La jornada volverá a ser roja hoy en Wall Street. El Dow Jones ha abierto la jornada con caídas de cerca del 9% y el S&P está bajando un 7%, lo que ha obligado a detener la actividad durante quince minutos por tercera vez en apenas una semana.

Los esfuerzos de la Reserva Federal (Fed) no han podido contener el pánico de los inversores. El banco central de Estados Unidos decidió el domingo por la tarde, horas antes de que abriera el mercado, recortar los tipos hasta el rango del 0% y el 0,25%, devolviendo la política monetaria a la casilla de salida de diciembre de 2015, cuando empezaron a aplicarse subidas paulatinas para dejar atrás la crisis financiera.

Además, la Fed ha anunciado que invertirá 500.000 millones de dólares en la compra de bonos del Tesoro y otros 200.000 millones en valores hipotecarios, junto con una acción coordinada con otros grandes bancos centrales para aportar liquidez en dólares.

Sin embargo, las consecuencias de la pandemia del coronavirus están resultando devastadoras y de difícil gestión por parte de las autoridades monetarias.

La economía se está frenando en seco y los grandes mercados se ven abocados a una recesión. La situación ha detenido de manera brusca el ritmo alcista de Wall Street, el más largo de la historia que comenzó en marzo de 2009 y acabó la semana pasada, cuando los tres índices de referencia acumularon caídas del 20% desde los máximas de febrero.

La pandemia sigue expandiéndose en Estados Unidos, que ya suma 3.500 afectados.

A medida que el virus continúa propagándose por los Estados Unidos , la vida pública se cierra cada vez más. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora recomiendan prohibir las reuniones de más de 50 personas durante las próximas ocho semanas. Y el lunes por la mañana, los funcionarios dijeron que se impondría orientación en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Y a medida que se les pide a los estadounidenses que se aíslen, Estados Unidos ha intensificado sus planes para aislarse del mundo, y los viajeros de Gran Bretaña e Irlanda se unieron el lunes a la lista de otros países europeos que no pueden ingresar al país. Pero incluso cuando se pusieron en marcha un mosaico de nuevas restricciones en todo el país, con diferentes estados y localidades trazando su propio rumbo, hubo una creciente preocupación de que los hospitales pronto pudieran verse abrumados.

“Tenemos una catástrofe inminente cuando esta ola de crecimiento se estrella en el sistema hospitalario”, dijo el lunes el gobernador Andrew M. Cuomo de Nueva York en una aparición en CNN.

Coronavirus hoy (02:00 pm Argentina):

Casos totales: 174.995

Fallecidos totales: 6.706

Recuperados totales: 77.658

# Alemania: En la lucha contra la propagación del virus coronavirus, el gobierno federal y los estados acordaron serias restricciones a la vida pública. Entre otras cosas, las directrices prevén el cierre de numerosas tiendas e instalaciones.

El acuerdo también prevé el cierre de numerosas otras instalaciones:Bares, discotecas, discotecas, pubs, teatros, óperas, salas de conciertos, museos. Ferias, exposiciones, cines, parques de ocio y animales. Mercados especializados, casinos, casinos, tiendas de apuestas y establecimientos similares

# Europa se cierra: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sugiere que se suspenda la entrada en la UE, inicialmente por 30 días

# Bundesliga parada al menos hasta principios de abril

# Wall Street deja de operar nuevamente luego de grandes pérdidas

# «La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de la transmisión. Para hacer esto, necesita testear y aislar. El fuego con los ojos vendados no se puede combatir. Y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado “. Esto fue dicho por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus

