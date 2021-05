Francis Suarez ha venido demostrando que quiere transformar Miami en un polo tecnológico de Estados Unidos. Se ha mostrado muy amigable con los activos digitales como así también con la tecnología blockchain. En el sitio web de Miami se puede ver el white paper de BTC.

El alcalde Miami piensa en el futuro y allí no ve al dólar, sí al bitcoin. “Quiero decir que no hay forma de que no pueda porque no creo que la gente esté querrá permanecer en monedas denominadas en dólares” declaró Francis Suarez.

Los mineros de Bitcoin deberían mudarse a Miami

El alcalde de Miami expresó en el podcast de Unchained un gran interés por atraer empresas de minería de Bitcoin a la ciudad. Durante la entrevista, Suárez dijo que es “demasiado fácil” emparejar el consumo de energía de Bitcoin con la creciente amenaza del cambio climático de Miami.

Explicó que las granjas que se dedican a la minería de Bitcoin siempre se pueden trasladar a regiones con abundantes fuentes de energía limpia, anulando el impacto ambiental de la criptomoneda y garantizando la descentralización.

Crear el “Sillicon Miami”

Para el alcalde de Miami, las criptomonedas son el futuro del mundo financiero. Y enfatiza que si Miami quiere ser una ciudad tecnológica debe aprovechar el impulso que en este momento tiene el dinero virtual, tomar la oportunidad y diferenciarse de la competencia.

Desde inicios de este año han sido varias las llamadas “techies” o compañías tecnológicas que se están instalando en Miami, y la idea del alcalde Suárez es seguir atrayendo “techies” de Silicon Valley.

Todos esto comenzó en el mes de diciembre, cuando Delian Asparouhov, director de la firma de “venture capital” Founders Fund, tuiteó “¿Y si mudamos Silicon Valley a Miami?” y fue justamente el propio alcalde que le respondió “¿Cómo puedo ayudar?”. Inmediatamente ese tuit se viralizó e hizo más popular a la autoridad local de Miami, incluso el fundador de Twitter, Jack Dorsey, comenzó a seguirlo.