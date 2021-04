Una parte importante de los negocios internacionales son los establecimientos que venden hamburguesas, patatas fritas, helados, etc. Por algo se han mantenido a lo largo de tantos años. En vista del lugar que tienen en la mente de los consumidores, han considerado adoptar criptomonedas como el bitcoin. De hecho, algunas cadenas como Burger King y KFC han empezado a aceptarlo. El problema es que no es tan fácil como parece, debido a que ha habido algunos contratiempos que están más relacionados con las tiendas que con la criptomoneda. En ocasiones se ha visto como un negocio (Burger King) empieza a aceptar bitcoins por un tiempo, para después dejar de recibirlos porque todo se trataba de una estrategia publicitaria. A pesar de que ofrecían una segunda hamburguesa con la compra de una usando bitcoin, hace poco emitieron un comunicado anunciando que ya no lo recibían. Solo algunas sucursales de ciertos países como Alemania lo siguen aceptando.

¿Cómo se adquiere comida rápida con bitcoins?

Del mismo modo que se puede usar el teléfono móvil para pagar con dólares, también es posible utilizarlo con el fin de hacer pagos con bitcoins. Solo hay que escanear el código QR asociado con la billetera del cliente para transferir los bitcoins del que paga a la compañía. Vale decir que por el alto valor del bitcoin, los pagos suelen ser de mínimas partes de dicha criptomoneda, es decir, 0,000001 bitcoin aproximadamente. Este método de pago tiene la ventaja de que los empleados del negocio no pueden intentar robar los datos del cliente, como pasaría con las tarjetas de crédito. En este sentido, vale la pena ingresar a Bitcoin Profit para incrementar las ganancias y tener fondos en bitcoin. Como beneficio añadido, cuando se paga con bitcoins es posible que las tiendas lo consideren a uno para promociones especiales, lo que podría incluir descuentos, bonos de lealtad, o incluso atención más rápida al permitir usar cajas dedicadas a recibir bitcoins.

¿Cómo han trabajado las cadenas de comida rápida con el bitcoin?

En algunos casos los establecimientos no han sabido manejar la recepción de fondos en bitcoin, por lo que han existido escándalos. Por ejemplo, en Ucrania un local le cobró a un cliente un recargo adicional por la transacción, así como lo reseña este artículo. Evidentemente esa situación debe servir de lección para las demás cadenas de comida rápida, de modo que adapten sus canales de pago y brinden una mejor experiencia al cliente. Ciertos negocios han optado por recibir bitcoins al hacer pagos en línea, pero no en sus sucursales físicas, por así decirlo, así que es conveniente investigar antes de suponer que una tienda acepta bitcoin al 100%.

¿Cuáles son las mejoras que deberían implementar dichas tiendas?

Un factor importante es que el uso del bitcoin no está tan generalizado como podría llegar a estar en unos años. En vista de ello, algunas tiendas han optado por instalar cajeros cerca de las franquicias, de modo que los clientes que quieran innovar puedan intercambiar sus monedas locales por bitcoin y pagar lo que deseen. Como nota anecdótica, hay que recordar que el primer artículo que se compró con bitcoin fueron un par de pizzas, así que desde el inicio la comida rápida ha estado vinculada al bitcoin. Por lo tanto, se proyecta que en el futuro no se use el dinero en efectivo, sino que más bien se popularicen las alternativas digitales y las criptomonedas. Los beneficios de almacenar, intercambiar, y pagar con fondos en bitcoin son mayores que cuando se hace todo eso con efectivo, e incluso superiores a cuando se trabaje con planes de fideicomiso que pueden ser costosos.