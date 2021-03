El análisis de mercado del portavoz en España de la plataforma de inversión en multiactivos eToro, Javier Molina, advierte del regreso de la volatilidad: “El aumento observado durante la semana nos pone sobre aviso de la existencia de nuevos posibles movimientos fuertes de precios”, subraya Molina. Sobre las últimas pérdidas del S&P 500, el portavoz de eToro destaca: “El primer soporte de los 3850 se ha perdido en el corto plazo. Todo normal mientras los 3700 aguanten”. Y sobre el Ibex 35, Javier Molina resume: “Es interesante observar cómo el Ibex-35, por una vez, se ha mantenido dentro de los índices que mayor fortaleza han presentado. El rango de los 7750-8300 puntos domina el panorama a corto plazo y, tras el intento fallido por superar la zona alta, es posible ir a buscar ahora la base de dicho canal. 8100 como primera prueba y los 7800-7750 como soporte relevante. Si los precios superan a cierre los 8300, objetivo en los 8500”.

Por otra parte, el analista de mercados de eToro Simon Peters se extiende en el análisis sobre la situación de Bitcoin:

“Bitcoin y sus homólogos sufrieron más ventas durante gran parte del fin de semana, antes de que un repunte durante la noche frenara la caída. Tanto Bitcoin como Ethereum han experimentado mercados técnicos bajistas en la última semana, tras las importantes ganancias registradas desde principios de año. Bitcoin cayó hasta los 43.000 dólares durante el fin de semana, mientras que el ethereum cayó hasta un mínimo de un mes de 1.300 dólares, antes de que ambos se recuperaran un poco hasta los 45.000 y 1.400 dólares respectivamente. Las caídas desde los máximos recientes se produjeron después de que indicadores técnicos como el RSI (índice de fuerza relativa) y el estocástico en numerosos marcos temporales de los gráficos indicaran que las criptoactivos estaban sobrecomprados.

No obstante, incluso teniendo en cuenta las caídas, Bitcoin sigue estando un 50% por encima del nivel de 30.000 dólares con el que empezó el año, mientras que Ethereum se ha duplicado desde el nivel de 700 dólares con el que cotizaba el 1 de enero. A más largo plazo, el descenso de los precios en el corto plazo no resta valor al potencial a largo plazo de los criptoactivos, ni cambia el hecho de que estos activos representan una alternativa a las monedas fiduciarias, devaluadas por una década de política monetaria acomodaticia. No es de extrañar que tantos inversores busquen almacenes de valor alternativos. Como hemos visto en los precios de las últimas semanas, y en ocasiones anteriores, muchas de las ventas están actuando como oportunidades de compra para los inversores que desean entrar en los criptoactivos por primera vez”.

Bitcoin ¿corrección hasta los 40.000USD?

1.- Tipos de interés è Clave del inicio de mes

Venimos advirtiendo de la necesidad de observar lo que está sucediendo en el mercado de bonos. Cuando tenemos una variación superior a dos veces la desviación estándar, el impacto en el mercado de acciones es ciertamente peligroso, siendo no tanto la magnitud sino la velocidad del mismo lo importante el aspecto relevante. Gráfico vía H.Report.

El mes de febrero concluye con uno de los movimientos más rápidos al alza de los últimos años y, pese a la cierta calma observada el viernes, los tipos reales son la variable a observar. Estamos aún lejos de los niveles vistos en el último trimestre de 2018, causantes del fuerte ajuste de cotizaciones del momento, pero es justo el miedo que están incorporando los operadores. Todo ello en el entorno de máxima exposición a riesgo de un gran número de partícipes de mercado.

2.- Volatilidad

Cambio importante de sesgo en esta otra variable que consideramos clave. El aumento observado durante la semana nos pone sobre aviso de la existencia de nuevos posibles movimientos fuertes de precios. De no regresar a la zona de los 25-26 puntos se abriría esa posibilidad y se debe mantener la operativa en consecuencia.

3.- Bolsas: tensión en zona de máximos

Pérdida semanal del 2,5% para el S&P500 dentro de un movimiento normal de mercado. Sin embargo y dadas las circunstancias que pueden estar impulsando esas caídas, deberemos estar atentos a estas primeras sesiones de marzo. A los niveles actuales, el PER del S&P500 queda en 21,4 veces.

S&P500

El primer soporte de los 3850 se ha perdido en el corto plazo. Todo normal mientras los 3700 aguanten como indicamos la semana anterior. La media de 50 sesiones está ahora mismo soportando los precios y será el siguiente movimiento el que delimite el camino probable del índice. Posibles ajustes hasta la zona de los 3700 que, si se pierden, cambiarán el sesgo del mercado y se buscarán los 3600 puntos. Sin embargo, si se recuperan los 3850, el ajuste habrá sido totalmente normal dentro del proceso de largo plazo alcista.

IBEX-35

Interesante observar como el Ibex-35, por una vez, se ha mantenido dentro de los índices que mayor fortaleza han presentado. El rango de los 7750-8300 puntos domina el panorama a corto plazo y, tras el intento fallido por superar la zona alta, es posible ir a buscar ahora la base de dicho canal. 8100 como primera prueba y los 7800-7750 como soporte relevante. Si los precios superan a cierre los 8300, objetivo en los 8500.

4.- Bitcoin

¿Objetivo 30.000 USD?

Nueva semana repleta de noticias en el entorno de los criptoactivos.

Coinbase, una de las Exchanges más grandes del mundo, ha presentado su S-1 en lo que será la primera salida a bolsa – IPO – de una empresa 100% cripto. Con unos ingresos de más de 1.100 millones de USD, 43 millones de usuarios, y de la mano de entidades como Goldman, JP Morgan y Citigroup

Este hito viene a potenciar todo el entorno Fintech acercándose al cripto. Paypal, Robinhood, Revolut…ofreciendo soluciones a los usuarios.

Colección de arte NFT. Hashmask. Una nueva ola de euforia está azotando el mundo de los tokens NO fungibles.

Bitfinex y Theter cierran acuerdo con New York AG por 18,5 millones de USD y el compromiso de presentar estado de cuentas (colateral)

MicroStartegy compra 1000 millones más de BTC

Regulación. Más pronto que tarde.

Del lado de sentimiento inversor y con volúmenes medios diarios de unos 8.000 millones de USD, se ha corregido en una semana desde máxima euforia a zona de miedo en lo que representa la lectura más baja de 2021.

Desde el punto de vista técnico, el ligero soporte formado en la zona 44800-45000 USD parece estar funcionando a día de hoy. Si se pierde, el siguiente objetivo pasa por los 40000USD donde, según vemos en el siguiente gráfico, se abre una zona de antigua acumulación de ballenas (39000-34000). Más abajo y en caso de perder los 40000, son los 30000 el verdadero soporte a vigilar. Por arriba, entre los 46000 y la zona de máximos no ha zonas intermedias, con lo que podemos pasar a consolidar en esa zona siempre que el soporte de los 45000 se mantenga.