# Argentina: En otro día negro para los mercados, el riesgo país sube casi 10% y se desploman las acciones argentinas

El índice que elabora el JP Morgan alcanza los 3387 puntos básicos. El Merval pierde el 9,2% y los activos que cotizan en Wall Street bajan hasta casi el 20% # Coronavirus en Chile: Sebastián Piñera anunció el cierre de fronteras ante el fuerte incremento de contagios El país trasandino pasó de 75 a 155 nuevos casos. Desde el miércoles, cancelarán todos los pasos fronterizos # Italia promete miles de millones en asistencia, lo que permite retrasos en los pagos de hipotecas, préstamos e impuestos # Más de 1.000 contagiados más en las últimas 24 horas. El número de infectados por coronavirus en España pasa ya de los 9.000, con 9.191 contagiados en total # El Gobierno ha acordado restablecer los controles en las fronteras terrestres y desde las cero horas de hoy solo permitirá el acceso a los ciudadanos españoles, residentes en España o a quienes acrediten fuerza mayor, ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska # La compañía automovilística Seat aplicará en los próximos días un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que afectará a 14.812 trabajadores y que mantendrá cerrada la fábrica de Martorell (Barcelona) de cinco a seis semanas # El chef José Andrés cerró a partir de este lunes sus restaurantes en el área de Washington DC y anunció que transformará algunos de ellos en “cocinas comunitarias” para afrontar la crisis por el avance del coronavirus en Estados Unidos # Bruselas ha propuesto este lunes un cierre temporal de las fronteras exteriores de 30 días de duración para luchar contra la pandemia de coronavirus que se expande por el continente, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen # La Consejería de Educación y Juventud de Madrid ha señalado este lunes que “la comunidad educativa está haciendo uso masivo de la plataforma EducaMadrid, como demuestra que el número de conexiones ha pasado de 650.000 registradas la semana pasada a 1,1 millones a mediodía de hoy” # El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido suspender hoy la actividad del servicio del Bicing conforme a los criterios de las autoridades sanitarias y en coordinación con la Agencia de Salud Pública de Barcelona ante la crisis del coronavirus # El sector cultural español calcula que perderá casi 1.000 millones de euros durante el próximo mes # El Ayuntamiento de Madrid retira temporalmente los patinetes de la ciudad. El Consistorio asegura que, al igual que BiciMad (el servicio de alquiler de bicicletas), pueden constituir una fuente de contagio # Los principales índices europeos soportan caídas del entorno del 10% (o superiores en el caso del Ibex 35) y Wall Street vuelve a suspender temporalmente las operaciones tras abrir con caídas superiores al 7% # El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha dejado claro este lunes que el despliegue militar en la lucha contra el coronavirus llegará a todas las zonas de España, incluidos País Vasco y Catalunya, en función de las necesidades # Tanzania, Liberia, Somalia y Benín confirman sus primeros casos de coronavirus en África # Bolivia suspende el fútbol hasta fin de mes por el coronavirus # Nueva Jersey decreta un toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 # La doctora Maria Van Kerkhove, del programa de emergencias sanitarias de la OMS, agrega: “Hay que hacer pruebas rápidas y hay que aislar inmediatamente a la gente. Es importante que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Esto va a ser difícil durante un tiempo, pero es temporal. No hay duda de que nos estamos perdiendo casos. Por eso somos tan insistentes en encontrarlos” # El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparece ahora mismo en rueda de prensa: “En la última semana hemos visto una rápida escalada. Hay ya más casos en el resto del mundo fuera de China. Hemos visto cerrar colegios y cancelar eventos deportivos. Pero no hemos visto el aislamiento urgente, que es la espina dorsal para parar esta epidemia” # Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, en una rueda de prensa ahora mismo: “Mañana tendremos una videoconferencia con los 27 miembros de la UE y en las próximas horas explicaremos a los Estados qué posibilidades tienen los países para implementar las medidas que propone la Comisión” # Las fronteras de Portugal con España cierran a las 18 horas. A partir de esa hora, solo quedarán abiertos nueve pasos y en ellos no se dejará pasar a los turistas. Solo mercancías y trabajadores transfronterizos podrán cruzar por esos nueve puntos # El Gobierno canario pedirá esta tarde al presidente, Pedro Sánchez, el cierre de las islas mientras dure el estado de alarma. Ángel Victor Torres, presidente de Canarias, traslada así una petición de la patronal de los hoteleros, que ve con preocupación cómo crece el número de casos. Solo podrían volar hasta las islas los aviones que vayan a repatriar a los millones de turistas que hay ahora mismo en Canarias, que está en temporada alta # Los principales supermercados de Gran Bretaña trabajan en planes de contingencia. Las principales cadenas de supermercados de Gran Bretaña (Tesco, Sainsbury’s, Asda y Morrisons) están preparando planes para racionalizar sus actividades cerrando cafés, mostradores de atención al público y otros servicios para permitir que los empleados mantengan los servicios básicos durante el brote de coronavirus, según fuentes del sector # El presidente catalán, Quim Torra, se encuentra confinado en la Casa dels Canonges, las dependencias del president adyacentes al Palau de la Generalitat, con tos y fiebre, tras dar positivo en coronavirus # La mayoría de las aerolíneas pueden quebrar para mayo por el COVID-19, según los analistas # Las cotizaciones de Banco Santander y de BBVA sufren un nuevo duro castigo este lunes. Los descensos se sitúan alrededor del 12% y se llevan por delante los soportes de los 3 y de los 2 euros respectivamente. Pero Goldman Sachs cree que hay una clara oportunidad de compra

