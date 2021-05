Después de que Bitso, plataforma de criptomonedas, anunciara a principios de mayo que se convirtió en el segundo unicornio mexicano y en la tercera Fintech más valiosa de América Latina al lograr una valuación de 2.200 millones de dólares, ahora ha informado sobre su agresiva estrategia de crecimiento en México y América Latina, siendo un eje rector de este siguiente paso, el fortalecimiento y crecimiento de su equipo.

“Tenemos una responsabilidad enorme de impulsar la tecnología de las criptomonedas para que sea útil y accesible para todas las personas. Para lograr esto es fundamental tener personas extraordinarias en nuestro equipo y estamos muy entusiasmados de sumar a Javier a este gran proyecto.” Comentó Daniel Vogel, Cofundador y CEO de Bitso.

Entre algunos de los planes que la compañía ha comunicado después de su ronda de inversión, se encuentra continuar con su expansión internacional en América Latina, pues actualmente ya opera en México, Argentina y Brasil; por otro lado, buscan seguir fomentando mayores casos de uso en la región, y este crecimiento también se traduce en el crecimiento acelerado de su equipo.

“En Bitso estamos muy entusiasmados por el crecimiento que la compañía ha presentado en los últimos años, pues además de alcanzar en tan solo unos meses los dos millones de usuarios, nuestro equipo también se ha duplicado en un 100% cada año, teniendo actualmente más de 300 personas de más de 30 nacionalidades, y esto sin duda solo hace aún más emocionantes nuestros objetivos” Comentó Laura Alamillo, People Lead de Bitso.

En este sentido, su estrategia de atracción de talento en México ya se encuentra en otro nivel, y una prueba de ellos es su más reciente anuncio: Javier Martínez Morodo, quien por más de 11 años fue parte fundamental del equipo de GBM, fungiendo en posiciones directivas durante este tiempo y quien recientemente se había desempeñado como Chief Strategy Officer en esta empresa, que es considerada como una de las financieras más importantes de México y que también es reconocida por ser un semillero de talento en el país.

“Desde hace unos meses he estado platicando con Daniel, CEO de Bitso, quien con mucho entusiasmo me invitó a sumarme a la misión de crear un mejor sistema financiero montado en crypto para toda Latinoamérica. El reto es gigantesco, uno de los que provocan escalofríos con solo pensar en la oportunidad y el impacto que podría tener en cientos de millones de personas. Si bien en México el tema de inclusión financiera es un gran problema, en Latinoamérica lo es aún mayor. Ayudar a más personas a lograr la libertad financiera se ha convertido en mi misión de vida. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar.” Comentó Javier Martínez Morodo, quien se incorpora al equipo de Bitso cómo Chief Growth Officer.