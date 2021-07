A una año y medio del comienzo de la pandemia todavía no se conoce cómo se desarrolla la inmunidad natural frente al covid y mucho menos frente a las vacunas.

“Vacunas como las de Pfizer, Moderna o Janssen son altamente efectivas protegiendo contra cuadros severos, hospitalizaciones y muertes de cualquier variante, incluyendo la Delta”, argumenta a BBC Mundo.

La hipotética capacidad de burlar al sistema inmune se ha convertido en la coartada perfecta para los fabricantes de vacunas de ARN, que llevan días presionando para que se apruebe una tercera dosis de recuerdo.

Es una posibilidad que se baraja desde casi el comienzo de la pandemia y que supondría unos enormes ingresos extra a compañías como Pfizer, principal adalid de la tercera inyección. El problema es que sus argumentos se basan en datos confusos, secretos y prematuros, como han destacado las principales autoridades médicas de EE UU, que han declinado la tercera dosis hasta que haya más datos.

Carmen Cámara, inmunóloga del Hospital La Paz en Madrid y miembro de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) afirma que “Pfizer fue la primera en la carrera de las vacunas y consiguió una posición de ventaja que ahora no quiere perder. Es un movimiento comercial al 100%”. “Esto no quiere decir que al final haya que acabar poniendo una tercera dosis, pero ahora no hay datos y no es el momento de decidirlo”, zanja la experta. “Ahora lo que interesa es acabar todas las segundas dosis en los países desarrollados y extender la vacunación al resto del mundo con las vacunas más adecuadas para sus circunstancias, que serán de Janssen, Astra Zeneca, Novavax u otras más aptas por sus necesidades de conservación en frío y su precio. Eso es lo prioritario y no es lo que le va a dar dinero a Pfizer”, añade.

El principal argumento científico de Pfizer y BioNTech es que han visto una caída de anticuerpos contra el coronavirus entre 6 y 12 meses después de la vacunación completa. Una tercera dosis multiplicaría entre 5 y 10 veces los niveles en sangre de esas proteínas capaces de neutralizar al virus.

Manel Juan, jefe de inmunología del Hospital Clínico de Barcelona, tiene un enfoque negativo sobre la tercera dosis. “No está justificada ahora ni lo estará en el futuro si se atiende a la relación entre el coste y el beneficio”, opina. “Pero será inevitable que se apruebe por el miedo a esta ola en la que los contagios siguen creciendo, aunque no tengan un gran impacto en hospitalizaciones ni muertes, y también porque no hará daño recibirla. Lo que pasará es que mucha gente no se pondrá la tercera dosis y entonces sabremos el efecto real. Así que cuando las farmacéuticas intenten vender una cuarta dosis tal vez no lo consigan. En el fondo ¿a quiénes interesa estudiar la inmunidad celular? A los que no tienen intereses económicos”, añade.