# Alemania: informó 4838 casos confirmados por laboratorio de los 16 estados federales en Alemania. 12 personas han muerto por los efectos de Covid-19. Bavaria, que es uno de los estados más gravemente afectados, anunció el desastre , Baden-Württemberg quiere dejar de operar pasajeros en todos los aeropuertos del estado. Berlín y Hamburgo prohibieron los eventos públicos . Las exposiciones, teatros, cines e instalaciones deportivas también permanecerán cerradas en la ciudad hanseática hasta finales de abril

# Wall Street se derrumba en otro lunes negro para los mercados

A pesar de las medidas tomadas por los bancos centrales el fin de semana, el pesimismo sigue marcando las ruedas bursátiles desde Asia hasta Europa # Coronavirus en Brasil: Jair Bolsonaro volvió a minimizar la pandemia y aseguró que existe una “neurosis” colectiva El mandatario brasileño afirmó que “hay interés económico para que se llegue a esa histeria”. El domingo participó de un acto en apoyo a su gobierno

# Coronavirus en Argentina: El Gobierno anunció una licencia laboral para todos los mayores de 60 años

Es para el sector público y privado. También incluye a embarazadas y a personas en situaciones de riesgo y enfermedades graves preexistente # Coronavirus en Argentina: expulsaron a 270 turistas que no cumplieron la cuarentena Noventa estaban en el Sheraton de Buenos Aires. Otros 180 fueron expulsados de Ezeiza # Coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina: el impactante operativo en el Sheraton para revisar y trasladar a los turistas extranjeros Fue para llevar hasta el aeropuerto de Ezeiza a quienes debían volver a su país y estaban en aislamiento # Las bolsas europeas y asiáticas vuelven a hundirse A pesar de las medidas tomadas por los bancos centrales durante el fin de semana, el pesimismo sigue marcando las ruedas bursátiles, con caídas de hasta 9% # El Gobierno difundió el protocolo de actuación para casos de coronavirus en buques que lleguen a la Argentina A través de un aviso que se publicó en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte explicó qué se debe hacer ante los distintos supuestos que se pueden llegar a plantear # Coronavirus: el alcalde de Nueva York ordenó cerrar bares, restaurantes, teatros y discotecas. El anuncio de Bill de Blasio, que se hará efectivo este martes desde las 9 de la mañana, se da después de que el gobernador del estado decretara el cierre de las escuelas públicas. Nueva York y Los Ángeles cierran sus colegios, restaurantes y bares. En EEUU se registran ya 3.774 casos y 69 muertes por coronavirus # España informó 1.000 nuevos contagios de coronavirus: el total llega a 8.744 contagios, con 293 muertes # Argentina: Advierten que la aceleración de las compras en los supermercados puede generar suba en los precios # Coronavirus en Argentina: una ciudad de Santa Fe está en cuarentena por un contagio en un pueblo vecino Es Ceres, que tiene 15 mil habitantes. Nadie puede entrar ni salir por tiempo indeterminado # Coronavirus, trabajo inteligente obligatorio, pero 11 millones de italianos carecen de conexión # Detener el movimiento desde y hacia Sicilia, los bienes viajan gratis

«Tras la solicitud recibida ayer por la tarde por la Región de Sicilia, la Ministra de Infraestructura y Transporte, Paola De Micheli, firmó el decreto que prevé la suspensión de las conexiones y el transporte ordinario de personas hacia y desde Sicilia # China desaconseja viajar al extranjero

