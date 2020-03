Eduardo Porretti dio positivo de la enfermedad en Caracas y cerraron la embajada

# Argentina: Ahora, el Gobierno y la AFA analizan la posibilidad de suspender el fútbol

# Coronavirus en Corea del Sur: la mujer sospechada de contagiar a miles de personas

El drama colectivo se habría desencadenado en Daegu, donde la paciente número 31 -infectada por el virus- participó de varias ceremonias multitudinarias celebradas en la Iglesia de Jesús Shincheonji

# España cierra sus fronteras terrestres excepto a nacionales y residentes

Los controles en los paso no afectan a las mercancías, para no parar la producción ni la cadena de suministros

# Los infectados no detectados aceleraron la explosión del coronavirus en China

# La OMS alerta: los pacientes curados aún pueden ser contagiosos durante dos semanas

# Dos ministros bolivianos aislados preventivamente por coronavirus

# China enviará un lote urgente de material médico a España

Pekín estudia también el traslado de expertos médicos a Madrid para ayudar a afrontar la crisis

# Despliegue militar para evitar aglomeraciones en los trenes de cercanías de Madrid. La Unidad Militar de Emergencia (UME) y vigilantes de seguridad se desplegarán desde mañana por las principales estaciones de Cercanías de Madrid para impedir que se produzcan aglomeraciones como las ocurridas este lunes en andenes y trenes y garantizar la distancia de un metro entre los viajeros

# Egipto suma dos nuevos muertos con coronavirus y eleva el total de fallecidos a cuatro. En un comunicado del Ministerio de Sanidad, el Gobierno egipcio ha anunciado este lunes dos nuevos fallecidos con la enfermedad, lo que eleva a cuatro el total de defunciones. Además, en total hay 166 positivos

# Paraguay cierra parcialmente sus fronteras con Brasil y Argentina y restringe circulación de personas. “Quedaron habilitados 13 puestos aduaneros de los 42 que tenemos (con Argentina y Brasil). Solo pueden ingresar los extranjeros residentes, diplomáticos y miembros de organizaciones internacionales”, precisó la directora de Migraciones

# El presidente de EE UU, Donald Trump, dice, sobre decretar un confinamiento en todo el país: “Esperemos que no tengamos que hacerlo. Todavía no lo hemos decidido”. En cuanto a las pérdidas económicas para las aerolíneas, después de que se hayan suspendido miles de vuelos, asegura que “vamos a apoyar a nuestras aerolíneas 100%, no es su culpa. No es culpa de nadie”. “Lo mejor que podemos hacer para los mercados es superar esta crisis”. En cuanto a los mercados bursátiles, el mandatario aseguró que “el mercado será muy fuerte una vez que nos deshagamos del virus. El mercado se cuidará solo”

# La Unión Europea cerrará sus fronteras exteriores durante 30 días.

La propuesta del cierre de las fronteras en la Unión Europea llega en un momento en el que Italia ya ha superado la barrera de las 2.000 muertes, con más de 23.000 infectados.

# Ya hay casi 10.000 casos de contagio en España, con la muerte confirmada de 342 personas y la recuperación de otras 530, según los datos de Sanidad

# El presidente de Francia, Emmanuel Macron ha anunciado que cerrará sus fronteras a partir del mediodía de mañana y que restringirá los desplazamientos

# Arabia Saudí convocará una cumbre virtual de líderes del G20 dedicada al coronavirus tras la iniciativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que en la tarde de este lunes ha mantenido una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán

# La Guardia Urbana ha sancionado a 123 personas y ha hecho cerca de 2.000 avisos a ciudadanos en la calle durante el primer día de vigencia del real decreto ley de estado de alarma por el coronavirus

# La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto 252 multas por no cumplir las restricciones de tránsito en la capital por el estado de alarma por el coronavirus decretado en todo el país y ha detenido a cuatro personas que además de incumplirlas han faltado el respeto a los agentes

# La Ciudad de Hollywood (Miami) cierra playas y centros comunitarios por coronavirus

# Debido a la intensificación de la pandemia del coronavirus, y para fomentar el distanciamiento social recomendado por autoridades locales y estatales, el Miami Dade College (MDC) informó que pasará a la fase de trabajo primordialmente a distancia a partir del martes 17 de marzo

# El alcalde Carlos Hernández de Hialeah emitió un estado de emergencia para la ciudad, una medida tomada luego de que el estado de Florida y el condado de Miami-Dade pusieran en vigencia una decisión igual debido a la propagación del COVID-19 en el estado

# G7 dice que el coronavirus es una “tragedia humana y una crisis sanitaria global”

# Irán cierra tres importantes santuarios del chiismo por coronavirus

# Nuevo cortocircuito en Wall Street: el Dow cae un 13%

# Julius Baer no descarta un “cierre global” de las Bolsas hasta que se controle la epidemia.

Julius Baer no descarta que la crisis del coronavirus lleve a un “cierre global” de los mercados financieros en “unas pocas semanas” y que estos reabran “una vez que la epidemia esté bajo control”.

“La situación es tan extrema que ni siquiera ese escenario (de cierre temporal) se puede descartar”, ha asegurado el director de inversiones global de Julius Baer, Yves Bonzon

# Credit Suisse considera que aún es “demasiado pronto” para llevar a cabo una estrategia de compra de agresiva de acciones y se mantiene “neutral” en renta variable, a pesar de las fuertes caídas bursátiles de las últimas semanas por la crisis del coronavirus.

“El momento para volver sustancialmente al mercado aún está por llegar”, ha sostenido el director de inversiones global de Credit Suisse, Michael Strobaek, en un informe publicado este lunes

# EEUU empieza a probar una vacuna contra el coronavirus en seres humanos.

“La fase 1 de la prueba clínica para evaluar una vacuna en investigación diseñada frente a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha empezado en el Instituto de Investigación Sanitaria Kaiser Permanente Washington, en Seattle (KPWHRI)”, dijeron los NIH, que financian este proyecto a través uno de sus centros, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID)

Los expertos administraron este lunes la vacuna al primero de los 45 voluntarios, todos ellos adultos sanos de entre 18 y 55 años de edad, que tomarán parte en este experimento a lo largo de seis semanas.

La vacuna se denomina RNA-1273 y ha sido desarrollada por científicos de NIAID y de la compañía de biotecnología Moderna