En estos últimos años y sobre todo en este 2020 a raíz de la pandemia, el mundo fintech tuvo un apogeo que esperábamos para dentro de unos años.

Aparecieron muchas billeteras virtuales o wallets intentando llegar a las personas sub bancarizadas o no bancarizadas para generar un acercamiento a las mismas a un sistema financiero que los bancos tradicionales no permitían.

“En Argentina hay 45 millones de habitantes y entre el 40 y 50% está por debajo de la línea de la pobreza. Son muchas las personas que no pueden afrontar un costo financiero para administrar su dinero; para mí la revolución de las billeteras virtuales está en brindar a ese público una rentabilidad de su dinero,” comentaba Francisco Cháves, gerente de Relaciones Institucionales de la billetera virtual BKR.

BKR es una de las billeteras digitales que salió a competir con fuerza para hacerse un lugar en un mercado que tiene cada vez más competencia. Es gratis para los usuarios, al igual que la tarjeta Mastercard prepaga y la posibilidad de pagar con código QR en comercios adheridos, que tienen la ventaja de cobrar por sus ventas sin pagar comisión alguna.

Cualquier persona mayor de 10 años (con autorización de un mayor) puede tener la billetera virtual de BKR, pedir gratis una tarjeta prepaga y cargarle saldo a través de transferencias desde cualquier cuenta bancaria o virtual al CVU o ALIAS de su aplicación o mediante cualquier Rapipago.

“Tenemos una red comercial y la experiencia siempre es más significativa cuando el uso va más allá de la geografía. Vemos mucha transferencia entre personas, pagos de servicios y débitos automáticos para las suscripciones a los servicios digitales, como Netflix, Spotify, el almacenamiento de Google. Y desde mayo en adelante fue significativo el aumento de la compra por internet”, agregó Chaves.

El directivo indicó que en enero las cuentas BKR ya comenzarán a dar rendimiento del saldo y un servicio de compra de criptomonedas. Para lograrlo la empresa compró una ALIC (agencia de liquidación y cambio) cordobesa, Número Bursátil, mientras que el rendimiento del saldo será a través de un fondo con el que se encuentran en plena negociación, y lo mismo impulsarán para la compra de monedas digitales.

“Nuestros clientes no solo van a poder depositar dinero en un fondo de inversión para obtener rentabilidad sobre su saldo, sino que además van a poder aspirar a comprar acciones” concluye Cháves.