Después de semanas de emergencia, en China los casos “importados” de coronavirus superan a los locales, por lo que las autoridades de la República Popular “sugieren” a los habitantes del gigante asiático que eviten viajar al extranjero , en particular a los países más afectados por la pandemia # España, Sánchez prueba negativa

El primer ministro español Pedro Sánchez dio negativa: no contrajo el coronavirus. La noticia de ayer fue que su esposa, Begoña Gómez, resultó ser positiva # BCE «listo para intervenir de nuevo si es necesario»

«Si el Banco Central Europeo ve la necesidad de más estímulos en el área de los bonos del gobierno para ayudar a los países a enfrentar el impacto del coronavirus, está listo para hacerlo»: dijo el legislador del Banco Central Europeo, Robert Holzmann. El BCE proporcionó un nuevo estímulo el jueves pasado para apoyar la economía de la zona del euro , pero Christine Lagarde, directora de la institución europea, asustó a los mercados al decir que no es el trabajo de Eurotower ayudar a los países afectados por el virus que tienen Una deuda alta # Bavaria proclama el estado de “catástrofe”

Bavaria ha declarado el estado de catástrofe. Esto fue anunciado por el gobernador del estado del sur de Alemania, Markus Soeder, explicando que la medida “sirve para frenar la propagación del coronavirus”. La medida implica amplias restricciones a la vida pública, con el cierre de muchas tiendas y lugares públicos a partir de mañana y miércoles. En apoyo de la economía bávara, se asignan hasta 10 mil millones de euros. Hasta la fecha, hay 886 casos de contagio y 4 muertes en el área # Nápoles, vendió máscaras con incrementos de precio de 1.200% # Easyjet, empresas en riesgo de supervivencia

«La industria de la aviación europea tiene un futuro incierto por delante y no hay garantía de que las aerolíneas, con los beneficios que aportan a las personas, la economía y las empresas podrán sobrevivir a lo que podría convertirse en un bloqueo sustancial en los viajes a largo plazo, con una perspectiva de recuperación muy lenta » # Panamá: Gobierno prohibe ingreso de extranjeros al país Para la ministra Turner, el tener mayor registro de casos permite la búsqueda activa y poder atender a las personas de manera oportuna, orientarlas y evitar complicaciones # Fiat y Maserati suspenden temporalmente su producción en Europa por el coronavirus

# El Banco de Japón mantiene tipos y amplía las medidas de estímulo monetario

# El petróleo se hunde al borde de los 30 dólares

# España: El Gobierno asegura que el estado de alarma se extenderá más de 15 días y no descarta el cierre de fronteras

# IAG, el hólding que agrupa a British Airways (BA), Iberia, Vueling y Aer Lingus, ha anunciado esta mañana que paraliza los cambios que tenía previsto ejecutar en su cúpula este mismo mes de marzo, y lo hace para afrontar la crisis del coronavirus

# La Comisión Europea considera que el coronavirus va a causar una recesión este año en Europa, con un producto interior bruto que podría bajar en torno a un punto, afirmó este lunes el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton

# China ya pone la máquina de la economía en marcha tras el coronavirus

# España: El Gobierno podrá racionar la gasolina y fijar precios de luz y gas

# Renault ha decidido parar la producción hoy y mañana en sus cuatro plantas en España, en las que emplea a más de 9.000 personas, por el coronavirus, mientras que Iveco cerrará su fábrica de Madrid desde hoy “y hasta nuevo aviso”

# El Ayuntamiento de Madrid desactiva todos los parquímetros durante el estado de alarma

# La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado positivo en coronavirus. Así lo ha anunciado a través de un vídeo la propia presidenta en su cuenta de Twitter

# La Guardia Civil, ha procedido a la incautación de mascarillas quirúrgicas para la protección del coronavirus decretada por la autoridad sanitaria competente. La misma se produjo en una fábrica de la localidad de Alcalá La Real (Jaén). El total de mascarillas requisadas asciende a 150.000 que serán destinadas al Hospital Infanta Sofía de Madrid

# La Universitat de València (UV) y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) han obtenido los primeros genomas completos del virus SARS-CoV2 en España

