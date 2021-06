TyN Magazine desde Miami a pocos días del comienzo del mayor evento de criptomonedas del mundo: Bitcoin 2021

Algunos consejos sobre cómo apilar sats y más en Bitcoin 2021 …

1. Apilar satélites con Carrot: Daremos una tonelada de bitcoins en Bitcoin 2021, pero necesitarás la aplicación Carrot para apilar esos satélites. Obtenga más información y descargue la aplicación a través del enlace a continuación o diviértase siendo pobre.

2. Tweet fotos, gane Bitcoin con OKcoin: Okcoin está regalando $ 30,000 en bitcoins a los asistentes a Bitcoin 2021. Primero, tome fotos de usted mismo usando la máscara Okcoin o las gafas de sol distribuidas en el evento. Luego comparta sus fotos en Twitter y mencione @Okcoin e incluya el hashtag #Okmiami. Cada foto que comparta el 4, 5 o 6 de junio es una oportunidad de ganar $ 10,000 en bitcoins.

3. Gana un Lambo: ¡Sportsbet.io está regalando un Lambo en Bitcoin 2021! Aprenda cómo puede ganar en sportsbetlambo.io.

4. Swipe está regalando $ 100,000 en BTC: Swipe regalará $ 100,000 en bitcoins a 100 personas. Para participar, sigue a @Swipe en Twitter, tuitea una selfie en la rampa de skate Tony Hawk con el hashtag #SwipeBTC, luego proporciona tu cuenta de Twitter y correo electrónico en swipe.io/bitcoin.

5. ¡Y muchos otros expositores! ¡Pase por los puestos para obtener fantásticos obsequios!

Cómo prepararse para Bitcoin 2021

Este evento será el más grande que Bitcoin haya visto, por lo que reunimos algunas pautas para ayudarlo a prepararse …

1. Manténgase conectado: Únase al grupo oficial de Telegram Bitcoin 2021 para obtener las últimas actualizaciones, anuncios especiales y para conectarse con otros asistentes.

2. ¡Solo Bitcoin! Esta es una conferencia solo para Bitcoin. Por favor, manténgase enfocado y en el tema del evento. Guarde las conversaciones sobre otros protocolos y criptomonedas para fuera de la conferencia.

3. Horario de registro: las puertas se abren a las 8 a.m. todos los días. El primer día, recibirá su pulsera de admisión. ¡Mantenga esta pulsera puesta durante toda la conferencia! Si pierde su pulsera, se le pedirá que compre otro boleto para poder ingresar. Si desea cortar su pulsera (o se cae), le proporcionaremos otra pulsera siempre que tenga físicamente la pulsera vieja en la mano.

4. Te tenemos cubierto: Bitcoin 2021 te proporcionará gafas de sol, protector solar, una máscara de privacidad, desinfectante de manos, agua, clima cálido y contenido increíble de lo mejor de Bitcoin. La comida y la cerveza estarán disponibles para su compra durante la conferencia, que podrá comprar con bitcoin, efectivo o tarjeta de crédito.

5. Nix The Baggage: No recomendamos traer bolsas grandes o mochilas al evento, ya que todas las bolsas serán revisadas por seguridad antes de ingresar al lugar.

6. Ponga su arma en la funda en casa: Tenemos una política de no armas de fuego dentro del lugar. El Departamento de Policía de Miami será el único personal con armas de fuego en el lugar.

7. Traer Bitcoin: Si bien esta es una conferencia de Bitcoin, no recomendamos traer grandes cantidades de Bitcoin para el viaje. Desafortunadamente, probablemente habrá malos actores en este evento (están en todas partes), cuyo único propósito es robar su BTC ganado con tanto esfuerzo. Todo estará habilitado para Bitcoin, así que descargue su billetera de iluminación favorita y complete con lo que planea usar en la conferencia.

8. Limitaciones de capacidad: ¡Bitcoin 2021 estará empaquetado! Vamos a estar limitados en la cantidad de personas que pueden caber en todas las áreas del escenario. Para asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de disfrutar de todo el tremendo contenido, tendremos enormes paneles LED en todo el lugar donde la gente puede sintonizar y ver toda la acción. Si hay sesiones que le gustaría ver en las etapas, ¡le recomendamos que llegue temprano para ellas!

9. La paciencia es una virtud: Con más de 12,000 asistentes, en ciertos momentos puede haber filas para registrarse, comida y bebidas. Nadie ha realizado un evento de Bitcoin de este tamaño antes, así que tenga paciencia … ¡estamos aprendiendo sobre la marcha!

10. Sepa cómo HODL su alcohol: Si se emborracha y actúa como un tonto, el personal de seguridad le pedirá amablemente que abandone las instalaciones.

11. Protocolos COVID-19 (Sabías que vendría): Al salir de la pandemia, todavía tenemos que adherirnos a los mandatos locales, estatales y federales sobre grandes reuniones. Todos los asistentes recibirán una mascarilla y un desinfectante de manos al ingresar a la conferencia. Según los CDC, los asistentes completamente vacunados “pueden reanudar sus actividades sin usar una máscara o distanciarse físicamente”. No comprobaremos su estado de vacunación.

12. Fashion Forward Bitcoiners: Vístase informalmente: pantalones cortos, camisetas, trajes de baño, camisetas sin mangas … todo aceptable. Este no es su evento criptográfico profesional snob, intelectual y empresarial.

13. Mantenga la fiesta en marcha: todas las pulseras de After Party se pueden recoger el viernes o sábado en el mostrador de información de Bitcoin 2021 (no se lo puede perder). La pulsera After Party le otorgará acceso a AMBOS, el After Party oficial de FTX Bitcoin 2021 en The Oasis y el cercano eToro Tap Room en el 1-800-LUCKY. Debido a limitaciones de capacidad, uno u otro puede estar lleno.

14. El derecho a la privacidad: Bitcoin 2021 tendrá asistentes de todas las edades. ¡Tenga en cuenta a los que le rodean! Además, tenga en cuenta la fotografía y el uso de las cámaras de los teléfonos móviles, ya que no todo el mundo querrá aparecer en las fotos. Si está extremadamente interesado en la privacidad, use la máscara de privacidad que le proporcionaremos a cada asistente en el momento del registro.

15. Dejar, recoger y aparcar, ¡Dios mío! La dirección para dejar y recoger a los niños es 318 NW 23rd Street. Esta dirección debería estar automáticamente en los sistemas de Uber y Lyft durante los días de la conferencia. Hay estacionamiento de pago disponible en los estacionamientos adyacentes al registro por $ 20 por día.

16. Bitcoiners que viajan juntos en autobús, permanecen juntos: estamos proporcionando un servicio de transporte gratuito a Bitcoin 2021 desde hoteles selectos. Estos servicios de transporte funcionarán de 7:45 a.m. a 9:05 a.m. desde los siguientes hoteles: Kimpton EPIC, JW Marriott Marquis Miami, The InterContinental Miami, Hyatt Regency Miami y JW Marriott Miami.

17. Diviértete manteniéndote hidratado: Miami en junio hace CALOR, así que bebe. Se proporcionarán botellas de agua a todos los asistentes.

18. El contenido es el rey: Mantente conectado

Estamos organizando charlas semanales en Clubhouse y Telegram, así que asegúrese de pasar para hacer cualquier pregunta candente sobre la conferencia o para conversar sobre Bitcoin.