Para tornar ainda mais simples o processo completo de compra de um imóvel, o Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, fechou parceria com a Credihome, plataforma que oferece o maior portifólio digital de crédito imobiliário.

Por meio de uma ferramenta de cálculo para empréstimos imobiliários desenvolvida pela Credihome, o cliente Imovelweb poderá, ao encontrar o imóvel ideal em suas buscas, preencher, em poucos segundos e sem sair do site, um formulário on-line – com dados pessoais e do imóvel – para fazer uma simulação das condições de financiamento em todas as instituições que oferecem o serviço, como bancos Itaú, Santander e Bradesco.

Neste caso, os bancos possuem integração via APIs com a plataforma Credihome, garantindo mais agilidade no processo de aprovação de crédito e na jornada do cliente final. Outros bancos estão em processo de integração.

Como a Credihome é uma plataforma “multibancos”, o consumidor tem liberdade para comparar as taxas de todas as instituições financeiras em um único lugar, sem precisar pesquisar individualmente em cada banco. Essa comparação é disponibilizada imediatamente ao final da simulação, para que o cliente possa tomar a melhor decisão.

Outra vantagem é a oferta de carência de até 12 meses para o início do pagamento. Além dos bancos que integram a carteira, a Credihome tem recursos próprios da sócia FinCapital, o que permite a inserção de clientes que estão “desatendidos” no processo tradicional dos bancos.

“A facilidade e desburocratização do acesso ao crédito imobiliário é uma missão da Credihome desde a sua fundação. A parceria com o Imovelweb vem para fortalecer ainda mais este propósito da empresa”, diz Bruno Gama, CEO da Credihome, que cresceu mais de 400% no último ano.

“Como um hub de soluções imobiliárias com foco em serviços financeiros, o Imovelweb está preparado para atender, em um único lugar, toda e qualquer necessidade do usuário com uma plataforma robusta, que reúne grandes especialistas do mercado, como é o caso da Credihome”, destaca Tiago Galdino, CFO do Imovelweb.

Em 2019, cerca de R$ 35 bilhões em transações imobiliárias passaram pelo Imovelweb, o que demonstra o potencial de crescimento do setor nos próximos anos. Atualmente, o portal conta com mais de R$ 500 bilhões em imóveis anunciados para a venda e espera crescer mais de 20% este ano.