldesa, Ada Colau, ha dicho que la ciudad se está preparando “para el peor de los escenarios posibles” # La epidemia del coronavirus podría causar hasta 1,8 millones de muertos en el mundo, a pesar de las estrictas medidas para reducir su expansión, según un estudio divulgado el jueves por el Imperial College de Londres # Francia ha registrado 365 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, entre ellas, una joven de 16 años, lo que eleva el número de de fallecidos a 1.696 # Reino Unido ha sumado hoy 115 fallecimientos por coronavirus, 578 en total desde que empezó la pandemia # El número de muertos con el coronavirus en Italia alcanzó este miércoles los 7.503, al registrarse 683 en 24 horas, una cifra inferior al día anterior # “Time” dedica su portada al chef José Andrés: “Quiere alimentar al mundo durante la pandemia del coronavirus” # Los líderes del G20, han prometido a través de un comunicado mantener un frente común contra el Covid-19: “Juntos superaremos esto” # La presidenta de la Comisión Europea critica que “cuando Europa realmente necesitaba apoyo mutuo, hubo demasiados países que sólo miraron por su propio interés en un primer momento” # El Real Madrid convierte el Santiago Bernabéu en un almacén de campaña para material sanitario # Las estrellas del deporte español Rafa Nadal y Pau Gasol han unido sus fuerzas en la iniciativa solidaria ‘Cruz Roja Responde’, con la que pretender recaudar un total de 11 millones de euros # Estados Unidos ahora lidera el mundo en casos confirmados de coronavirus # Estados Unidos alcanza un hito sombrío: más de 1,000 muertes relacionadas con el virus # Bolsonaro de Brasil da el visto bueno para que las iglesias permanezcan abiertas # China cierra fronteras para evitar “rebrotes” de coronavirus # La Comunidad de Madrid ha superado las 2.000 muertes por coronavirus, lo que supone el 51 % del total de fallecidos en España, y ha aumentado un 28 % respecto al miércoles el número de pacientes curados, hasta llegar a 3.882 # El Gobierno del Reino Unido anunció este jueves que pagará el 80 % de las ganancias mensuales, hasta un límite de 2.500 libras al mes (2.750 euros), a los trabajadores autónomos que se vean afectados por la pandemia del coronavirus # El mayor foco del coronavirus en EE. UU. se concentra en la ciudad de Nueva York, con 280 fallecimientos. Otras zonas con alta incidencia de pérdidas de vida son el estado de Washington (100) y Nueva Jersey (estado vecino a Nueva York), con 44 casos # Coronavirus en Argentina: la Cancillería cerrará este viernes después de un caso positivo

# Argentina: Alberto Fernández le pidió al G20 crear un Fondo de Emergencia mundial porque “nadie se salva solo”

# Coronavirus en Argentina: el Ejército aseguró que se preparan para una “situación de catástrofe”