# Todos los partidos vascos han acordado retrasar sin fecha las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril por el coronavirus tras la reunión mantenida con el lehendakari Iñigo Urkullu en Vitoria

# El Departamento de Salud de la Generalitat ha presentado esta mañana el primer ensayo clínico que impulsará Cataluña para tratar el coronavirus con el objetivo de reducir el contagio de la pandemia. Se reclutará a 195 personas que hayan dado positivo en el test en la Conca d’Òdena (área territorial confinada desde el jueves por la noche), en el sector central de la comarca de Anoia y en el área metropolitana norte de Barcelona, así como a 15 personas con las que hayan tenido contacto cada uno de ellos para tener, en total, una muestra de 3.000 personas sometidas a esta estrategia profiláctica. En 21 días podría haber resultados preliminares.

El objetivo del ensayo clínico es reducir el número de días en que la persona puede contagiar el virus (se calcula que ahora son 14) y, al mismo tiempo, evitar la fusión del virus a las células e impedir, así, su invasión

# La planta del Mercedes-Benz en Vitoria, la fábrica más grande de Euskadi con unos 5.000 trabajadores, parará su producción a las 14.00 horas de este lunes por la crisis sanitaria creada por el coronavirus

# La plataforma con la que la Comunidad de Madrid va a impartir clases virtuales a los alumnos, EducaMadrid, ha alcanzado más de 1.000.000 de conexiones este lunes tras suspenderse las clases por el coronavirus. Mañana estará operativa también la plataforma Teams de Microsoft, con lo que se conseguirá duplicar la oferta. Lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un tuit. El cierre de los centros educativos en Madrid afecta a 1.500.000 alumnos de todas las etapas educativas

# Durante el día de hoy la UME ampliará su despliegue a otras capitales de provincia para colaborar con la misiones de vigilancia y desinfección de infraestructuras críticas que se están llevando a cabo para la contención de coronavirus.

En total, son más de 1000 los militares desplegados en el territorio español hasta el momento

# El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que “el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar evidentemente” y abogó por tomar una posición europea conjunta que pasará “por ir cerrando fronteras” en la lucha para hacer frente al coronavirus

# Las cadenas de supermercados españoles abren sus puertas este lunes con nuevas restricciones a nivel de horarios y aforo para evitar colas y aglomeraciones como las registradas la semana pasada, e incluso ya hay alguna que limita el número de unidades que cada cliente puede comprar de un mismo producto tras las medidas para frenar el coronavirus

# La ministra de Defensa, Margarita Robles, al ser preguntada sobre el posible despliegue de militares en Cataluña para ayudar en la crisis del coronavirus, ha afirmado que estarán “donde se necesite” porque “este no es un problema de territorio”, sino de salud. “Veremos a los militares donde haga falta”, ha afirmado la ministra en declaraciones a Onda Cero, ya que los miembros de las Fuerzas Armadas – ha incidido- están “para ayudar” y este no es “un problema político ni de competencias”

# Alemania comenzó a imponer este lunes controles fronterizos con Austria, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Suiza, en una medida que busca frenar el avance de la pandemia de nuevo coronavirus. Solo aquellas personas con una razón justificada para viajar, como trabajadores transfronterizos y choferes de camiones de mercancías, están autorizados a cruzaras las fronteras, según las autoridades

# El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, confía en que a partir del 25-26 de marzo empiece a descender la curva de nuevos casos de contagio por coronavirus en Madrid y que desde el 15 de abril haya más altas hospitalarias que nuevos casos

# Las víctimas por coronavirus en el resto del mundo han superado a las de China. El número de muertes por coronavirus en el mundo ha superado en número a víctimas chinas. Según la Universidad Johns Hopkins, las muertes fuera de China alcanzaron las 3.241 mientras que en el país asiático son 3.213. En las últimas 24 horas, Pekínha anunciado otras 14 muertes, lo que eleva el total a 3.213, y 16 nuevos casos que llevan las infecciones a 80.860. En el mundo, las infecciones, según la Universidad Johns Hopkins, son más de 86.000

# Un estudio liderado por investigadores chinos sugiere que el coronavirus no se transmite de las madres embarazadas a los recién nacidos. El trabajo se publica en la revista Frontiers in Pediatrics y en él los autores describen que cuatro bebés nacidos de madres infectadas en un hospital de Wuhan (China), epicentro del nuevo brote de coronavirus, no mostraron signos de infección y siguen sanos a día de hoy

# El empresario mexicano José Kuri, muy cercano al magnate Carlos Slim, ha sido el primer fallecido de coronavirus en México tras haber dado positivo a la prueba, si bien falta una confirmación oficial.

