Binance, la compañía global de blockchain dueña del mayor exchange de activos digitales del mundo, con más de 15 millones de usuarios y un volumen diario de transacciones de más de 20.000.000.000 de dólares, analiza las proyecciones del Bitcoin y las altcoins, para los próximos meses.

Luego de 6 meses al alza, Bitcoin se ha tomado un merecido descanso en su vertiginoso crecimiento en formas de vela verde, para conformar la primera consolidación de precio durante abril de 2021. El pasado octubre, Bitcoin se cotizaba a U$D 10.300 y desde allí la valoración del activo digital dorado fue parabólica, cerrando a U$S 58.700 a fines de marzo de este año.

“El hecho de que el precio de Bitcoin se haya estabilizado es un gran indicador para los inversores tradicionales ya que ellos son quienes más le temen a la volatilidad de las criptomonedas. Al mismo tiempo, esto despierta el interés de los inversores de riesgo por las alternativas al Bitcoin. De este modo, quienes busquen una inversión segura pueden ir al Bitcoin, mientras que aquellos que estén dispuestos a tomar posiciones de alto riesgo pueden apostar por otras monedas por los rendimientos excepcionales que pueden generar”, señala Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance.

BTCUSDT en periodo mensual Fuente:TradingView

La valorización de más de 460 % en seis meses, entre octubre y marzo, abrió los ojos de grandes inversores como Elon Musk y Michel Saylor, junto a Microstrategy. También podemos nombrar a Paypal y su plan para que a partir de noviembre de 2020, sus usuarios puedan, a través de su plataforma, comprar, mantener y vender criptomonedas como Bitcoin. El efecto bola de nieve fue inmediato. Cuando grandes y reconocidos inversionistas apoyan un activo, los medios hacen eco y potencian el FOMO (Fear of missing out) de los pequeños inversores (retailers) y otros inversionistas que gozan de cierto anonimato, por lo que gracias a este fenómeno, podemos encontrar capitalizaciones de mercado en las criptomonedas de más de dos billones de dólares en menos de 12 años en el mercado, algo nunca logrado por empresas reconocidas a nivel mundial como Google o Apple, en tan poco tiempo.

La compañía de la manzanita logró ese monto de capitalización bursátil en 2018, luego de 42 años de cotización en la bolsa de valores. Google, por su parte, logró alcanzar U$S 1.000.000.000.000 de capital de mercado en 21 años, el pasado febrero de 2020.

Las proyecciones sobre el crecimiento de la industria de las criptomonedas parecen venir con mucho viento a favor.

¿Qué ocurre con las altcoins?

Al momento de escribir este artículo, el dominio de Bitcoin sobre las criptomonedas se encuentra perforando los 45,48 puntos, es decir que el 54,5 % del mercado de las criptomonedas no es Bitcoin. Desde el análisis técnico, podemos observar que el soporte alrededor de los 46 puntos no resistió la fuerte apreciación de las altcoins como Ethereum y Cardano, durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo. El siguiente soporte se encuentra alrededor de los 41 puntos, que con un RSI (índice de fuerza relativa) seriamente sobrevendido, significa que las probabilidades de un rechazo y rebote en esta zona es muy probable. En ese caso, Bitcoin tendrá mejor performance que el resto de las criptomonedas. Debemos recordar que esto no significa necesariamente que las altcoins bajarán de precio (USD) sino que disminuirían frente al par Bitcoin.

Bitcoin Dominance en periodos semanales. Fuente: Tradingview

Uno de los indicios que nos permite sostener esta hipótesis son las proyecciones dadas por el marketcap (la valuación total) de las criptomonedas, que no contengan la valuación de Bitcoin. En este gráfico podemos observar que recién se ha dado una superación de la valuación de las criptomonedas frente al nivel de enero de 2018. En el ciclo anterior, entre julio de 2016 y enero de 2018, se dio un boom importante sobre la valuación de ese mercado, alcanzando un incremento del 217.156 %. Si solo tuviéramos un 10 % de esta alza en la valuación actual, deberíamos pensar en un incremento del 21.715 %. Hoy por hoy, el incremento es del orden del 180 %. Antes de saltar de su silla y destinar todos sus ahorros a comprar y entrar en FOMO, debemos analizar racionalmente ese mercado y saber que, si bien la historia suele repetirse, no necesariamente lo hace de la misma forma.

Capital de mercado de todas las criptomonedas exceptuando a Bitcoin. Fuente: Tradingview

A nivel técnico podemos usar la Extensión Fibonacci para poder estimar el crecimiento del mercado de capital del conjunto de todas las criptomonedas salvo Bitcoin. La Extensión Fibonacci nos permite anticipar los niveles más probables en los que los traders expertos sacarán sus beneficios. Como lo podemos observar, estamos en un nivel importante que puede indicar una posible breve consolidación en esta zona o la posibilidad de alcanzar el siguiente nivel en 5 billones de dólares y una extensión máxima de 50 billones de dólares. 5 billones implicaría un incremento del 12.000 % mientras que 50 billones de dólares sería un incremento del orden del 51.000 %, algo más acorde con las posibles expectativas del mercado y que representaría un poco menos del 25 % del incremento del ciclo anterior.

Capital de mercado de todas las criptomonedas exceptuando a Bitcoin. Fuente: Tradingview

Una de las razones por las que el mercado de las criptomonedas, salvo Bitcoin, ha tenido un incremento tan importante, es gracias al crecimiento de Ethereum, que en los últimos meses pasó de valer USD 1000 a USD 4000, en los primeros días de mayo. Tal como ocurre con Bitcoin, es muy probable observar un período de consolidación de ese precio que por regla de vasos comunicantes permitirá alimentar las criptomonedas de menor capital. ¿Cuándo ocurrirá esto? El par Total2/ETH nos da información respecto de ese posible ciclo. Observamos en efecto que la tendencia se encuentra cambiando a favor de las otras criptomonedas frente a Ethereum. En este gráfico semanal, la tendencia de las EMAs está al borde de cruzar al alza, lo que significa que las criptomonedas que no son Ethereum empezarán a desempeñarse mejor que Ethereum.

Capital de mercado de todas las criptomonedas exceptuando a Bitcoin, frente a Ethereum. Fuente: Tradingview

Una nueva temporada de altcoins ya está entre nosotros. La caída del dominio de Ethereum sobre el resto de las altcoins volvió a mínimos de julio del 2020 por lo que todo el ecosistema de los nuevos proyectos, como por ejemplo, todos los que abarca la Binance Smart Chain con su combustible a base de BNB se podrán ver beneficiados.

¿Se encuentra listo para un final de segundo trimestre volátil y apasionante?