El Bitcoin tenía un supuesto piso en los 40,000 dólares que rompió hoy cuando llegó a cotizar a 30.016,83 dólares, menos de la mitad que hace un mes, aunque luego recuperó algo de su valor y subió hasta 33.710 dólares, con una caída de 23% en la jornada del 19 de mayo, perdiendo así un 40% de su valor desde los máximos históricos de casi 65.000 dólares que marcó hace un mes.

El desplome de hoy hasta mínimos de tres meses y medio (ha llegado a caer a los 38.500 dólares) se produce después de que China prohibiera a sus instituciones financieras ofrecer servicios relacionados con los activos de criptodivisas.

“China hurgó en la herida al declarar que las monedas virtuales no deberían y no pueden ser utilizadas en el mercado porque no son monedas reales”, comentó Fawad Razaqzada, analista de Thinkmarkets.

Las criptomonedas “no son verdaderas divisas”, consideraron el miércoles varias federaciones bancarias chinas de referencia, advirtiendo del peligro de la “especulación”, en un país que está preparando su propia moneda digital.

Sin embargo no es la única razón. El raid “bajista” del Bitcoin se había acelerado la semana pasada cuando la empresa de autos eléctricos Tesla anunció que dejaría de aceptar bitcoin como forma de pago.

“Tesla suspendió la compra de vehículos usando Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido aumento en el uso de combustibles fósiles para el minado y transacciones de Bitcoin, especialmente carbón, que tiene el peor nivel de emisiones que cualquier combustible”, aseguró el propio Elon Musk, dueño de la compañía, en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

Nuevamente el precio se encuentra en la misma cotización que antes de que Tesla revelara su compra mil millonaria. Esto ha disparado los medidores del índice fear and greed hacia el miedo extremo, a un nivel que no se veía desde marzo de 2020, cuando la OMS declaró pandemia por Covid19. También, el influjo de bitcoins hacia casas de cambio vuelve a niveles de aquel jueves negro en que la criptomoneda perdió 40% en pocas horas. Así lo reflejan las gráficas de Glassnode, referidas por el CIO de Moskovski Capital, Lex Moskovski, con 22.917 bitcoin entrando a los exchanges en tan solo una hora:

La caída del bitcoin afecta al resto de monedas virtuales y el Ethereum se hunde hoy más del 20%, mientras que el Binance Coin y Dogecoin cenden alrededor del 25%.

La gran inflación de Estados Unidos, no esperada por los inversores hizo que estos se refugiaran nuevamente en el oro sacando sus activos de divisas más fluctuantes.