En el mismo viaje coincidió con el presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, quien igualmente dio positivo a la prueba de COVID-19 pero sin presentar síntomas

# El Ministerio de Defensa podrá llamar a todos los militares, tanto en activo como en la reserva, en el marco de la declaración del estado de alarma ante la expansión del nuevo coronavirus en España. Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado esta medianoche con las medidas adicionales puestas en marcha por el Gobierno para intentar contener el avance del COVID-19

# Venezuela pone en cuarentena siete estados, incluyendo Caracas, por coronavirus

# EEUU se aproxima a un cierre total por coronavirus

# La Reina Isabel II, evacuada de Buckingham por el coronavirus

# El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigirá a las 20.00, hora local, a la nación en un discurso televisado. Antes prevé reunir el llamado Consejo de defensa, con los ministros ocupados en la gestión de la crisis. Entre las medidas en discusión, se encuentra el confinamiento obligatorio y el aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones municipales

# El BBVA pide a sus empleados que no salgan de casa. El presidente de BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado del banco, Onur Genç, se han dirigido a todos los empleados del grupo para enviarles un mensaje de ánimo y pedirles que permanezcan en sus casas para contener la propagación de la Covid-19, tanto en España como en el resto de los países en los que hay menos casos confirmados

# Karl-Anthony Towns, estrella de los Minnesota Timberwolves, ha donado 100.000 dólares al Mayo Clinic para ayudar en la lucha contra el coronavirus

# El Gobierno sueco presenta un plan de medidas contra los efectos económicos provocados por el coronavirus que incluye que el Estado asuma hasta la mitad del salario de las personas suspendidas de empleo de forma temporal

# Unos 30 medicamentos antivirales ya están siendo probados para conocer su eficacia contra el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como Covid-19, y hasta cuatro compañías farmacéuticas están investigando la eficacia de una posible vacuna, según ha informado Farmaindustria

# Los Mossos d’Esquadra han clausurado en las últimas horas en Catalunya un total de 59 locales comerciales en funcionamiento que no podían abrir en aplicación del estado de alarma decretado en España para prevenir la extensión del coronavirus

# Coronavirus en Argentina: confirman 10 casos más y ya son 56 los infectados

# Coronavirus en Argentina: suspenden las clases hasta el 31 de marzo, cierran fronteras y reducen el transporte público

# Maduro pone en cuarentena a Caracas y seis estados de Venezuela

# El portugués Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, afirmó que el COVID-19 “está infectando la economía global” y la pandemia crea un “riesgo real y creciente de una recesión global”

# Aerolíneas Argentinas anunció un segundo vuelo especial para el jueves 19 de marzo desde Miami

# La Reserva Federal de los EE.UU. decidió recortar los tipos de interés de referencia para dejarlos entre el 0 % y el 0,25 %, con el fin de impulsar la actividad económica y combatir los efectos perjudiciales de la expansión del coronavirus en la economía mundial

# El Gobierno de Irak es otro que decretó el toque de queda en Bagdad, desde el 17 al 24 de marzo

# Perú confirmó 71 casos de coronavirus y evalúa ordenar una cuarentena generalizada

# Brasil suspende todos sus torneos de fútbol. Los torneos afectados: la Copa de Brasil de hombre, las dos máximas divisiones del campeonato brasileño de mujeres y competencias de nivel junior. El inicio del Brasileirao está programado para abril

# Por el colapso sanitario en Italia, proponen no dar prioridad a los pacientes mayores de 80 años

# El llamado de Trump a no vaciar los supermercados

«No hay necesidad de acumular suministros»: es el llamado de Donald Trump a los estadounidenses para que no vacíen los estantes de los supermercados como está sucediendo en todas las ciudades en estos días , de Nueva York a Washington. “Las tiendas permanecerán abiertas”, aseguró el vicepresidente Mike Pence