Para la empresas, la pandemia del Coronavirus generó una emergencia sanitaria con la obligación de cuidar a los empleados; y en el plano estrictamente laboral, ansiedad, estrés y mucha incertidumbre, a las que muchas culturas organizaciones no estaban preparadas.

Entre octubre y diciembre, el International Business Report de Grant Thornton hizo un relevamiento en la Argentina que involucró a 77 líderes de empresas medianas, con el objetivo de evaluar, en términos de salud mental, el impacto del teletrabajo debido a la cuarentena. Como punto de partida, antes de marzo de 2020, casi la mitad (46%) de las compañías consultadas no tenían política activa de home office; 29% lo tenía habilitado para ciertas áreas; 13% lo ofrecía a toda su plantilla y otro 13% lo reservaba para posiciones jerárquicas.

En este contexto, realizaron un sondeo en sus redes que afirmar que, el 67% de los empleados se encuentra en estado “Burnt Out”, un 82% está trabajando de forma remota, y la principal preocupación es mantener la cultura de las mismas, desde la virtualidad.

En tanto, los datos sostienen que un 81% tiene vínculo con sus compañeros y líderes vs un 19% que no tiene esa relación; el 65% se siente parte del equipo vs 35% que solo cumple tareas. “Estas respuestas revelan que es súper importante para la mayoría, tener un buen vínculo con sus compañeros y poder interactuar frecuentemente. Esto trae muchos beneficios a la empresa, como la facilidad para trabajar en equipo, un buen ambiente laboral, y una mejora en la productividad y el flujo de trabajo”, sostiene Alexis Valín, CEO de Workifit.

“No siempre es fácil trasladar estos aspectos al mundo virtual. Para mantener a flote la cultura organizacional de forma remota, es esencial contar con buenos canales de comunicación a disposición y espacios de interacción (tanto de trabajo como informales). Las actividades recreativas también ayudan un montón a la integración y la formación de vínculos”, explica el emprendedor.

Además de ese 67% que se siente en estado “quemado” por el trabajo diario, un 87% se siente desmotivado, el 62% que su trabajo no es importante, y cansado y con problemas para dormir y un 52% no siente interés por otros hobbies o actividades.

“El ritmo increíblemente acelerado que han tomado nuestras vidas hoy en día, tiene sus repercusiones en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental. El estrés, al igual que la ansiedad, puede mostrarse levemente, generando cansancio, fatiga y cambios de humor, hasta llegar al extremo de llevar a la persona al síndrome de burn out. Es importante entender que la existencia de problemas y conflictos es completamente normal, el verdadero problema es no saber manejar estas situaciones por parte de la empresa, los líderes o los mismos colaboradores”, explica Valín.

Con una inversión estimada en USD400.000, recientemente lanzó, una aplicación que tiene como foco aportar transparencia al mercado laboral, sin permitir la publicación de oportunidades confidenciales, donde los candidatos pueden estar de forma anónima y sólo ser vistos por las empresas que ellos autorizan.

Más de 170 empresas ya han contactado candidatos a través de de la app, entre las que se encuentran Globant, Oracle, Prisma Medios de Pago, Santander, VU Security, GeneXus, Xmartlabs, Scanntech, Oktana y Arbusta.

Los socios son Alexis Valín (CEO), Christian Bouvier (CTO), Ezequiel Jardim (Lead Engineer of Web Development), Diego Ernst (Lead Engineer of Mobile Development) y Alvaro Larrosa (Lead Engineer of Matching Sub-system).

