En esta época, las criptomonedas se han convertido en una fuente muy lucrativa de inversiones y de intercambio monetario. Existe cierto vocabulario que necesitas conocer, especialmente si eres un inversionista nuevo.

Como en el mundo normal, hay una jerga ampliamente aceptada en el ecosistema de las criptomonedas.

Si eres un usuario de Reddit, probablemente has visto toneladas de términos usados por los usuarios de Reddit para referirse a Bitcoin y a Ethereum.

Criptotérminos que necesitas conocer en 2021

El auge de Bitcoin ha llevado a los inversionistas a formar un ecosistema de criptomonedas organizado y sólo hablan en estos términos si tienen transmitir o enviar un mensaje a sus compañeros usuarios de criptomonedas.

1. Pump and Dump

El término “pump and dump” significa comprar y vender, este término es principalmente usado cuando un inversionista compra (pump) un montón de bitcoins cuando el precio está bajo y vende (dump) cuando el precio está excesivamente alto. Los usuarios que hacen esto regularmente se dicen que están haciendo “pumping and dumping”.

2. Bagholder

Este término es un poco dramático, Bagholder generalmente se refiere a las personas que mantienen sus bitcoins después de una baja severa en el mercado, este término es usado para referirse a los inversionistas que compran los bitcoins a una tasa excesivamente alta y pierden la oportunidad de venderlos en el momento correcto.

En pocas palabras, los inversionistas que quedan con los bitcoins que no tienen valor, pero que están seguros que los precios subirán.

3. Whales (ballenas)

Whales son las que llaman “bulls” en el mercado bursátil. Son muy ricos y pueden mover el mercado rápidamente en cualquier momento; el crédito va a sus enormes capitales. Las ballenas tienen enormes cantidades de bitcoins, los precios de las criptomonedas pueden ser alterados por ellos.

4. HODL

HODL es sin dudas el término de criptomonedas más famoso, es divertido el contexto detrás de la invención de HODL, este término de criptomonedas se originó cuando una persona borracha estaba escribiendo en el subreddit de Bitcoin y por error escribió HODL en vez de HOLD, desde entonces este término se volvió viral.

Con frecuencia los inversionistas tratan de mantener sus inversiones cuando el mercado está volátil.

5. Su precio subirá “to the moon”

Puedes tener una idea de lo impactante de esta frase, es usada por los traders cuando los precios del Bitcoin se disparan a la luna, muchos dirían los precios del Bitcoin fueron “mooned” el año pasado, lo que significa que los precios subieron de 10 a 15 veces el valor por lo que los que compraron.

6. Altcoins

Todas las otra criptomonedas que no son Bitcoin son llamadas altcoins. ALT son las primeras tres letras de la palabra “alternativas”. Otro término usado para referirse a las criptomonedas que no tienen potencial es “Shitcoin”, estas monedas no tienen potencial para un alza de precios en el futuro, pero los usuarios siguen conservándolas.

7. ATH

ATH significa “all time high”, lo más alto en el tiempo, valor máximo. El mejor precio de una moneda en particular está referido aquí, por ejemplo, Bitcoin tuvo su “all time high” en diciembre 2017.

8. Shilling/Pumping

Shilling es el acto de comprar una criptomoneda en particular y jactarse de ello en público para que otros inviertan en esa moneda también, básicamente es un intento de inflar su precio.

9. Bullish and Bearish

“Bullish” significa que el precio de la criptomoneda aumentará en el futuro, está hecho por analistas aficionados, la mayoría no trabajan. Es el bitcoin champion trabajando en el ecosistema de las criptomonedas.

Por otro lado, “bearish” es lo opuesto a “bullish”, es la predicción de que pronto los precios bajarán fuertemente.

10. FUD

Por último, pero no menos importante, viene FUD, que es la abreviación de “fear, uncertainty and doubt”: miedo, incertidumbre y duda, en inglés. FUD no es nada más que noticias falsas y chismes esparcidos por las personas en el ecosistema de las criptomonedas, quienes quieren que el precio de ciertas monedas caiga.

Por ejemplo, puedes decir, “ABC está esparciendo FUD”, una persona esparciendo FUD es llamada FUDster.

Conclusión

Estos fueron los 10 principales términos de criptomonedas que necesitas tener en cuenta en 2021. Estos términos son usados por los traders de forma regula, aprender estos términos tan pronto como sea posible te ayudará a progresar en el ecosistema de las criptomonedas.