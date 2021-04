Coinbase Global, Inc., anunció que su declaración de registro en el Formulario S-1, tal como se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”), relacionada con una propuesta de cotización pública directa de sus acciones ordinarias Clase A fue declarada efectiva la SEC el 1 de abril de 2021. Coinbase anticipa que sus acciones ordinarias de Clase A comenzarán a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización “COIN” el 14 de abril de 2021.

Se puede obtener una copia del prospecto relacionado con la declaración de registro visitando EDGAR en el sitio web de la SEC oa través de la página de relaciones con los inversores en el sitio web de Coinbase en investor.coinbase.com en la sección “Presentaciones de la SEC”.

La declaración de registro relacionada con estos valores ha sido archivada y declarada efectiva por la SEC. Este anuncio no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación. bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones con respecto a la fecha en la que las acciones ordinarias Clase A de Coinbase estarán disponibles para su negociación en el Nasdaq Global Select Market. Las palabras “creer”, “puede”, “hará”, “potencial”, “anticipar”, “pretender”, “esperar”, “podría” y “podría”, y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones a futuro. . Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, suposiciones y proyecciones de la gerencia basadas en la información disponible en el momento en que se hicieron las declaraciones. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluidos los riesgos e incertidumbres relacionados con: si Coinbase consumará o no la cotización pública directa propuesta, las condiciones prevalecientes del mercado, la demanda de los inversores de acciones ordinarias de Clase A de Coinbase y el impacto de las condiciones económicas, industriales o reglamentarias generales en los Estados Unidos o internacionalmente.

Se incluye más información sobre los riesgos que podrían afectar el negocio de Coinbase y la lista pública directa propuesta en las presentaciones de Coinbase ante la SEC, incluido el Formulario S-1 / A presentado el 23 de marzo de 2021. Salvo que lo exija la ley, Coinbase no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas. y el impacto de las condiciones económicas, industriales o regulatorias generales en los Estados Unidos o internacionalmente. Se incluye más información sobre los riesgos que podrían afectar el negocio de Coinbase y la lista pública directa propuesta en las presentaciones de Coinbase ante la SEC, incluido el Formulario S-1 / A presentado el 23 de marzo de 2021. Salvo que lo exija la ley, Coinbase no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas. y el impacto de las condiciones económicas, industriales o regulatorias generales en los Estados Unidos o internacionalmente. Se incluye más información sobre los riesgos que podrían afectar el negocio de Coinbase y la lista pública directa propuesta en las presentaciones de Coinbase ante la SEC, incluido el Formulario S-1 / A presentado el 23 de marzo de 2021. Salvo que lo exija la ley, Coinbase no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.