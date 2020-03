A 5G Americas, a associação setorial e voz da 5G e LTE nas Américas, anunciou hoje a eleição da Crown Castle para seu Conselho de Administração. No Conselho, a Crown Castle estará trabalhando ao lado de 16 das principais operadoras e fabricantes responsáveis pela implementação das redes LTE e 5G na região das Américas.

“A Crown Castle possui 25 anos de experiência desenvolvendo soluções para torres, fibra e células pequenas que atendem aos padrões mais altos e promovendo soluções sem fio inovadoras,” disse Chris Pearson, Presidente da 5G Americas. “É uma grande satisfação contar com a Crown Castle em nosso Conselho de Administração enquanto continuamos trabalhando para realizar a promessa da 5G”.

Com uma combinação inédita de torres, fibra e células pequenas, e uma equipe de aproximadamente 50.000 colaboradores em praticamente 100 escritórios nos Estados Unidos, a Crown Castle está preparando o terreno para as tecnologias transformativas do futuro. Com a conexão de cada vez mais dispositivos, máquinas e equipamentos e “coisas” com a Internet e novos avanços em tecnologias como a 5G, as torres, fibra e células pequenas da Crown Castle são elementos críticos do ecossistema conectado da 5G.

“A Crown Castle fornece infraestrutura de comunicações em um setor dinâmico passando por transformações rápidas e será uma grande satisfação colaborar com alguns dos líderes deste setor, contribuindo ideias, aprendendo e promovendo inovações para apoiar a 5G e outras tecnologias do futuro”, disse Mark Reudnik, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Produtos da Crown Castle.

Os Membros do Conselho de Administração da 5G Americas incluem: AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Ericsson, Intel, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Samsung, Shaw Communications Inc., Sprint, T-Mobile US, Inc., Telefónica, WOM e agora a Crown Castle.