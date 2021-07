La variante Delta viene haciendo estragos a nivel mundial y pone nuevamente a las empresas en una situación conflictiva que las obliga a reconsiderar los planes que se habían propuesto meses atrás.

En Estados Unidos está empezando a forzar a las empresas del país a reconsiderar sus planes de vuelta a la normalidad, llevando a algunas a retrasar ya el regreso a las oficinas y alimentado el debate sobre la posibilidad de exigir a los empleados que se vacunen.

La pasada semana Apple decidió posponer de septiembre a octubre la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, otras grandes compañías han comenzado a exigir nuevamente el uso de cubrebocas en sus instalaciones y muchas ciudades sopesan finalmente obligar a los empleados municipales a vacunarse.

El rápido avance de la variante Delta de Covid-19 en Estados Unidos está empezando a forzar a las empresas del país a reconsiderar sus planes de vuelta a la normalidad, llevando a algunas a retrasar ya el regreso a las oficinas y alimentado el debate sobre la posibilidad de exigir a los empleados que se vacunen.

La pasada semana Apple decidió posponer de septiembre a octubre la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, otras grandes compañías han comenzado a exigir nuevamente el uso de cubrebocas en sus instalaciones y muchas ciudades sopesan finalmente obligar a los empleados municipales a vacunarse.

Son por ahora las primeras consecuencias en el mundo empresarial del fuerte aumento de los contagios que se vive en Estados Unidos, donde los nuevos casos de coronavirus subieron un 47% la semana pasada con respecto a la anterior como resultado de la variante Delta, que representa ya más del 83% del total.

Pese a que la economía estadounidense está en medio de una vigorosa recuperación y numerosos sectores operan con cierta normalidad, otros ámbitos como el de las profesiones de cuello blanco siguen muy lejos del funcionamiento prepandemia.

¿Regreso a las oficinas?

Según datos de la firma Kastle, que gestiona tarjetas de acceso a las oficinas de decenas de miles de empresas, menos de un 35% de los empleados están acudiendo a sus puestos en las principales ciudades de Estados Unidos.

Las diferencias son profundas entre estados, con ciudades como Houston o Dallas con porcentajes por encima del 50% y otras como Nueva York y San Francisco que están por debajo del 25%.

Las empresas, que en general quieren que sus empleados vuelvan a las oficinas de manera permanente, han marcado en sus calendarios septiembre como fecha clave, un momento en el que se espera que los niños estén de vuelta en las escuelas y que una clara mayoría de la población esté totalmente vacunada.

Esos planes, sin embargo, comienzan a estar en duda con el desembarco de la variante Delta. Apple abrió el camino entre las grandes corporaciones al retrasar al menos un mes la reincorporación y otras se están replanteando ya sus planes, según The New York Times.

Ver más: Pastilla para prevenir el COVID se probará en Mar del Plata

“Creo que se va a ver más de eso”, aseguraba en una entrevista con el canal CNBC Scott Gottlieb, antiguo jefe de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) y que actualmente se sienta en el consejo de administración de la farmacéutica Pfizer.

Según este experto, hay modelos que muestran que la actual ola de Covid-19 podría llegar a su punto más alto a finales de agosto o principios de septiembre, por lo que octubre puede ser un momento más propicio para las empresas que quieran ser prudentes.

Nuevos protocolos

Para las empresas que ya han vuelto a las oficinas, la variante Delta está obligando a reconsiderar sus protocolos de salud.

Una fuente de Goldman Sachs, por ejemplo, dijo al Times que el banco de inversión está estudiando volver a implementar un sistema de test semanales incluso para los empleados vacunados.

En las oficinas californianas de Google, quienes han decidido regresar a sus puestos de forma voluntaria tienen que volver a ponerse cubrebocas tras haberla dejado de lado durante un tiempo.

Junto a la variante Delta, el otro gran imprevisto es el frenazo en el ritmo de vacunaciones que se ha experimentado en Estados Unidos durante los últimos meses.

¿Vacunas obligatorias?

Según los datos más recientes, únicamente el 49% del total de la población estadounidense está totalmente vacunada, un porcentaje que sube al 60% si se tiene en cuenta solo a los adultos.

Esa situación, combinada con el aumento de los contagios, ha llevado a que algunas instituciones y compañías empiecen a considerar hacer las vacunas obligatorias, algo a lo que la mayoría eran hasta ahora reacios.

La base legal para hacerlo, además, se ha visto reforzada después de que un juez federal confirmara la pasada semana que una universidad puede exigir que sus estudiantes se vacunen.

Noticias sobresalientes

Brasil rebasa los 550.000 muertos

Brasil registró en las últimas 24 horas 18.999 nuevos casos y 578 fallecimientos asociados al COVID-19, con lo que el número total de muertes rebasó las 550.000, según divulgó este lunes el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass).

Pfizer y Moderna amplían estudios de vacuna en niños entre 5 y 11 años

Según The New York Times, que cita a personas conocedoras de los ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de EE.UU. indicó tanto a Pfizer-BioNTech como a Moderna que el tamaño y el alcance de sus estudios pediátricos inicialmente planteados no son adecuados para la detección de efectos secundarios como la miocarditis y pericarditis.

Australia levanta confinamiento por COVID-19 en dos estados

La medida beneficia a unos 8 millones de habitantes que viven en Victoria y Australia del Sur.

EE.UU. incluye otra vez a España entre países a los que desaconseja viajar

Estados Unidos volvió a incluir este lunes a España en su lista de países a los que recomienda “no viajar” debido al empeoramiento de la pandemia. Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado que además incluye en esa categoría Portugal, Chipre y Kirguistán.

Médicos alertan que la pandemia está fuera de control en Turquía

El Colegio de Médicos de Turquía (TTB) alertó que la pandemia del coronavirus “está fuera de control de nuevo” en el país, tras un gran aumento de casos en el último mes.

En un comunicado publicado en su web, la institución resaltó el fuerte aumento de casos en las últimas tres semanas, pues los contagios detectados a diario subieron de 6.000 a más de 14.000.

El Banco Mundial se une al esfuerzo por distribuir vacunas anticovid

El Banco Mundial anunció su participación para distribuir hasta 430 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, suficientes para administrar a 250 millones de personas en 92 países de ingresos bajos y medios.

“Este mecanismo importante y oportuno de financiación permitirá que COVAX distribuya dosis adicionales”, afirmó Seth Berkley, ejecutivo principal de la Alianza para las Vacunas GAVI en un comunicado.

Coronavirus hoy (06:20 am Miami-EE.UU.)

Casos totales: 194.751.414

Fallecidos totales: 4.167.902

Vacunados totales: 3.887.973.584