El portavoz de eToro en España, Javier Molina advierte de la posibilidad de una “corrección de cierta envergadura” en la cotización de Bitcoin: “Desde un punto de vista técnico, se puede producir un ajuste rápido y fuerte de precios”.

En este sentido, el analista de mercados de eToro Simon Peters completa: “El bitcoin ha alcanzado otro pico, esta semana superando la marca de los 50.000 dólares y cotizando a un máximo histórico por encima de los 58.000 dólares. El interés en el mercado sigue creciendo, impulsado por las grandes inversiones de la semana pasada y las noticias de que varios grandes bancos mundiales están considerando el lanzamiento de servicios de criptoactivos. Dicho esto, también hay algunas banderas rojas que podrían frenar su avance. Los indicadores técnicos como el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y el Estocástico en numerosos marcos temporales de los gráficos están indicando que el criptoactivo está sobrecomprado, lo que implica que pronto podríamos ver un retroceso. También estamos viendo signos de divergencia, que serán una advertencia para muchos inversores de que la trayectoria actual de los precios puede estar debilitándose, y que una consolidación o un cambio en la dirección de los precios está en el horizonte”.

Javier Molina valora otros aspectos que los inversores deben tener en cuenta en estos momentos.

Tipos de interés e inflación: “El mercado asume bajos tipos de interés durante mucho tiempo para justificar las cotizaciones actuales. De acercarse los tipos de largo a la zona del 1,5% se pueden generar ciertas tensiones que precipiten movimientos correctivos. En el pasado, siempre que se ha producido esta circunstancia, se ha reaccionado con volatilidad”.

Volatilidad: “Es uno de los parámetros a vigilar en las próximas sesiones. De momento, el alza de los índices viene con descensos de volatilidad, pero de empezar a observar movimientos fuertes de la misma, será una señal de alerta”.

Subida histórica del S&P 500: “Desde los mínimos de 2020 (23/03) el S&P500 sube un 75%, en lo que significa el segundo movimiento más rápido al alza de toda la serie. Esto viene a remarcar el modo “risk-on” en el que los participantes del mercado están actualmente, asumiendo un riesgo mayor al que les corresponde por perfil de riesgo”.

Ibex 35: “Seguimos dentro del rango dominante formado por los 7750-8300 puntos, sin fuerzas para superar o perder un nivel u otro. No hay momentum ni presión vendedora”.

¿Correcciones a la vista para los mercados de acciones y para bitcoin (BTC)?

1.- Atención a los Tipos de interés y a la inflación

Mientras el bono a 10 años US continua por encima del 1,30%, las señales que nos adelantan las tensiones inflacionarias futuras se van incrementando como, por ejemplo, muestra el precio del cobre. Esta semana, el metal de transición ha marcado una cotización no vista desde hace 9 años.

En el entorno actual de alta deuda como estímulo para lograr crecimiento económico, no puede dejar de analizarse cuál puede ser el impacto de una desviación de los tipos a largo plazo sobre las valoraciones de las acciones. El mercado asume bajos tipos de interés durante mucho tiempo para justificar las cotizaciones actuales. De acercarse los tipos de largo a la zona del 1,5% se pueden generar ciertas tensiones que precipiten movimientos correctivos. En el pasado, siempre que se ha producido esta circunstancia, se ha reaccionado con volatilidad.

2.- Volatilidad

Es uno de los parámetros a vigilar en las próximas sesiones. De momento, el alza de los índices viene con descensos de volatilidad, pero de empezar a observar movimientos fuertes de la misma, será una señal de alerta.

3.- Bolsas: tensión en zona de máximos

Desde los mínimos de 2020 (23/03) el S&P500 sube un 75%, en lo que significa el segundo movimiento más rápido al alza de toda la serie. Esto viene a remarcar el modo “risk-on” en el que los participantes del mercado están actualmente, asumiendo un riesgo mayor al que les corresponde por perfil de riesgo.

S&P500

Tras estar muy cerca de los 4000 puntos, el S&P500 ha iniciado un movimiento correctivo que no tiene, en principio, soporte alguno hasta la referencia de los 3850 puntos. Todo esto dentro de un movimiento de consolidación totalmente normal con real zona de control en los 3700 puntos. Es decir, mientras los 3700 no se pierdan, no existe peligro de corrección relevante. Esa es la clave a vigilar. Por arriba y de superar los 3950, subida libre.

IBEX-35

Seguimos dentro del rango dominante formado por los 7750-8300 puntos, sin fuerzas para superar o perder un nivel u otro. No hay momentum ni presión vendedora con lo que, de estar fuera, el Ibex-35 no presenta interés inversor alguno y no invitaría a la apertura de posiciones hasta que esas zonas de control sean superadas. Por abajo y de la misma forma, el stop quedaría aún lejos.

4.- Bitcoin

Continua la euforia máxima, nuevos máximos históricos y adopción máxima hacía la monetización de bitcoin

Esta semana hemos vuelto a tener numerosas noticias que confirman el incremento en el grado de adopción de bitcoin (BTC) y su evolución hacia una monetización global.

BlackRock, la mayor gestora del mundo, afirmó estar estudiando bitcoin ante la demanda recibida por parte de sus clientes como reserva de valor

El primer ETF en Norteamérica, el BTCC registrado en Canadá, superó los 400 millones de activos bajo gestión en su primera semana de cotización.

MicroStrategy completó una oferta de 1000 millones de USD de deuda para comprar bitcoin

Bitcoin supera el billón de USD en capitalización por primera vez en su historia

Con respecto a la llegada de inversores retail, éstos ya han llegado al mercado como muestran las estadísticas de redes sociales y búsquedas en google

Tras la primera semana de cotización de los futuros sobre Ethereum, se han superado los 35 millones de volumen de negociación

NYDIG presenta nuevo ETF ante la SEC. Esta vez, Morgan Stanley aparece como agente colocador.

Todo esto vuelve a colocar el sentimiento inversor en zona de máximos y, como inversores prudentes, debemos extremar la cautela y no caer en la complacencia. Esto se hace bien reduciendo posición, bien tomando algún tipo de cobertura.

Fuente: alternative.me

Estas lecturas extremas alcanzadas, junto al inicio de entrada en sobre-compra, hace pensar que, desde un punto de vista técnico, se puede producir un ajuste rápido y fuerte de precios. No estamos apuntando hacia un cambio de tendencia ni nada similar, simplemente a la posibilidad de asistir a una corrección de cierta envergadura una vez producido este tramo alcista cuya pendiente ha colocado al bitcoin (BTC) cerca de los 60.000 USD. No hay soporte relevante hasta los 40.000 USD. Si eso no pasa, subida libre.