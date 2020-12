Poderosas fuerzas macroeconómicas sustentan el mercado Voluntario de Créditos de Carbono y, según algunos analistas, podrían hacer subir los precios significativamente a medida que más países introduzcan mercados de CO2 regulados, lo que obligaría a las empresas a compensar su contaminación. Además, cada vez más empresas e individuos optan por compensar sus huellas de carbono de forma voluntaria.

“Este año podría representar un punto de inflexión clave para el cambio climático” afirma Juan Pablo Thieriot, CEO de Uphold y Co-fundador de la UP Alliance. “Hemos visto en los últimos meses a Australia y California en llamas, huracanes cada vez más poderosos y empresas como Apple, Microsoft y Nike comprometerse voluntariamente con la neutralidad del carbono. Esto manifiesta la necesidad de que se deje de considerar como un tema lejano, evidente en acuerdos como el de Kioto y París, y pase a ser un tema relevante actual, que afecta la vida de millones de personas”.

“Es probable que la lucha contra el cambio climático se convierta en el tema económico dominante de los próximos 20 años. El token UPCO2 permite a todos los usuarios de Latinoamérica, participar en este importante y, potencialmente lucrativo, nuevo mercado y contribuir a cuidar el planeta”.

Los créditos voluntarios de carbono, que respaldan todos los Tokens UPCO2, ofrecen importantes ventajas económicas en comparación con otros créditos. Reconocidos mundialmente, denominados en dólares e intercambiables, los créditos voluntarios duran para siempre, manteniendo un valor variable, hasta que es retirado o consumido por una empresa o individuo particular que busque compensar su huella de carbono.

“Es asombroso que no exista un precio de compensación global único para las emisiones de carbono” sostiene Le Merle. “Un commodity intercambiable digitalmente, no entregable, que es esencial para la actividad humana, no debería ser intercambiado bilateralmente en mercados OTC (Over The Counter) extrabursátiles, como lo son hoy en día los créditos de carbono. Como activo reconocido globalmente, definido por estándares internacionales, un Crédito de Carbono Voluntario debería eventualmente alcanzar el mismo precio en cualquier lugar”.

Le Merle concluye: “Creemos que el token UPCO2 tiene un gran papel que desempeñar en la democratización del acceso a los créditos de carbono, lo que podría eliminar el arbitraje de precios y producir un precio global único. Esa fue nuestra gran idea impulsora. Combinar un activo digital con una compensación de carbono de la selva tropical y hacerlo accesible para todos”.