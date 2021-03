Ver más: Elon Musk anunció que ya se pueden comprar autos de Tesla con bitcoins

Según el el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed),, aunque el banco central sigue explorando el potencial para la economía norteamericana, lascomo el Bitcoin no pueden servir como un reemplazo efectivo del dólar estadounidense.

El Bitcoin está viviendo un tiempo dorado en este 2021 y su auge lo llevó a superar los u$s60.000 a principios de este mes. Su uso como medio de pago se extiende, tanto a las operaciones cotidianas como a las subastas. Tanto así que en las últimas horas el multimillonario Elon Musk anunció que sus autos de Elon Musk podrán comprarse con esa criptomoneda.

“Los criptoactivos son muy volátiles y, por tanto, no son realmente útiles como depósito de valor”, dijo Powell. “No están respaldados por nada. Son más bien un activo para la especulación”, agregó.

Para el titular de la Fed, los tokens podrían ser un sustituto del oro, pero bruscos movimientos en el precio hacen que no sean aptos para sustituir al dólar.

Cabe recordar que de todos modos la Fed analiza la posibilidad de crear una moneda digital propia y para eso se asoció con investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en agosto para construir y probar una moneda digital del banco central.

“Para avanzar en esto, necesitaríamos el apoyo del Congreso, de la administración y de amplios sectores del público, y no hemos empezado realmente el trabajo de esa participación pública”, dijo el presidente de la Fed. “Como somos la principal moneda de reserva del mundo, no necesitamos apresurar este proyecto. No necesitamos ser los primeros en el mercado”, concluyó.

Respecto al valor del bitcoin, muchos especialistas vaticinan una nueva suba que lleve a la criptomoneda a superar su récord histórico de casi u$s62.000. Algunos auguran que en un futuro no muy lejano podría alcanzar los u$s100.000.